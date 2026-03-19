Yrittäjät varoittaa laajoista energiatukitoimista: Veroale voi pahentaa tilannetta
25.3.2026 06:55:00 EET | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Lähi-idän kriisi lisää epävarmuutta sekä nostaa energian ja logistiikan kustannuksia pk-yrityksissä. Suomen Yrittäjät varoittaa Orpon hallitusta energian ja polttoaineiden laajamittaisista veronalennuksista ja hintasääntelystä. Veroalet voivat jopa pahentaa tilannetta. - Jos veronalennukset lisäävät kysyntää tilanteessa, jossa energiaa on niukasti saatavilla, ongelma vain syvenee, johtaja, pääekonomisti Päivi Puonti Suomen Yrittäjistä sanoo.
Esimerkiksi Italiassa polttoaineen hinnannousua on jo rajoitettu osin valmisteveron alennuksilla. Tällaisilla ratkaisuilla on riskinsä koko Euroopan energiamarkkinoille. Vuoden 2022 Ukrainan sodan energiakriisistä saatiin selkeä oppi.
- Kun energia on niukkaa, keskeistä on kysynnän sopeutuminen. Laajat tukitoimet voivat lievittää hintojen välitöntä vaikutusta, mutta samalla ne heikentävät kannustimia energiansäästöön, Puonti sanoo.
Tuki voidaan antaa tarvittaessa suoraan tarvitseville
Yrittäjät esittää, että tehokkaampi ratkaisu on kohdentaa tuki tarvittaessa suoraan niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Samalla säilytetään markkinahintojen ohjausvaikutus.
-Markkinahintojen on saatava ohjata kulutusta. Se on yritysten ja koko talouden etu.
Suomella ja monilla muilla velkaisilla Euroopan mailla ei ole varaa laajamittaisiin tukipaketteihin tai yritysten kilpailuympäristön rapauttamiseen.
- Julkinen talous ei kestä uusia pysyviä tukirakenteita. Tarvitaan harkittuja ja kohdennettuja ratkaisuja.
Euroopan unionissa valmistellaan parhaillaan toimia energiakriisiin vastaamiseksi. EU-komissio valmistelee valtiontukisääntöjen joustavoittamista erityisesti energiaintensiivisen teollisuuden tukemiseksi. Samalla EU-johtajat ovat linjanneet, että päästökaupan keskeinen rooli säilyy.
Kustannuspaineet lisäävät odotuksia kehysriiheen
Lähi-idän tilanne lisää hallitukselle odotuksia vahvistaa yrittäjien toimintaympäristöä huhtikuun kehysriihessä.
- Kehysriihessä hallituksen on huolehdittava toimintaympäristöstä muilla tavoin: yritysverotusta ei pidä kiristää, yritysten rahoitus on varmistettava, hankintalain uudistus on toteutettava ja selvitys työajan pidentämisestä on aloitettava.
- On erittäin tärkeää, että maksuehtolainsäädäntöä aletaan viimein valvoa ja hallitus osoittaa siihen riittävät resurssit. Nyt vallitseva käytäntö on, että pienet yritykset joutuvat toimimaan suurten yritysten pankkeina. Kustannusten noustessa tämä ongelma korostuu entisestään.
Päivi Puontijohtaja, pääekonomistiPuh:050 534 3536paivi.puonti@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
