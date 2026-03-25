SDP:n Kimmo Kiljunen: Osoita tukesi vapauden puolesta kamppaileville Valko-Venäjän demokraattisille voimille
25.3.2026 08:27:33 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
25. maaliskuuta merkitsee valkovenäläisille ympäri maailmaa Vapauden päivää. Se on vuoden 1918 Valko-Venäjän demokraattisen tasavallan julistuksen vuosipäivä. Päivä on jo vuosikymmenten ajan symboloinut valkovenäläisten pyrkimystä vapauteen, demokratiaan ja itsenäisyyteen.
– Maan demokraattisten voimien ja kansalaisyhteiskunnan edustajat kärsivät jatkuvasta vainosta itsevaltaisen presidentti Lukashenkan sorron jatkuessa Valko-Venäjällä. Poliittisia vankeja on tuhansia ja merkittävät oppositiojohtavat paenneet maasta. Heille kansainväliset tuen ilmaukset vuosipäivänä ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan, sanoo Kimmo Kiljunen, eduskunnan Demokraattisen Valko-Venäjän ystävyysryhmän puheenjohtaja.
Vaikka Lukashenka jatkaa opposition ja toisinajattelijoiden hiljentämistä kovin ottein, valkovenäläisten toivo demokraattisesta, vapaasta Valko-Venäjästä elää. Heille Euroopan unionin ja muiden demokratiaa tukevien tahojen yhteistyö ja kansainvälinen tuki ovat elintärkeitä.
– Rohkeat oppositiojohtajat kuten Svjatlana Tsihanouskaja, Maria Kalesnikava ja Ales Bjaljatski ovat vuodesta 2020 lähtien taistelleet kansalaisoikeuksien ja demokratian puolesta. He ovat vaatineet poliittisten vankien vapauttamista, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja sitä, että Valko-Venäjän kansa saa itse määrätä tulevaisuudestaan. Voit tukea tänään heidän työtään jakamalla sosiaalisessa mediassa kuvan tai videon, jossa näkyy Valko-Venäjän lipun valko-punainen-valkoinen väritys. Tämä rohkaisee kaikkia niitä, jotka kotimaassaan tai maanpaossa yhä kantavat vapautta mielessään, Kimmo Kiljunen kehottaa.
Yhteyshenkilöt
Kimmo KiljunenKansanedustajaPuh:050 511 3088
SDP:n Paula Werning: Valtion lastensuojeluyksiköiden toimintaedellytykset on turvattava25.3.2026 08:44:37 EET | Tiedote
Valtion lastensuojeluyksiköiden muutosneuvottelut ovat hälyttävä viesti Suomen suunnasta ja herättävät vakavan huolen myös Kouvolassa sijaitsevan koulukodin toimintaedellytyksistä. SDP:n kansanedustaja Paula Werning vaatii, että valtion koulukotien toimintaedellytykset ja rahoitus turvataan.
SDP’s MP Kimmo Kiljunen: Show Your Support for the Belarusian Democratic Forces25.3.2026 08:43:48 EET | Press release
Today, March 25th marks Freedom Day for Belarusians around the world. It is the anniversary of the proclamation of the Belarusian Democratic Republic in 1918. For decades, the day has symbolised Belarusians’ aspirations for freedom, democracy, and independence.
