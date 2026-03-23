Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 24.3.2026
24.3.2026 19:48:47 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli 24.3. kokouksessaan muun muassa toimialan vuoden 2025 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, jotka se hyväksyi. Vuonna 2025 fyysisiä asiakaskäyntejä kertyi 22,9 miljoonaa, noin 3,5 miljoonaa yli talousarviotavoitteen, ja myös digitaalisten käyntikertojen määrä, 4,7 miljoonaa, ylitti tavoitteen.
tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).
Talous toteutui talousarviota paremmin
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talous toteutui vuonna 2025 kokonaisuudessaan talousarviota paremmin. Toimintakate oli −243,9 miljoonaa euroa, mikä on noin 5,1 miljoonaa euroa talousarviota parempi.
Toimialan tulot olivat vuoden 2025 talousarviokohdassa 33,2 miljoonaa euroa ja toteutuivat 34,4 miljoonaa euroa eli noin 1,1 miljoonaa euroa (4 %) parempana kuin talousarvio. Merkittävin kasvua selittävä tekijä oli, että liikuntapalvelukokonaisuuden edelleen vuokrattavat tilat ja maa-alueet tuottivat budjetoitua enemmän.
Toimialan menot olivat vuoden 2025 talousarviokohdassa −282,2 miljoonaa euroa ja toteutuivat −278,3 miljoonaa euroa eli noin 4 miljoonaa euroa (1 %) parempana kuin talousarvio. Alitukseen vaikuttivat muun muassa henkilöstömenojen pienempi toteuma, rekrytointiviiveet sekä digitalisaatio- ja kehityshankkeiden viivästyminen.
Palveluiden käyttö kasvoi
Vuosi 2025 oli toimialalle monin tavoin onnistunut. Palvelut tukivat helsinkiläisten hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä entistä monipuolisemmin.
Fyysisiä asiakaskäyntejä kertyi 22,9 miljoonaa eli noin 3,5 miljoonaa yli talousarviotavoitteen. Myös digitaalisten käyntikertojen määrä ylitti tavoitteen - tavoite oli 3,9 miljoonaa, toteuma 4,7 miljoonaa.
Toimiala saavutti sitovan tavoitteensa lisätä väestöryhmien välisiä kohtaamisia kaupunkiuudistusalueilla. Erityisesti lapsiperheille ja ikääntyneille suunnatun toiminnan käyntikerrat kasvoivat selvästi.
Seuraavien asioiden käsittely siirtyi lautakunnan seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 9.4.:
- Pukinmäen nuorisotalon ja kirjaston väistötilojen tarveselvitys
- Lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta Helsingin kehittämiseksi kansainvälisenä teatterikaupunkina
- Valtuustoaloite sivukatsomoiden rakentamiseksi Roihuvuoren pesäpallokentälle
Essi ErankaViestintä- ja markkinointipäällikköHelsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Essi Eranka johtaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintä- ja markkinointipalveluja. Palvelu vastaa toimialan viestinnästä, markkinoinnista sekä osallisuudesta.
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
