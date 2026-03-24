Pääsiäisen poikkeusaukioloajat 30.3.–6.4.2026

Avoterveydenhuollossa jokaiselle kiinni olevalle toimipisteelle on osoitettu korvaava toimipiste, missä asiakkaat saavat kiireellistä hoitoa myös päiväaikaan. Hoitajan- ja lääkärinvastaanotoille tai muihin palveluihin pyrkiessään alueen asukkaita palvelee myös sulkuaikoina tutut palvelunumerot, joissa tehdään hoidon tarpeen arviointi ja asukkaat ohjataan lähimpään avoinna olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupisteeseen.

Pääsiäisviikoilla keskisuomalaiset voivat hyödyntää normaalisti myös digitaalisia palveluitamme osoitteessa hyvaks.fi/asioi-verkossa tai mobiilisovelluksen kautta, jonka voi ladata puhelimeen sovelluskaupasta nimellä Keski-Suomen hyvinvointialue tai OmaHyvaks. Digipalveluissamme voit asioida muun muassa sairaanhoitajan, fysioterapeutin, sosiaaliohjaajan, suun terveydenhuollon tai mielenterveyden ammattilaisen kanssa. Huomioithan, että arkipyhät pidentävät kiireettömän asioinnin vastausaikaa.

Keski-Suomen hyvinvointialueen asukkaat voivat myös asioida kaikissa Fimlabin palvelupisteissä asuinalueesta riippumatta. Palvelupisteiden tiedot ja aukioloajat voi tarkistaa osoitteessa fimlab.fi.

Kiinni olevat palvelut ja korvaavat palvelupisteet 30.3. –6.4.2026

Joutsan sosiaali- ja terveysaseman palvelut on keskitetty Jyväskylään Novan sosiaali- ja terveyskeskukseen.

Kannonkosken ja Kivijärven sosiaali- ja terveyspalvelupisteen palvelut keskitetty Saarijärven sosiaali- ja terveysasemalle

Konneveden sosiaali- ja terveysaseman palvelut keskitetty Laukaan sosiaali- ja terveysasemalle.

Kuoreveden sosiaali- ja terveysaseman palvelut keskitetty Jämsän sosiaali- ja terveyskeskukseen

Kyyjärven sosiaali- ja terveyspalvelupisteen palvelut keskitetty Karstulan sosiaali- ja terveysasemalle

Petäjäveden sosiaali- ja terveysaseman palvelut on keskitetty Kyllön sosiaali- ja terveysasemalle

Kuntoutuspalvelut

Ajanjaksolla 30.3 -6.4.2026 Joutsan, Kannonkosken, Kivijärven, Konneveden, Kyyjärven, Petäjäveden ja Kuoreveden kuntoutuspalvelut eli avokuntoutus, apuvälinepalvelut, puheterapia ja lasten kuntoutus, ovat saatavilla muilta avoinna olevilta palvelupisteiltä. Sulkuaikana tutut puhelinnumerot toimivat normaalisti.