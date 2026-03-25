Suurin osa TBE-potilaista on rokottamattomia – hae ”punkkirokote” ajoissa ennen kesää

Puutiaisaivotulehdustapaukset ovat lisääntyneet viime vuosina koko Suomessa, sillä ilmaston lämpeneminen on lisännyt punkkien määrää ja laajentanut niiden elinalueita. Tartuntojen määrä on kasvanut myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Vuosina 2016–2026 tapauksia todettiin yhteensä 326, mikä on yli seitsemän kertaa enemmän kuin vuosien 2006–2015 aikana.

– Vuonna 2025 puutiaisaivokuumeeseen sairastuneista 95 prosenttia oli rokottamattomia tai heidän rokotussuojansa oli jäänyt puutteelliseksi. Sairastuneista 28 prosenttia olisi ollut oikeutettuja maksuttomaan rokotteeseen, kertoo infektioiden torjunnan ylilääkäri Tinja Lääveri.

Tehosteannokset pitävät rokotesuojan tehokkaana

Puutiaisaivotulehdus johtaa usein sairaalahoitoon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan 73 prosenttia TBE-potilaista oli sairaalassa vuodeosastolla ja 14 prosenttia tehohoidossa ajalla 1.10.2024–30.9.2025.

Rokote on tehokas tapa suojautua TBE-tartunnalta: se ehkäisee noin 90 prosenttia sairastumisista. Lääveri muistuttaa, että rokotesuojaa täytyy myös ylläpitää.

– Moni muistaa ottaa ensimmäiset rokoteannokset, mutta tehosteet unohtuvat. Jotta rokotesuojaus säilyy, tehoste on tärkeää ottaa ajallaan, Lääveri sanoo.

Ensimmäinen tehoste annetaan kolmen vuoden kuluttua, minkä jälkeen tehosteväli määräytyy iän mukaan. Yli 65-vuotiaat tarvitsevat tehosteen kolmen vuoden välein, koska rokotteen suoja heikkenee nopeammin.

Rokote kannattaa ottaa ennen punkkikauden alkua

Perusrokotussarjaan kuuluu kolme annosta. Suoja ei synny heti ensimmäisestä pistoksesta, mutta kahden rokoteannoksen jälkeen rokotteesta saa jo hyvän suojan tulevalle puutiaiskaudelle. Kolmas annos ja myöhemmät tehosteannokset varmistavat pitkäaikaisen suojan.

Espoolainen Hanna Pettersson on saanut jo kaksi TBE-rokoteannosta ja ottaa kolmannen kesän lopulla. Petterssonin mielestä rokotteen ottaminen on todella tärkeää erityisesti alueilla, joissa punkkeja on paljon.

– Olemme perheessämme huomanneet, että punkkien määrä on lisääntynyt selvästi myös Espoon alueella. Joka kesä useammalla perheestämme on ollut punkki. Vielä viisi vuotta sitten tilanne oli toinen, hän kertoo.

Suurin osa Länsi-Uudestamaasta kuuluu nykyisin riskialueeseen, jolla rokotetta suositellaan luonnossa paljon liikkuville, vaikka he eivät kuuluisikaan kansallisen rokotusohjelman piiriin. Tällöin rokote on omakustanteinen.

Oma rokotustarve kannattaa arvioida sen mukaan, missä ja kuinka usein liikkuu luonnossa. Hanna Pettersson kertoo, kuinka punkkeja tarttui aiemmin mukaan erityisesti mökkeillessä, mutta nykyisin niitä löytyy yhä enemmän myös hänen kotinsa lähettyviltä.

Aika rokotukseen kannattaa varata nyt, jotta suoja ehtii muodostua ennen kesää. Rokotteen voi saada omakustanteisesti pyytämällä reseptin Lunnasta tai omalta terveysasemalta. Tietyillä riskialueilla asuville TBE-rokotuksen perussarja on maksuton.

Rokote ei suojaa punkin puremilta eikä borrelioosilta, joka on bakteerin aiheuttama infektio. Punkeilta on tärkeää suojautua myös rokotteen ottamisen jälkeen.

