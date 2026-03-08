Uusi sivusto kokoaa suomalaisen startup-ekosysteemin keskeiset luvut.

Palvelusta voi seurata esimerkiksi startupien määrää, liikevaihdon ja työllisyyden kehitystä sekä tutkimus- ja kehitysinvestointeja. Samalla sivusto tekee näkyväksi startup-ekosysteemin nopean kasvun ja sen kasvavan merkityksen Suomen taloudelle. Dataa voi tarkastella usean vuoden ajalta ja eri näkökulmista, mikä auttaa hahmottamaan startup-ekosysteemin kasvua ja rakennetta.

Avoimen datan kautta kokonaiskuva startupeista

Sivustolle koottu data kertoo muun muassa, että Suomessa toimi vuonna 2023 yhteensä noin 4 200 startupia. Startupien yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 12 miljardia euroa, ja ne työllistivät globaalisti noin 46 000 ihmistä. Startupien tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat yhteensä noin 785 miljoonaa euroa. Suomesta on tähän mennessä syntynyt myös 20 niin sanottua yksisarvsta eli yli miljardin dollarin arvoon kasvaneita startupeja.

“Startupeista puhutaan paljon, mutta kokonaiskuva jää usein hajalleen eri lähteisiin. Tämän sivuston tarkoitus on tuoda keskeinen tieto yhteen paikkaan ja tehdä yritysten kehitys datan kautta näkyväksi. Samalla se auttaa ymmärtämään paremmin, mistä startupeissa on kyse ja miksi ne ovat taloudelle merkittäviä”, sanoo Suomen startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zad.

Sivusto on suunniteltu erityisesti päättäjien, median ja ekosysteemin toimijoiden käyttöön. Se tarjoaa helposti ymmärrettävän näkymän siihen, miten suomalainen startup-kenttä kehittyy ja millainen merkitys sillä on talouden kasvulle.

“Kun keskustelemme talouskasvusta, innovaatioista ja uusista työpaikoista, startupit ovat yhä keskeisemmässä roolissa. Siksi on tärkeää, että keskustelu perustuu mahdollisimman selkeään, luotettavaan ja avoimeen dataan”, Zad sanoo.