RypsiRapsi-foorumi vahvistaa kotimaisten öljykasvien viljelyvarmuutta - kevätöljykasvien kokonaisala nousemassa viime vuodesta
25.3.2026 10:15:00 EET | Apetit Oyj | Tiedote
VYR:n kylvöaikomuskyselyn mukaan kevätöljykasvien kokonaisala olisi nousemassa viime vuodesta. Vuoden 2025 kotimaisten syysöljykasvien satotasot olivat erinomaisia – lajikekokeiden osalta jopa poikkeuksellisia. Kevätöljykasvien satotasoissa oli runsaasti vaihtelua. RypsiRapsi-foorumin kolmas toimintavuosi tulee yhdistämään lajike- ja viljelymenetelmäkokeita.
Vuoden 2025 syysöljykasvien lajikekokeet tuottivat poikkeuksellisen korkeita satotasoja, mikä lupaa hyvää suomalaiselle rypsin ja rapsin tuotannolle. Erinomaisesti onnistunut talvehtiminen, alkukesän otolliset sääolot ja vähäinen tuholaispaine näkyivät viime vuonna syysrapsilla kaksin- tai jopa kolminkertaisina satoina keskimääräisiin satoihin nähden.
RypsiRapsi-foorumin ja VARPSI-hankkeen ruutu- ja peltomittakaavan lajikekokeissa valtaosa lajikkeista saavutti jopa yli 6 tonnin hehtaarisadon.
”Satotasot olivat monella tapaa täysin poikkeuksellisia, jopa historiallisen korkeita. Syysöljykasveja kannattaa kyllä ottaa viljelykiertoon. Vaikka nyt toteutuneita hehtaarisatoja ei tule uutena normaalina pitää, osoittavat ne, että potentiaalia on”, Apetit Kasviöljyn kehityspäällikkö Mikko Kaase muistuttaa.
Lajike- ja viljelymenetelmäkokeet tärkeä osa RypsiRapsi-foorumin toimintaa
Vuonna 2023 perustetusta RypsiRapsi-foorumista on tullut keskeinen toimija Suomen öljykasvien viljelyn kehityksessä. Foorumin tavoitteena on edistää rypsin ja rapsin viljelyä ja kannattavuutta Suomessa. Toimintaa koordinoi Pyhäjärvi-instituutti.
Lajikekokeet ja viljelymenetelmäkokeet ovat olleet foorumin toiminnan keskiössä.
”Yksittäisenä kehittämiskohteena lajikekokeet ovat olleet näkyvin ja maantieteellisesti kattavimmin tehty asia. Siementoimittajia on ollut mukana paljon. Lukumäärällisesti puolestaan merkittävimmässä roolissa ovat olleet viljelymenetelmäkokeet”, asiantuntija Johanna Pihala Pyhäjärvi-instituutista kertoo.
Pihala näkee, että syysöljykasvien lajikekokeiden korkeiden satotasojen myötä satopotentiaalista on saatu kiinni, mutta hyviksi todettuja ja uusia menetelmiä on myös saatava käyttöön.
”Korkeiden satotasojen lisäksi esimerkiksi öljypitoisuuksissa on nähty todella korkeita tasoja. Viljelymenetelmiä on saatava jalkautettua viljelijöille, että saamme satopotentiaalista enemmän irti”, Pihala kertoo.
Tilamittakaavan kokeita halutaan lisää
RypsiRapsi-foorumin kolmas toimintavuosi tulee yhdistämään lajike- ja viljelymenetelmäkokeita. Myös esimerkiksi kasvinsuojeluun tarvitaan lisää työkaluja.
”Haluamme lisää tilamittakaavan kokeiluja, jolloin pääsemme tarkastelemaan tuloksia uudella tasolla. Lajike- ja menetelmäkokeiden yhdistäminen tarjoaa arvokasta tietoa esimerkiksi kylvöajasta ja käytetystä siemenmäärästä”, Pihala sanoo.
”Koetoiminnassa tehdään tärkeää työtä myös kotimaisen viljelyn kilpailukyvyn näkökulmasta. Suomessa öljykasvien keskisadot ovat perinteisesti olleet puolet matalampia naapurimaihin verrattuna”, sanoo MTK:n Öljy- ja valkuaiskasvit -verkoston puheenjohtaja Toni Lindqvist.
RypsiRapsi-foorumin toiminnan ytimessä on yhteistyö eri öljykasvitoimijoiden välillä.
”RypsiRapsi-foorumin toiminnan voidaan jo tässä vaiheessa todeta edistäneen kotimaisten öljykasvien viljelyä ja viljelyvarmuutta. Samalla saavutetut tulokset osoittavat, että yhteistyö ja tiedon jakaminen ovat avainasemassa kotimaisen öljykasvituotannon tulevaisuudessa”, sanoo Apetitin Öljykasvituotteiden liiketoimintajohtaja Timo Huttunen.
Yhteyshenkilöt
Miika KemiläViestintä- ja vastuullisuusjohtajaApetit OyjPuh:+358104024044miika.kemila@apetit.fi
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, joka perustaa toimintansa ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun. Toimimme tiiviissä yhteistyössä alkutuotannon kanssa kotimarkkinoillamme Suomessa ja Ruotsissa. Luomme kasviksista hyvinvointia tuottamalla herkullisia ja arkea pelastavia ruokaratkaisuja. Jalostamme rypsistä ja rapsista laadukkaita kasviöljyjä sekä rapsipuristeita. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: apetit.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Apetit Oyj
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme