Luukas Hyvärinen johti Nokian KrP:n puolivälierien avausvoittoon

Avauserässä nähtiin vain Kim Hyrkkösen onnekas maali, mutta toisen päästyä vauhtiin KrP karkasi iskettyään seitsemässä minuutissa neljä osumaa ja tilanteeksi jo 5-0. Lahjapallon liukastuneelta vastustajalta saanut Juuso Ahola aloitti vyöryn syöttämällä Joona Rantalan maalin, vaikka syöttöpiste ainakin toistaiseksi Luukas Hyväriselle kirjattiinkin. Hyvärinen osui sitten 13 sekunnin välein seuraavat kaksi ennen kuin oli Olli Arkkilan vuoro. Elmeri Haveri ja Juuso Möttönen osuivat EräViikinkien tämän illan maalit toisen erän loppuun, mutta kolmannessa juhli enää kotijoukkue. Luukas Hyvärinen syötti ensin Joona Rantalan 6–2-maalin ja pohjusti sitten vielä Nico Jonaesonin ylivoimalla iskemät päätösnumerot.

Paikka neljän joukossa aukeaa neljällä voitolla.

Otteluparit Classic–TPS, Oilers–OLS ja SPV–Westend Indians aloittavat taistelunsa välieräpaikoista keskiviikkona.

Mestari Classic ei vielä kyennyt varmistamaan välieräpaikkaansa F-liigan naisten sarjassa, kun FBC Loisto voitti Lempäälässä 4-3 ja kavensi sarjan lukemiin 1-2. Joukkueiden neljäs kohtaaminen odottaa torstaina Turussa.

Tänään vei Classic avauserän 1-0, mutta FBC Loisto tuli toisessa rinnalle Aada Honkurin osumalla. Erän lopulla Tuulia Lahti iski turkulaiset johtoon Laura Pakarisen hienosta syötöstä, mutta Veera Vilenius tasoitti pallon lurahdettua verkkoon hyvin torjuneen Viktorie Karasovan jalkojen välistä. Samat nimet olivat vuorossa taas kolmannessa erässä, jossa Tuulia Lahti iski Loiston johtoon mutta kohta Veera Vilenius tasoitti laukauksella etukulmaan. Kellossa oli jäljellä kahdeksan minuuttia, kun Loisto voitti pallon hyökkäysalueella ja Leea Kaisti syötti Minea Kärjelle, joka pommitti voittomaaliksi jääneen 4–3-osuman. Classic sai yrittää tasoitusta vielä viidellä neljää ja kuudella viittä vastaan, mutta hurjasti taistelleet altavastaajat ehtivät pallon tielle yhä uudelleen.

Keskiviikkona ovat vuorossa kolmannet puolivälierät pareissa SSRA–EräViikingit, TPS–Koovee ja SB-Pro–SaiPa.