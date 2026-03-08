Uusi sivusto kokoaa suomalaisen startup-ekosysteemin keskeiset luvut.
25.3.2026 11:04:37 EET | Suomen startup-yhteisö | Tiedote
Suomen startup-yhteisö on julkaissut uuden verkkosivuston, joka kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen keskeiset luvut suomalaisesta startup-ekosysteemistä. Sivusto kokoaa dataa esimerkiksi startuppien määrästä, kasvusta, työllisyydestä ja investoinneista ja tarjoaa kokonaiskuvan ekosysteemin kehityksestä yhdestä paikasta.
Palvelusta voi seurata esimerkiksi startupien määrää, liikevaihdon ja työllisyyden kehitystä sekä tutkimus- ja kehitysinvestointeja. Samalla sivusto tekee näkyväksi startup-ekosysteemin nopean kasvun ja sen kasvavan merkityksen Suomen taloudelle. Dataa voi tarkastella usean vuoden ajalta ja eri näkökulmista, mikä auttaa hahmottamaan startup-ekosysteemin kasvua ja rakennetta.
Avoimen datan kautta kokonaiskuva startupeista
Sivustolle koottu data kertoo muun muassa, että Suomessa toimi vuonna 2023 yhteensä noin 4 200 startupia. Startupien yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 12 miljardia euroa, ja ne työllistivät globaalisti noin 46 000 ihmistä. Startupien tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat yhteensä noin 785 miljoonaa euroa. Suomesta on tähän mennessä syntynyt myös 20 niin sanottua yksisarvsta eli yli miljardin dollarin arvoon kasvaneita startupeja.
“Startupeista puhutaan paljon, mutta kokonaiskuva jää usein hajalleen eri lähteisiin. Tämän sivuston tarkoitus on tuoda keskeinen tieto yhteen paikkaan ja tehdä yritysten kehitys datan kautta näkyväksi. Samalla se auttaa ymmärtämään paremmin, mistä startupeissa on kyse ja miksi ne ovat taloudelle merkittäviä”, sanoo Suomen startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zad.
Sivusto on suunniteltu erityisesti päättäjien, median ja ekosysteemin toimijoiden käyttöön. Se tarjoaa helposti ymmärrettävän näkymän siihen, miten suomalainen startup-kenttä kehittyy ja millainen merkitys sillä on talouden kasvulle.
“Kun keskustelemme talouskasvusta, innovaatioista ja uusista työpaikoista, startupit ovat yhä keskeisemmässä roolissa. Siksi on tärkeää, että keskustelu perustuu mahdollisimman selkeään, luotettavaan ja avoimeen dataan”, Zad sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Youssef ZadPääekonomisti / Chief EconomistSuomen startup-yhteisö / Finnish Startup CommunityPuh:+358405933316youssef@startupyhteiso.com
Päivi TiittanenYhteiskuntasuhde- ja viestintäpäällikköSuomen startup-yhteisö / Finnish Startup CommunityPuh:+358 50 3834 006paivi@startupyhteiso.com
Linkit
Suomen startup-yhteisö
Suomen startup-yhteisö on suomalaisen startup-kentän keskeinen äänitorvi ja yli 300 yrityksen muodostama yhteisö. Se kokoaa yhteen kansainväliseen kasvuun tähtääviä startupeja, kasvuyrityksiä ja sijoittajia.
Jäsenyritykset edustavat suomalaisen startup-kentän koko kirjoa varhaisvaiheen startupeista kansainvälisiin menestystarinoihin.
Teemme työtä sen eteen, että Suomi on paras paikka perustaa ja kasvattaa startuppeja. Uskomme, että startupit ovat keskeinen voima Suomen talouskasvun, uusien työpaikkojen ja kestävien innovaatioiden rakentamisessa.
Työmme keskeiset osa-alueet ovat edunvalvonta, tutkimus, vertaistuki ja yhteisötapahtumat.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen startup-yhteisö
Joka neljäs startup-yrityksen johtotehtävissä toimiva on nainen8.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Naisten osuus suomalaisissa startupeissa on hieman yli 30 prosenttia, mutta tämä ei heijastu johtotehtäviin. Vuonna 2022 vain 26 prosenttia startup-yritysten johtajanimikkeellä toimivista työntekijöistä oli naisia.
Suomen startup-yhteisö vahvistaa yhteiskunnallista vaikuttamistaan3.2.2026 11:50:53 EET | Tiedote
Suomen startup-yhteisö vahvistaa yhteiskunnallista vaikuttamistaan ja viestintää, kun yhteiskuntasuhde- ja viestintäpäällikkö Päivi Tiittanen aloitti yhteisössä. Tiittasen tehtävänä on tehdä startup-kentän kannalta keskeiset kysymykset ymmärrettäviksi päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa, seurata poliittista valmistelua sekä yhdistää tutkimustieto ajankohtaiseen viestintään ja vaikuttamistyöhön.
Startup-yritysten barometri: Näkemykset oman yrityksen taloudellisesta tilanteesta laskivat mittaushistorian heikoimmaksi26.1.2026 09:23:08 EET | Tiedote
Suomen startup-yhteisön tuoreimman barometrin (Q4) tulosten mukaan startupien arvio omasta taloudellista tilanteesta on laskenut historiallisen matalalla tasolle. Sentimentti on laskenut yli vuoden ajan, ja viimeisin pudotus on huomattava. Käytännössä startupit raportoivat oman taloudellisen tilanteen positiiviseksi, mutta aiempaan verrattuna selvästi heikommaksi. Kyselytutkimuksen tuloksiin liittyy aina satunnaista vaihtelua, mikä vaikeuttaa tulosten tulkintaa lyhyellä aikavälillä. “Tulokset ovat yllättäviä ja hieman huolestuttavia. Startup-kenttä on saanut paljon positiivista ansaittua näkyvyyttä viime aikoina ja olemme kaikki kuulleet monia hienoja uutisia muun muassa historiallisista rahoituskierroksista. Syy erityisen heikkoon vuosineljännekseen on epäselvä vielä tässä kohtaa. On hyvä kuitenkin muistaa, että startup-yritykset raportoivat vielä taloudelliset tilanteensa positiiviseksi”, kommentoi Suomen startup-yhteisön ekonomisti Amir Hassan.Kuvio 1: Startup-yhteisön jäsenyrityste
Mielipide: Trumpin politiikka rikkoo normeja, mitäs jos jokin toinen suurvalta käyttäytyisi samoin?21.1.2026 10:46:04 EET | Artikkeli
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kauppapolitiikka on jälleen ajautunut alueelle, jossa perinteiset pelisäännöt eivät enää päde. Yksityiskohdat uusista tullipäätöksistä ovat osin epäselviä. Epävarmuus koskee jopa perustavanlaatuisia kysymyksiä. Koskevatko tullit myös palveluita? Onko joitakin toimialoja tai tuotteita vapautettu? Kukaan ei tunnu tietävän varmasti ja juuri se on ongelma. Usein tullipolitiikkaa tarkastellaan perinteisen teollisuuden kautta, jolla halutaan suojella omaa teollisuutta. Tässä tapauksessa Trumpin tullit muistuttavat enemmän sanktioita kuin kauppapoliittisia välineitä. Niiden ensisijainen tarkoitus ei ole taloudellinen optimointi, vaan poliittinen painostus. Talous on keino, ei päämäärä. Myös startup-sektorilla vaikutukset ovat konkreettisia ja välittömiä. Eräs eurooppalainen kasvuyritys kuvasi mm tilannetta, jossa he olivat tehneet päätöksen mihin kahteen markkinaan rakennamme seuraavat paikalliset tiimimme. Yhdysvallat oli yksi vaihtoehto. Yritys oli pä
Suomen startup-yhteisö kannustaa hallitusta panostamaan innovaatiotoiminnan tukemiseen19.12.2025 09:08:30 EET | Tiedote
Suomen startup-yhteisö on pettynyt hallituksen päätökseen leikata Business Finlandin innovaatiorahoitusta. Päätös tulee hetkellä, jolloin tutkimus- ja kehitysinvestoinnit (T&K) ovat selvässä kasvussa. Yhteisön mukaan juuri nyt olisi ratkaisevan tärkeää varmistaa, että myös innovaatiotoimintaa – eli tutkimuksesta kaupallistamiseen etenevää vaihetta – tuetaan riittävästi. “Business Finlandin Tempo ja Nuoret Innovatiiviset Yritykset-rahoitus ovat Suomen innovaatio- ja kasvupolitiikan vaikuttavimpien instrumenttien joukossa. Ne ovat suunniteltu varhaisen vaiheen yrityksille, joiden tuotteen, palvelun tai liiketoimintamallin potentiaali on suuri, mutta joiden riskitaso on vielä korkea. Juuri tässä vaiheessa julkisen rahoituksen rooli on korvaamaton. Näiden rahoitusinstrumenttien säilyttäminen on välttämätöntä”, vaatii Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen Esimerkiksi Tempo-projektit ovat tyypillisesti suhteellisen pieniä, mutta niiden vaikutukset ovat huomattavia. Pienell
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme