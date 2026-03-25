De flesta TBE-patienter är ovaccinerade – skaffa ”fästingvaccinet” i god tid före sommaren
25.3.2026 07:57:03 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Antalet fall av fästingburen hjärninflammation (TBE) har ökat i Västra Nylands välfärdsområde. De flesta som insjuknat är ovaccinerade eller har ett bristfälligt vaccinationsskydd.
Fallen av fästingburen hjärninflammation har ökat under de senaste åren i hela Finland, eftersom klimatförändringen har ökat antalet fästingar och utvidgat deras utbredningsområden. Antalet smittor har ökat även i Västra Nylands välfärdsområde. Under åren 2016–2026 konstaterades totalt 326 fall, vilket är mer än sju gånger fler än under åren 2006–2015.
– År 2025 hade 95 procent av dem som insjuknade i TBE antingen inget eller ett bristfälligt vaccinationsskydd. Av de insjuknade skulle 28 procent ha haft rätt till avgiftsfri vaccinering, berättar Tinja Lääveri, överläkare i bekämpning av infektioner.
Påfyllnadsdoser håller vaccinationsskyddet effektivt
Fästingburen hjärninflammation leder ofta till sjukhusvård. Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) vårdades 73 procent av TBE‑patienterna på sjukhus på vårdavdelning och 14 procent i intensivvård under perioden 1.10.2024–30.9.2025.
Vaccinet är ett effektivt sätt att skydda sig mot TBE: det förebygger cirka 90 procent av sjukdomsfallen. Lääveri påminner om att skyddet också måste upprätthållas.
– Många kommer ihåg de första doserna, men glömmer påfyllnadsdoserna. För att skyddet ska bibehållas är det viktigt att ta påfyllnadsdoserna i tid, säger Lääveri.
Den första påfyllnadsdosen ges efter tre år, varefter intervallet bestäms enligt ålder. Personer över 65 år behöver en påfyllnadsdos vart tredje år, eftersom skyddet som vaccinet ger försvagas snabbare.
Bra att ta vaccinet innan fästingsäsongen börjar
Grundvaccinationsserien omfattar tre doser. Skyddet uppstår inte genast efter första injektionen, men efter två vaccindoser har man redan ett gott skydd med tanke på den kommande fästingsäsongen. Den tredje dosen och senare påfyllnadsdoser säkerställer ett långvarigt skydd.
Hanna Pettersson från Esbo har redan fått två doser av TBE-vaccinet och tar den tredje i slutet av sommaren. Enligt Pettersson är det mycket viktigt att ta vaccinet särskilt i områden där det finns mycket fästingar.
– I vår familj har vi märkt att antalet fästingar tydligt har ökat även i Esbo. Varje sommar har flera i vår familj haft en fästing. För fem år sedan var situationen en annan, berättar hon.
Största delen av Västra Nyland hör numera till ett riskområde där vaccination rekommenderas för personer som rör sig mycket i naturen, även om de inte omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet. I sådana fall betalar personen själv för vaccinet.
Boka tid för vaccination nu
Boka gärna en tid för vaccination redan nu, så att skyddet hinner utvecklas före sommaren. Vaccinet kan fås på egen bekostnad genom att be om recept via Lunna eller den egna hälsostationen. För personer som bor i vissa riskområden är grundvaccinationsserien mot TBE avgiftsfri.
Vaccinet skyddar inte mot fästingbett eller borrelios, som är en bakteriell infektionssjukdom. Det är alltså viktigt att skydda sig mot fästingar även efter vaccinationen.
Du kan boka en vaccinationstid via din egen hälsostation antingen på nätet eller per telefon.
Läs mer och kontrollera vaccinationspraxis i ditt område på adressen luvn.fi/sv/tbe-vaccinationer
Tinja LääveriÖverläkare i bekämpning av infektionerVästra Nylands välfärdsområdePuh:0406442804tinja.laaveri@luvn.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
Suurin osa TBE-potilaista on rokottamattomia – hae "punkkirokote" ajoissa ennen kesää25.3.2026 07:51:44 EET | Tiedote
Puutiaisaivotulehdustapausten (TBE) määrä on noussut Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Sairastuneista suurin osa on rokottamattomia tai heidän rokotesuojansa on puutteellinen.
