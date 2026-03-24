Pääsiäisen poikkeusaukioloajat 30.3.–6.4.2026
25.3.2026 08:25:21 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Pääsiäisviikko 30.3.-6.4.2026 tuo tullessaan joitain poikkeavia aukioloaikoja palveluihimme. Poikkeavat aukioloajat ja niiden korvaavat palvelutiedot löydät verkkosivuiltamme osoitteesta www.hyvaks.fi/paasiaisen-aukioloajat
Avoterveydenhuollossa jokaiselle kiinni olevalle toimipisteelle on osoitettu korvaava toimipiste, missä asiakkaat saavat kiireellistä hoitoa myös päiväaikaan. Hoitajan- ja lääkärinvastaanotoille tai muihin palveluihin pyrkiessään alueen asukkaita palvelee myös sulkuaikoina tutut palvelunumerot, joissa tehdään hoidon tarpeen arviointi ja asukkaat ohjataan lähimpään avoinna olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupisteeseen.
Pääsiäisviikoilla keskisuomalaiset voivat hyödyntää normaalisti myös digitaalisia palveluitamme osoitteessa hyvaks.fi/asioi-verkossa tai mobiilisovelluksen kautta, jonka voi ladata puhelimeen sovelluskaupasta nimellä Keski-Suomen hyvinvointialue tai OmaHyvaks. Digipalveluissamme voit asioida muun muassa sairaanhoitajan, fysioterapeutin, sosiaaliohjaajan, suun terveydenhuollon tai mielenterveyden ammattilaisen kanssa. Huomioithan, että arkipyhät pidentävät kiireettömän asioinnin vastausaikaa.
Keski-Suomen hyvinvointialueen asukkaat voivat myös asioida kaikissa Fimlabin palvelupisteissä asuinalueesta riippumatta. Palvelupisteiden tiedot ja aukioloajat voi tarkistaa osoitteessa fimlab.fi.
Kiinni olevat palvelut ja korvaavat palvelupisteet 30.3. –6.4.2026
Joutsan sosiaali- ja terveysaseman palvelut on keskitetty Jyväskylään Novan sosiaali- ja terveyskeskukseen.
Kannonkosken ja Kivijärven sosiaali- ja terveyspalvelupisteen palvelut keskitetty Saarijärven sosiaali- ja terveysasemalle
Konneveden sosiaali- ja terveysaseman palvelut keskitetty Laukaan sosiaali- ja terveysasemalle.
Kuoreveden sosiaali- ja terveysaseman palvelut keskitetty Jämsän sosiaali- ja terveyskeskukseen
Kyyjärven sosiaali- ja terveyspalvelupisteen palvelut keskitetty Karstulan sosiaali- ja terveysasemalle
Petäjäveden sosiaali- ja terveysaseman palvelut on keskitetty Kyllön sosiaali- ja terveysasemalle
Kuntoutuspalvelut
Ajanjaksolla 30.3 -6.4.2026 Joutsan, Kannonkosken, Kivijärven, Konneveden, Kyyjärven, Petäjäveden ja Kuoreveden kuntoutuspalvelut eli avokuntoutus, apuvälinepalvelut, puheterapia ja lasten kuntoutus, ovat saatavilla muilta avoinna olevilta palvelupisteiltä. Sulkuaikana tutut puhelinnumerot toimivat normaalisti.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Anne Pihl, avoterveydenhuollon palvelujohtaja, puh. 050 591 9008, anne.pihl@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Vammaispalvelujen kuljetuspalvelun asiakkaat ehtivät vielä hakea mukaan joukkoliikennekokeiluun24.3.2026 15:05:23 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue hakee vammaispalvelulain mukaisen liikkumisen tuen kuljetuspalvelun asiakkaita kokeilemaan Linkki joukkoliikenteen käyttöä taksimatkojen rinnalla. Kokeiluun voi hakea 31.3. mennessä. Mukaan kokeiluun mahtuu 10 vapaaehtoista asiakasta.
Keski-Suomen hyvinvointialueelle rahoitus tekoälyä hyödyntävään mielenterveys- ja päihdetyöhön24.3.2026 12:38:04 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitralta 116 600 euroa rahoitusta ennakoivan terveydenhuollon kehittämishankkeeseen. Hanke toteutetaan aikuisten psykiatrisissa palveluissa sekä mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa. Hankkeen tavoitteena on valmistella ja ottaa käyttöön ennakoivan terveydenhuollon toimintamalleja sekä aikuisten psykiatrisissa että mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa.
Arviointiryhmä tarkensi erikoissairaanhoitoa koskevia toimenpide-ehdotuksia23.3.2026 13:08:43 EET | Tiedote
Arviointiryhmä käsitteli kokouksessaan 19.3. terveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista annettujen toimenpide-ehdotusten etenemistä Keski-Suomen hyvinvointialueella. Arviointiryhmä tarkensi ja antoi aiempaa vahvempana viime syksynä annettuja erikoissairaanhoitoa ja TKKI-toimintaa koskevia toimenpide-ehdotuksia.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote22.3.2026 04:24:48 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 22.03.2026 Siltakatu Jyväskylä, ihmisen pelastaminen korkealta Poliisi tiedotusvastuussa tapahtuneesta.
Hyvinvointialuejohtajien ja Hyvilin kannanotto: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustusten lisäleikkauksista tulisi luopua20.3.2026 16:17:51 EET | Tiedote
Tiedoksi tänään julkaistu hyvinvointialuejohtajien ja Hyvilin kannanotto sosiaali- ja teveysjärjestöjen valtionavustusten lisäleikkauksia koskien.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme