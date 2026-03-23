Oma Häme tarjoaa esikoista odottaville suun terveyden ohjausta nyt myös videovastaanotolla
25.3.2026 08:44:18 EET | Oma Häme | Tiedote
Ensimmäistä lastaan odottavat vanhemmat ovat oikeutettuja maksuttomaan suun terveydenhuollon ohjauskäyntiin. Käynnillä arvioidaan hammashoidon tarve, annetaan ohjausta omahoitoon sekä jaetaan tärkeää tietoa tulevan lapsen suun ja hampaiden hoidosta.
Ohjauskäynti voidaan toteuttaa hammashoitolan lisäksi videovastaanotolla. Etävastaanotto tuo joustavuutta arkeen, sillä molemmat vanhemmat voivat osallistua käynnille helposti eri paikoista.
Näin varaat ajan
Ajan videovastaanotolle voi varata digitaalisesti Oma Häme -sovelluksessa tai kirjautumalla asiointipalveluun osoitteessa omahame.fi. Aikoja on varattavissa kolme kuukautta eteenpäin.
Jos ajanvaraus ei onnistu tai haluat asioida hammashoitolassa, voit olla yhteydessä
- suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon Ensilinjan numeroon 03 629 6301
- Terveys-chatin kautta.
Lue myös: Useimpien hammashoidon aikojen siirto ja peruminen onnistuu helposti digitaalisesti
Yhteyshenkilöt
Laura NikkarilaSuun terveyden tulosaluejohtajaPuh:050 330 5664laura.nikkarila@omahame.fi
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Laki digitaalisesta viranomaisviestinnästä (Suomi.fi) voimaan 14.4.2026 – tule kuulemaan aiheesta kaikille avoimeen webinaariin23.3.2026 15:24:03 EET | Uutinen
Digitaalisesta viranomaisviestinnästä tulee ensisijainen viestintäkanava - paperiposti pysyy vaihtoehtona. Digi- ja väestötietovirasto järjestää huhtikuussa kaikille avoimia webinaareja digitaaliseen viranomaispostiin siirtymisestä.
Ahvenistonmäen pysäköintiä lasketaan droonien avulla – ensimmäinen seurantapäivä on 25. maaliskuuta23.3.2026 15:14:45 EET | Uutinen
Laskenta tehdään niin, ettei asiakkaiden yksityisyys vaarannu.
G-talon remontti alkaa Viipurintien terveysasemalla – tiimi 3 muuttaa väistötiloihin23.3.2026 08:03:00 EET | Tiedote
Muutos tapahtuu maaliskuun lopussa, ja remontti kestää syksyyn saakka.
Pieni tyttö, suuri hetki – ensimmäinen vauva syntyi Assissa20.3.2026 15:32:55 EET | Artikkeli
Vantaalainen Heinosten perhe valitsi Kanta-Hämeen uuden Assi-sairaalan synnytyspaikaksi, tukien maakunnallista synnyttämistä pääkaupunkiseudun ruuhkien sijaan. Riikka ja Arto kehuvat sairaalan inhimillistä ilmapiiriä, ammattitaitoista henkilökuntaa ja viihtyisiä tiloja. He suosittelevat Assia lämpimästi muillekin perheille synnytyspaikaksi.
Synnytysyksikön matka viimeisestä yöstä ensimmäiseen Ahveniston sairaalassa20.3.2026 15:19:13 EET | Artikkeli
Kanta-Hämeen keskussairaalan synnytysyksikkö siirtyi historialliseen tilanteeseen, kun henkilökunta koki viimeisen yön vanhassa ja ensimmäisen yön uudessa Ahveniston sairaalassa. Huolellinen valmistelu ja muutto sujuivat moitteettomasti. Uudet, perheiden tarpeisiin suunnitellut tilat ja teknologia tukevat synnytystyötä. Työyhteisön merkitys korostui muutoksen keskellä.
