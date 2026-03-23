Earth Hour -ilmastokonsertti vie kiertoradalle Espoossa
25.3.2026 07:01:00 EET | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote
Espoon seurakunnat osallistuvat WWF:n maailmanlaajuiseen ympäristötapahtumaan lauantai-iltana 28.3.2026. Ilmaston ja luonnon puolesta seurakunnat ottavat kantaa sammuttamalla tunniksi muun muassa kirkkojen julkisivuvaloja. Lisäksi Kauklahden kappelissa soi Radalla-festivaalin tuottama Earth Hour -konsertti.
- Kiertoradalla-konsertissa kynttilänvalon värittämä tunnelma siivittää kuulijan tunnin mittaiselle aistimatkalle, jossa eri sävyiset teokset kirjavine karaktereineen takaavat moniulotteisen elämyksen, Radalla-festivaalin taiteellinen johtaja Artturi Aalto kertoo.
Konsertissa kuullaan muun muassa Benjamin Brittenin, Imogen Holstin ja Sergei Rahmaninovin musiikkia.
Radalla-festivaalin muusikot toteuttavat Earth Hour -ilmastokonsertin kolmatta kertaa.
Artturi Aallolle on tärkeää päästä vaikuttamaan maailman tämänhetkiseen, äärimmäisiin mittasuhteisiin paisuneeseen ilmastokatastrofiin myös taiteellisen suunnittelun ja taiteen kautta.
- Earth Hour -konsertissa yleisö voi pohtia hetken, mitkä asiat maailmassa ovat kaikkein tärkeimpiä. Vuosittaiset konserttimme luonnon puolesta ovat minulle henkilökohtaisesti tärkeitä. Niissä voin kantaa oman korteni kekoon ja levittää tietoisuutta tästä tärkeästä asiasta, hän sanoo.
Iivari Aalto on Radalla-festivaalin toinen taiteellinen johtaja. Hän kertoo, että tällä kertaa Kiertoradalla -konserttiin he ovat valinneet aikaisempia vuosia toiveikkaamman teeman.
- Konserttiohjelma alkaa synkkyyden syövereistä peilaten maailman tämänhetkistä tilaa, mutta kulkee kohti valoisampaa loppua. Haluamme valaa toivoa maailmamme tilasta: vaikka asiat ovat huonosti ja ilmastokatastrofi on jo nyt aiheuttanut valtavia tuhoja maailmassamme, niin vielä on toivoa, Iivari Aalto miettii.
Ihmisten hyvyys ja yhteisöjen voima
Entä mitkä asiat tuovat toivoa ilmastokatastrofin keskellä?
- Minulle toivoa ilmastokatastrofin keskellä tuo se, miten paljon asiaa on onnistuttu tuomaan ihmisten tietoisuuteen ja miten yhä useampi ottaa sen vakavammin kuin aikaisemmin. Toivoa tuo oman alani yhteisön konkreettinen tuki asian suhteen, Artturi Aalto kertoo.
Iivari Aalto uskoo ihmisten hyvyyteen ja yhteisöjen voimaan vaikuttaa asioihin.
- Yhdessä voimme saavuttaa suuria asioita. Se pitää vaan ymmärtää riittävän ajoissa.
Artturi ja Iivari Aallolle luonto on luovuuden lähde taiteen tekemiselle.
- Luonto on ollut kautta aikain inspiraation lähde musiikin luomiselle. Se kuuluu läpi aikakausien eri sävellyksissä, toki eri muodoissa. Luonto on erottamaton osa ihmisten elämää. Pianistina teen töitä puurunkoisen instrumentin kanssa, jonka osat elävät ja hengittävät ajassa ja ilmastoon sopeutuen. Siinä ollaan luonnollisuuden ytimessä, Iivari Aalto kuvailee.
Artturi Aalto on havainnut, että luonnossa oleminen lisää aivoissa mielikuvituksen värikkyyttä.
- Monesti lenkeillä käyn mielessäni läpi ajankohtaisia ohjelmia tai tulevaisuuden taidekokonaisuuksia. Luonnon helmassa huomaan löytäväni taiteeseeni aina jotain uutta, hän kertoo.
Earth Hour on osa seurakuntien ympäristöohjelmaa
Espoon seurakunnat ovat mukana Earth Hour -tapahtumassa.
- Sammutamme julkisivuvalot Earth Hourin ajaksi Kauklahden kappelin ja Espoon tuomiokirkon lisäksi Espoonlahden, Leppävaaran, Olarin ja Tapiolan kirkoista. Lisäksi sammutamme valot Espoon seurakuntayhtymän virastotalosta ja Kirkonkympistä Espoon keskuksesta, talotekniikan asiantuntija Harri Heiskanen kertoo.
Earth Houriin vuosittainen osallistuminen on osa Espoon seurakuntien ympäristöohjelmaa. Espoon seurakunnilla on käytössä ISO 14 001 -standardin mukainen ympäristösertifikaatti.
WWF:n Earth Hour on maailmanlaajuinen ympäristötapahtuma ja kansanliike – valomerkki ilmaston ja luonnon puolesta. Earth Houria vietetään lauantaina 28.3. klo 20.30–21.30.
La 28.3. klo 20.20–21.30 Kiertoradalla-konsertti Kauklahden kappelissa, Kauppamäki 1, 02780 Espoo. Esiintyjät: Tami Pohjola, Charlotta Westerback sekä Artturi ja Iivari Aalto. Vapaa pääsy. Konsertissa voi lahjoittaa WWF:n työlle.
Yhteyshenkilöt
Radalla-festivaalin taiteelliset johtajat:
Iivari Aalto, iivari.aalto01@gmail.com
Artturi Aalto, artturi.aalto99@gmail.com
Kerttuli BouchtKehityspäällikköEspoon seurakuntayhtymä, Johdon yksikköPuh:050 432 7503kerttuli.boucht@evl.fi
Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 156 053 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.
