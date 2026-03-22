Luukas Hyvärinen johti Nokian KrP:n puolivälierien avausvoittoon
24.3.2026 21:10:52 EET | Fliiga | Tiedote
F-liigan miesten puolivälierät starttasivat tänään yhdellä ottelulla, jossa Nokian KrP otti lukemin 7-2 ensimmäisen voittonsa EräViikingeistä. Pudotuspeliavauksen hahmoksi nousi Luukas Hyvärinen, jolle merkittiin pöytäkirjaan kaksi maalia ja kolme syöttöpistettä.
Avauserässä nähtiin vain Kim Hyrkkösen onnekas maali, mutta toisen päästyä vauhtiin KrP karkasi iskettyään seitsemässä minuutissa neljä osumaa ja tilanteeksi jo 5-0. Lahjapallon liukastuneelta vastustajalta saanut Juuso Ahola aloitti vyöryn syöttämällä Joona Rantalan maalin, vaikka syöttöpiste ainakin toistaiseksi Luukas Hyväriselle kirjattiinkin. Hyvärinen osui sitten 13 sekunnin välein seuraavat kaksi ennen kuin oli Olli Arkkilan vuoro. Elmeri Haveri ja Juuso Möttönen osuivat EräViikinkien tämän illan maalit toisen erän loppuun, mutta kolmannessa juhli enää kotijoukkue. Luukas Hyvärinen syötti ensin Joona Rantalan 6–2-maalin ja pohjusti sitten vielä Nico Jonaesonin ylivoimalla iskemät päätösnumerot.
Paikka neljän joukossa aukeaa neljällä voitolla.
Otteluparit Classic–TPS, Oilers–OLS ja SPV–Westend Indians aloittavat taistelunsa välieräpaikoista keskiviikkona.
Mestari Classic ei vielä kyennyt varmistamaan välieräpaikkaansa F-liigan naisten sarjassa, kun FBC Loisto voitti Lempäälässä 4-3 ja kavensi sarjan lukemiin 1-2. Joukkueiden neljäs kohtaaminen odottaa torstaina Turussa.
Tänään vei Classic avauserän 1-0, mutta FBC Loisto tuli toisessa rinnalle Aada Honkurin osumalla. Erän lopulla Tuulia Lahti iski turkulaiset johtoon Laura Pakarisen hienosta syötöstä, mutta Veera Vilenius tasoitti pallon lurahdettua verkkoon hyvin torjuneen Viktorie Karasovan jalkojen välistä. Samat nimet olivat vuorossa taas kolmannessa erässä, jossa Tuulia Lahti iski Loiston johtoon mutta kohta Veera Vilenius tasoitti laukauksella etukulmaan. Kellossa oli jäljellä kahdeksan minuuttia, kun Loisto voitti pallon hyökkäysalueella ja Leea Kaisti syötti Minea Kärjelle, joka pommitti voittomaaliksi jääneen 4–3-osuman. Classic sai yrittää tasoitusta vielä viidellä neljää ja kuudella viittä vastaan, mutta hurjasti taistelleet altavastaajat ehtivät pallon tielle yhä uudelleen.
Keskiviikkona ovat vuorossa kolmannet puolivälierät pareissa SSRA–EräViikingit, TPS–Koovee ja SB-Pro–SaiPa.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
SB-Pro tasoitti puolivälierävoitot, muut parit tilanteessa 2-022.3.2026 20:45:23 EET | Tiedote
SB-Pro tasoitti F-liigan naisten puolivälierävoitoiksi SaiPaa vastaan 1-1 kaatamalla eteläkarjalaiset näiden kotikaukalossa 3-2. Muissa pareissa ottivat toiset voittonsa TPS Kooveesta, Classic FBC Loistosta ja EräViikingit SSRA:sta.
EräViikingit aloitti ryöstöllä, FBC Loiston yllätys liukeni lopussa21.3.2026 20:47:46 EET | Tiedote
F-liigan naisten puolivälierissä saatiin SaiPan eilisen voiton jatkoksi toinenkin yllätys, kun EräViikingit kaatoi Oulussa SSRA:n 5-3. Vierasryöstössä oli pitkään kiinni myös FBC Loisto, mutta Classic jyräsi lopussa sittenkin 7–4-voittoon.
Tasoitus kuusi sekuntia ennen loppua ja rankkarit – naisten pudotuspelit alkoivat trillerillä20.3.2026 21:49:51 EET | Tiedote
F-liigan naisten puolivälierät alkoivat perjantaina yhdellä ottelulla, jossa SaiPa yllätti SB-Pron sen kotikaukalossa voittamalla rangaistuslaukauksilla 2-1. Kaukana ei ollut eteläkarjalaisten voitto varsinaisella peliajallakaan, sillä SB-Pro tasoitti pelin vain kuusi sekuntia ennen loppusummeria.
Classic vei runkosarjan, tässä ovat F-liigan puolivälieräparit18.3.2026 21:14:05 EET | Tiedote
F-liigan miesten runkosarja pelattiin loppuun tänään, minkä jälkeen oli vuorossa puolivälieräparien valinta. Runkosarjan voittaja sai valita ensimmäisenä vastustajansa sijoilta 5-8, minkä jälkeen valitsi kakkonen ja sitten kolmonen.
Seitsemän pisteen Riku Hakanen ja neljän maalin Juuso Ahola sunnuntain hahmot15.3.2026 19:28:46 EET | Tiedote
Eilen OLS:n vieraissa 12-2 voittanut Nokian KrP jatkoi siitä, mihin jäi, kun joukkueet kohtasivat tänään uudelleen samalla areenalla. Nyt nokialaisten voittolukemat olivat 9-1 Juuso Aholan laukoessa neljä maalia. Riku Hakanen puolestaan latoi tehot 4+3 SPV:n 12–3-vierasvoitossa FBC Turusta.
