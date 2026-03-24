RKP:n Yhteispiiri: Pohjoisen kriittiset liikennehankkeet nostettava kansalliseen kärkeen
24.3.2026 20:33:19 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Suomen turvallisuusympäristön muutos ja kasvavat huoltovarmuuden vaatimukset edellyttävät nopeita investointeja liikenneinfrastruktuuriin.
RKP Saamen puheenjohtaja Markku Porsanger korostaa, että Pohjois-Suomen yhteyksien kehittäminen on keskeistä turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansainvälisen saavutettavuuden kannalta.
– Pohjoisen infrastruktuuri on suoraan sidoksissa Suomen kokonaisturvallisuuteen ja kilpailukykyyn, Porsanger toteaa.
Porsanger nostaa etusijalle kaksi hanketta: Oulu–Haaparanta-ratayhteyden eurooppalaisella raideleveydellä sekä valtatie 21:n kehittämisen välillä Muonio–Kilpisjärvi.
– Eurooppalainen raideleveys poistaisi keskeisen pullonkaulan ja vahvistaisi yhteyksiä Ruotsin kautta Eurooppaan. Tämä on tärkeää huoltovarmuudelle ja sotilaalliselle liikkuvuudelle, Porsanger sanoo.
Valtatie 21:n osalta hän korostaa yhteyden merkitystä Jäämeren suuntaan.
– Muonion ja Kilpisjärven välinen osuus on kriittinen sekä siviili- että sotilaskuljetuksille. Sen kunto ja toimivuus on varmistettava kaikissa oloissa, Porsanger toteaa.
RKP:n Yhteispiiri peräänkuuluttaa päätöksiä tulevissa liikenne- ja budjettiratkaisuissa.
– Kyse on Suomen huoltovarmuudesta, turvallisuudesta ja asemasta osana Eurooppaa. Näiden hankkeiden on noustava kansallisen päätöksenteon kärkeen, Porsanger linjaa.
Lisätietoja:
Markku Porsanger
RKP Saamen puheenjohtaja
puh 0400611760
