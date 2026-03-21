Veikkaus Oy

Eurojackpotin potti kohoaa 59 miljoonaan euroon

24.3.2026 22:30:42 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Eurojackpotin tiistai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Perjantain arvonnassa Eurojackpotin potti kohoaa noin 59 miljoonaan euroon.

Eurojackpotin kierroksen 13/2026 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 9, 15, 23, 43 ja 48. Tähtinumerot ovat 3 ja 5.

Kierroksen suurimmat voitot osuivat neljälle 5+1-tulokselle, joilla sai tällä kierroksella 388 564 euroa. Voitot osuivat Slovakiaan, Espanjaan, Ruotsiin ja Unkariin.

5+0-tuloksilla voitti 219 132 euroa. Niistä kolme osui Saksaan ja yksi Ruotsiin.

Suomen suurimmat voitot osuivat neljälle 4+2-tulokselle, joilla voitti 3 908 euroa.

Jokeri-pelin voittorivi tiistaina on 8 1 1 6 6 3 7. Arvonnassa ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 2, 3, 12, 30, 33, 35 ja lisänumero 15. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Pariisi 78. Tonnin voittoja ei tällä kertaa löytynyt.

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Veikkauksen Pitkäveto-kertoimet: Rauman Lukko voittaa Suomen mestaruuden 4 prosentin todennäköisyydellä - Ässät vain 0,4 prosentin19.3.2026 19:06:20 EET | Tiedote

Kotimaisen jääkiekon Liigan odotetut playoffs-ottelut alkavat perjantaina. Veikkauksen Pitkäveto-kertoimissa selkeä suosikki mestariksi on Tappara. Veikkauksen Pitkäveto-kertoimien perusteella Rauman Lukko voittaa Suomen mestaruuden 8,5 prosentin todennäköisyydellä. Ässien mestaruus olisi todennäköisyyksien valossa todellinen jättiyllätys.

