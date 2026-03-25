SDP:n Kimmo Kiljunen: Osoita tukesi vapauden puolesta kamppaileville Valko-Venäjän demokraattisille voimille

– Maan demokraattisten voimien ja kansalaisyhteiskunnan edustajat kärsivät jatkuvasta vainosta itsevaltaisen presidentti Lukashenkan sorron jatkuessa Valko-Venäjällä. Poliittisia vankeja on tuhansia ja merkittävät oppositiojohtavat paenneet maasta. Heille kansainväliset tuen ilmaukset vuosipäivänä ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan, sanoo Kimmo Kiljunen, eduskunnan Demokraattisen Valko-Venäjän ystävyysryhmän puheenjohtaja.

Vaikka Lukashenka jatkaa opposition ja toisinajattelijoiden hiljentämistä kovin ottein, valkovenäläisten toivo demokraattisesta, vapaasta Valko-Venäjästä elää. Heille Euroopan unionin ja muiden demokratiaa tukevien tahojen yhteistyö ja kansainvälinen tuki ovat elintärkeitä.

– Rohkeat oppositiojohtajat kuten Svjatlana Tsihanouskaja, Maria Kalesnikava ja Ales Bjaljatski ovat vuodesta 2020 lähtien taistelleet kansalaisoikeuksien ja demokratian puolesta. He ovat vaatineet poliittisten vankien vapauttamista, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja sitä, että Valko-Venäjän kansa saa itse määrätä tulevaisuudestaan. Voit tukea tänään heidän työtään jakamalla sosiaalisessa mediassa kuvan tai videon, jossa näkyy Valko-Venäjän lipun valko-punainen-valkoinen väritys. Tämä rohkaisee kaikkia niitä, jotka kotimaassaan tai maanpaossa yhä kantavat vapautta mielessään, Kimmo Kiljunen kehottaa.