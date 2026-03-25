Kilpailu- ja kuluttajavirastolle toimenpidepyyntö Lapelland Oy:n toiminnasta – Epäilynä mahdollinen kilpailun rajoittaminen sekä markkinoilta sulkeminen

Salvos Oyj:n tytäryhtiö Lapelland Oy:n kilpailija on jättänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) tutkintapyynnön koskien yhtiön epäiltyä kilpailunvastaista menettelyä. Toimenpidepyynnön mukaan markkinajohtaja Lapelland on mahdollisesti pyrkinyt estämään kilpailijoidensa toimintaa rajoittamalla kriittisten tuotantopanosten saatavuutta yksinoikeussopimuksilla.

Lapelland Oy on Salvos Oyj:n keskeinen tytäryhtiö. Lapelland on konsernille strategisesti kriittinen yksikkö: sen liikevaihto (n. 10 milj euroa) muodostaa noin 30% prosenttia Salvos-konsernin koko liikevaihdosta (n. 31,2 milj. euroa vuonna 2025).

Väitteet markkinoiden sulkemisesta

Toimenpidepyynnön keskiössä ovat Lapellandin solmimat hankintasopimukset merkittävien eurooppalaisten trailerialustavalmistajien, virolaisen Respo Haagised AS:n ja hollantilaisen Vlemmix Trailers B.V.:n kanssa. Kantelijan mukaan nämä sopimukset sisältävät yksinoikeusehtoja, jotka kieltävät valmistajia myymästä alustoja muille suomalaisille toimijoille.

Koska trailerialusta on vaunumökkien ja -saunojen valmistuksessa välttämätön, suhteellisen kallis ja vaikeasti korvattava tuotantopanos, yksinoikeusehtojen katsotaan mahdollisesti estävän tehokkaasti muiden yritysten mahdollisuudet tarjota kannattavasti kilpailevia tuotteita.

Kantelijan mukaan alan merkittävimmät trailerivalmistajat ovat suoraan kieltäytyneet myynnistä trailereita vedoten nimenomaan Lapellandin kanssa tehtyihin kirjallisiin sopimuksiin.

Epäily ”alastomasta” kilpailunrajoituksesta

Toimenpidepyynnön tekijä epäilee Lapellandin rikkovan kilpailulain 5 §:ää (kilpailua rajoittavat sopimukset) ja 7 §:ää (määräävän markkina-aseman väärinkäyttö) sekä vastaavia Euroopan unionin (SEUT 101 ja 102 artiklat) säännöksiä.

Menettelyä luonnehditaan tiedotteessa niin sanotuksi ”alastomaksi kilpailunrajoitukseksi” (naked restriction).

Väitteen mukaan on mahdollista, että yksinoikeusehdoilla ei ole osoitettavissa muuta kestävää liiketaloudellista perustetta kuin kilpailijoiden tietoinen sulkeminen markkinoilta.

Vaikutukset markkinaan

Mikäli markkinajohtaja pystyy hallitsemaan alihankintaketjua näin tiukasti, tilanne johtaa kilpailun vähenemiseen, valikoiman kaventumiseen ja hintatason nousuun kuluttajille.

Tapaus on merkittävä myös emoyhtiö Salvos Oyj:n kannalta. Mahdollinen viranomaistutkinta ja mahdolliset seuraamusmaksut vaikuttaisivat merkittävästi konsernin arvostukseen ja sijoittajaluottamukseen, sillä Lapelland on konsernin kasvun ja tulevaisuuden kannattavuuden tärkein moottori.