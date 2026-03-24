RKP:n Yhteispiiri vaatii toimivaa ruotsinkielistä oppilashuoltoa kaikissa ruotsinkielisissä kouluissa
24.3.2026 20:29:16 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Suomen ruotsalainen kansanpuolueen Yhteispiiri korostaa, että oppilashuollon palvelujen, kuten kuraattorituen, on toimittava käytännössä eikä vain paperilla kaikissa alueen ruotsinkielisissä kouluissa.
– Oppilaiden oikeus saada tukea omalla kielellään ei ole neuvoteltavissa. Kyse on perustavanlaatuisesta turvallisuudesta ja oikeusturvasta usein hyvin herkissä tilanteissa, sanoo piirin puheenjohtaja Johan Bardy.
RKP:n Yhteispiiri vaatii, että Kymenlaakson hyvinvointialue tunnustaa täysimääräisesti kielelliset velvoitteensa ja järjestää palvelunsa oppilaitosten oman kansalliskielen mukaisesti.
Oppilaiden ohjaaminen palveluihin toisella kielellä tai tulkin kautta ei ole kestävä ratkaisu.
– Kun nuori hakee apua, kieli ei saa olla este. Päinvastoin on varmistettava, että nuorella on mahdollisuus ilmaista itseään vahvimmalla kielellään. Muutoin on vaarana, että oppilaat jättävät hakematta apua kokonaan, Bardy jatkaa.
Yhteispiiri korostaa, että viimekätinen vastuu kielellisten oikeuksien toteutumisesta käytännössä kaikissa alueen ruotsinkielisissä kouluissa, mukaan lukien Kotka Svenska Samskolanin, on hyvinvointialueella.
– Odotamme konkreettisia toimenpiteitä viipymättä. Kyse on yhdenvertaisista palveluista ja ruotsinkielisen vähemmistön kunnioittamisesta alueella, Bardy päättää.
Lisätietoja:
Johan Bardy
Puheenjohtaja, RKP:n Yhteispiiri
puh 040 0486060
