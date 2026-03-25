SDP EDUSKUNTA

SDP:n Kimmo Kiljunen: Osoita tukesi vapauden puolesta kamppaileville Valko-Venäjän demokraattisille voimille

25.3.2026 08:27:33 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

25. maaliskuuta merkitsee valkovenäläisille ympäri maailmaa Vapauden päivää. Se on vuoden 1918 Valko-Venäjän demokraattisen tasavallan julistuksen vuosipäivä. Päivä on jo vuosikymmenten ajan symboloinut valkovenäläisten pyrkimystä vapauteen, demokratiaan ja itsenäisyyteen.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

– Maan demokraattisten voimien ja kansalaisyhteiskunnan edustajat kärsivät jatkuvasta vainosta itsevaltaisen presidentti Lukashenkan sorron jatkuessa Valko-Venäjällä. Poliittisia vankeja on tuhansia ja merkittävät oppositiojohtavat paenneet maasta. Heille kansainväliset tuen ilmaukset vuosipäivänä ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan, sanoo Kimmo Kiljunen, eduskunnan Demokraattisen Valko-Venäjän ystävyysryhmän puheenjohtaja.

Vaikka Lukashenka jatkaa opposition ja toisinajattelijoiden hiljentämistä kovin ottein, valkovenäläisten toivo demokraattisesta, vapaasta Valko-Venäjästä elää. Heille Euroopan unionin ja muiden demokratiaa tukevien tahojen yhteistyö ja kansainvälinen tuki ovat elintärkeitä.

– Rohkeat oppositiojohtajat kuten Svjatlana Tsihanouskaja, Maria Kalesnikava ja Ales Bjaljatski ovat vuodesta 2020 lähtien taistelleet kansalaisoikeuksien ja demokratian puolesta. He ovat vaatineet poliittisten vankien vapauttamista, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja sitä, että Valko-Venäjän kansa saa itse määrätä tulevaisuudestaan. Voit tukea tänään heidän työtään jakamalla sosiaalisessa mediassa kuvan tai videon, jossa näkyy Valko-Venäjän lipun valko-punainen-valkoinen väritys. Tämä rohkaisee kaikkia niitä, jotka kotimaassaan tai maanpaossa yhä kantavat vapautta mielessään, Kimmo Kiljunen kehottaa.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tänään julkaistun raportin mukaan työperäisten maahanmuuttajien kielikoulutus on valtiolle kannattava sijoitus. Etlan mukaan taloudelliset vaikutukset määräytyvät sen perusteella, miten Suomi tukee maahanmuuttajien integroitumista. Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma toivoo, että hallitus ottaa tämän viestin vakavasti ja tarkastelee suunniteltuja leikkauksia kielikoulutukseen.

