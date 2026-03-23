Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 24.3.2026

24.3.2026 19:48:47 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

Jaa

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli 24.3. kokouksessaan muun muassa toimialan vuoden 2025 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, jotka se hyväksyi. Vuonna 2025 fyysisiä asiakaskäyntejä kertyi 22,9 miljoonaa, noin 3,5 miljoonaa yli talousarviotavoitteen, ja myös digitaalisten käyntikertojen määrä, 4,7 miljoonaa, ylitti tavoitteen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätostiedote on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.

Samalta sivulta löytyvät myös:

  • muut päätösasiakirjat
  • kokousaikataulu
  Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kokouksessaan muun muassa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2025 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Talous toteutui talousarviota paremmin

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talous toteutui vuonna 2025 kokonaisuudessaan talousarviota paremmin. Toimintakate oli −243,9 miljoonaa euroa, mikä on noin 5,1 miljoonaa euroa talousarviota parempi.

Toimialan tulot olivat vuoden 2025 talousarviokohdassa 33,2 miljoonaa euroa ja toteutuivat 34,4 miljoonaa euroa eli noin 1,1 miljoonaa euroa (4 %) parempana kuin talousarvio. Merkittävin kasvua selittävä tekijä oli, että liikuntapalvelukokonaisuuden edelleen vuokrattavat tilat ja maa-alueet tuottivat budjetoitua enemmän. 

Toimialan menot olivat vuoden 2025 talousarviokohdassa −282,2 miljoonaa euroa ja toteutuivat −278,3 miljoonaa euroa eli noin 4 miljoonaa euroa (1 %) parempana kuin talousarvio. Alitukseen vaikuttivat muun muassa henkilöstömenojen pienempi toteuma, rekrytointiviiveet sekä digitalisaatio- ja kehityshankkeiden viivästyminen.

Palveluiden käyttö kasvoi

Vuosi 2025 oli toimialalle monin tavoin onnistunut. Palvelut tukivat helsinkiläisten hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä entistä monipuolisemmin.

Fyysisiä asiakaskäyntejä kertyi 22,9 miljoonaa eli noin 3,5 miljoonaa yli talousarviotavoitteen. Myös digitaalisten käyntikertojen määrä ylitti tavoitteen - tavoite oli 3,9 miljoonaa, toteuma 4,7 miljoonaa.

Toimiala saavutti sitovan tavoitteensa lisätä väestöryhmien välisiä kohtaamisia kaupunkiuudistusalueilla. Erityisesti lapsiperheille ja ikääntyneille suunnatun toiminnan käyntikerrat kasvoivat selvästi.

Seuraavien asioiden käsittely siirtyi lautakunnan seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 9.4.:

  • Pukinmäen nuorisotalon ja kirjaston väistötilojen tarveselvitys
  • Lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta Helsingin kehittämiseksi kansainvälisenä teatterikaupunkina
  • Valtuustoaloite sivukatsomoiden rakentamiseksi Roihuvuoren pesäpallokentälle

Avainsanat

lautakuntaKulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaPaavo Arhinmäkipukinmäkitoimintakertomus 2025 tilinpäätös 2025roihuvuoripesäpallokatsomo

Yhteyshenkilöt

Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Verksamheten Kulturens fadderbarn som Helsingfors stad koordinerar blir en permanent tjänst för barnfamiljer17.3.2026 18:15:00 EET | Pressmeddelande

Den mycket populära verksamheten Kulturens fadderbarn fortsätter från och med 2027 som en permanent tjänst som staden koordinerar. Tjänsten förblir även i fortsättningen avgiftsfri för barn i i Helsingfors i åldern 0 till 6 år och deras närstående. Verksamheten, som inletts som ett gemensamt projekt mellan staden, Jane och Aatos Erkkos stiftelse och konst- och kulturaktörer, ska utvecklas så att den blir ännu mer jämlik och tillgänglig. Konst- och kulturaktörer kommer framöver att producera innehåll för projektet Kulturens fadderbarn med hjälp av ett särskilt bidrag, vars öppna ansökan inleds i april.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye