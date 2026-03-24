Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

RKP:n Yhteispiiri: Pohjoisen kriittiset liikennehankkeet nostettava kansalliseen kärkeen

24.3.2026 20:33:19 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Suomen turvallisuusympäristön muutos ja kasvavat huoltovarmuuden vaatimukset edellyttävät nopeita investointeja liikenneinfrastruktuuriin.

RKP Saamen puheenjohtaja Markku Porsanger korostaa, että Pohjois-Suomen yhteyksien kehittäminen on keskeistä turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansainvälisen saavutettavuuden kannalta.

– Pohjoisen infrastruktuuri on suoraan sidoksissa Suomen kokonaisturvallisuuteen ja kilpailukykyyn, Porsanger toteaa.

Porsanger nostaa etusijalle kaksi hanketta: Oulu–Haaparanta-ratayhteyden eurooppalaisella raideleveydellä sekä valtatie 21:n kehittämisen välillä Muonio–Kilpisjärvi.

– Eurooppalainen raideleveys poistaisi keskeisen pullonkaulan ja vahvistaisi yhteyksiä Ruotsin kautta Eurooppaan. Tämä on tärkeää huoltovarmuudelle ja sotilaalliselle liikkuvuudelle, Porsanger sanoo.

Valtatie 21:n osalta hän korostaa yhteyden merkitystä Jäämeren suuntaan.

– Muonion ja Kilpisjärven välinen osuus on kriittinen sekä siviili- että sotilaskuljetuksille. Sen kunto ja toimivuus on varmistettava kaikissa oloissa, Porsanger toteaa.

RKP:n Yhteispiiri peräänkuuluttaa päätöksiä tulevissa liikenne- ja budjettiratkaisuissa.

– Kyse on Suomen huoltovarmuudesta, turvallisuudesta ja asemasta osana Eurooppaa. Näiden hankkeiden on noustava kansallisen päätöksenteon kärkeen, Porsanger linjaa.

Lisätietoja:

Markku Porsanger
RKP Saamen puheenjohtaja
puh 0400611760

Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Wickström: Viktigt att trygga dialysverksamhetens förutsättningar vid Raseborgs sjukhus23.3.2026 18:15:07 EET | Pressmeddelande

SFP:s riksdagsledamot och HUS styrelsemedlem Henrik Wickström anser att de nödvändiga investeringarna för att trygga dialysenhetens verksamhet i Raseborg bör genomföras. Wickström säger att han är bekymrad över de signaler han fått från patienter och personal, där man är orolig för dialysenhetens framtid. Orsaken är att det vattenverk som dialysenheten är beroende av måste förnyas för att verksamheten ska kunna fortsätta.

Wickström: Tärkeää turvata dialyysitoiminnan edellytykset Raaseporin sairaalassa23.3.2026 18:15:07 EET | Tiedote

RKP:n kansanedustaja ja HUSin hallituksen jäsen Henrik Wickström katsoo, että tarvittavat investoinnit Raaseporin dialyysiyksikön toiminnan turvaamiseksi tulisi toteuttaa. Wickström kertoo olevansa huolissaan potilailta ja henkilökunnalta saamistaan viesteistä, joissa ollaan huolestuneita dialyysiyksikön tulevaisuudesta. Syynä on se, että vesilaitos, josta dialyysiyksikkö on riippuvainen, on uusittava, jotta toiminta voi jatkua.

