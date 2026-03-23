Oma Häme

Oma Häme tarjoaa esikoista odottaville suun terveyden ohjausta nyt myös videovastaanotolla

25.3.2026 08:44:18 EET | Oma Häme | Tiedote

Ajan videovastaanotolle voi varata verkossa.

Ensimmäistä lastaan odottavat vanhemmat ovat oikeutettuja maksuttomaan suun terveydenhuollon ohjauskäyntiin. Käynnillä arvioidaan hammashoidon tarve, annetaan ohjausta omahoitoon sekä jaetaan tärkeää tietoa tulevan lapsen suun ja hampaiden hoidosta.
 
Ohjauskäynti voidaan toteuttaa hammashoitolan lisäksi videovastaanotolla. Etävastaanotto tuo joustavuutta arkeen, sillä molemmat vanhemmat voivat osallistua käynnille helposti eri paikoista.

Näin varaat ajan

Ajan videovastaanotolle voi varata digitaalisesti Oma Häme -sovelluksessa tai kirjautumalla asiointipalveluun osoitteessa omahame.fi. Aikoja on varattavissa kolme kuukautta eteenpäin.
 
Jos ajanvaraus ei onnistu tai haluat asioida hammashoitolassa, voit olla yhteydessä

  • suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon Ensilinjan numeroon 03 629 6301
  • Terveys-chatin kautta.

 
Lue myös: Useimpien hammashoidon aikojen siirto ja peruminen onnistuu helposti digitaalisesti

