Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 24.3.2026

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 24.3.2026 20.3.2026 09:33:56 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 24. maaliskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa yhteenveto vuoden 2025 talousarvion toteutumisesta ja tilinpäätöksestä. Lisäksi esityslistalla on seuraavat tilahankkeet: päätös Puistolaan osoitteeseen Suuntimotie 28 sijoittuvien Puistolanraitin yhtenäisen peruskoulun ja päiväkotien Klaara ja Vihtori laajennuksen tarveselvityksestä päätös Oulunkylään osoitteeseen Teinintie 13 sijoittuvan päiväkoti Norpan perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä lausunto Laajasalon, Roihuvuoren ja Kulosaaren koulujen osoitteessa Abraham Wetterin tie 4 sijaitsevien väistötilojen hankesuunnitelmasta lausunto Herttoniemessä, osoitteessa Satumaanpolku 2 sijaitsevan Porolahden peruskoulun toimipisteen perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkko