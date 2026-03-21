Eurojackpotin potti kohoaa 59 miljoonaan euroon

Eurojackpotin kierroksen 13/2026 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 9, 15, 23, 43 ja 48. Tähtinumerot ovat 3 ja 5.

Kierroksen suurimmat voitot osuivat neljälle 5+1-tulokselle, joilla sai tällä kierroksella 388 564 euroa. Voitot osuivat Slovakiaan, Espanjaan, Ruotsiin ja Unkariin.

5+0-tuloksilla voitti 219 132 euroa. Niistä kolme osui Saksaan ja yksi Ruotsiin.

Suomen suurimmat voitot osuivat neljälle 4+2-tulokselle, joilla voitti 3 908 euroa.

Jokeri-pelin voittorivi tiistaina on 8 1 1 6 6 3 7. Arvonnassa ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 2, 3, 12, 30, 33, 35 ja lisänumero 15. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Pariisi 78. Tonnin voittoja ei tällä kertaa löytynyt.