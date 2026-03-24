Sisä-Suomen elinvoimakeskukselle 10 miljoonaa euroa maaseudun hanke- ja yritystukiin

Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen myöntövaltuus maaseudun kehittämiseen vuonna 2026 on yhteensä 10,3 miljoonaa euroa Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Lisäksi lähes 400 000 euroa on varattu yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin. Alueelliset myöntövaltuudet määrittää vuosittain maa- ja metsätalousministeriö.

Maaseutuyksikön päällikkö Anne Värilä kertoo, että rahoitusta suunnataan erityisesti yritysten investointeihin ja elinkeinotoiminnan kehittämishankkeisiin molemmissa maakunnissa.

– Kannustamme yrityksiä olemaan yhteydessä elinvoimakeskukseen aina, kun syntyy tarve investoinnille, joka voi olla rahoituskelpoinen. Kehittämishankkeissa painotamme erityisesti yritysten kilpailukyvyn, liiketoimintaedellytysten ja kansainvälistymisen edistämistä, Värilä sanoo.

Kohdennuksella halutaan vahvistaa maaseutualueiden elinvoimaista ja uudistuvaa yrittäjyyttä, joka on yksi Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelman painopisteistä.

Maaseudun yritystukia voidaan myöntää maaseutualueilla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille. Yritys voi tarkistaa tukikelpoisuutensa sijainnin perusteella karttapalvelusta Pirkanmaalla ja Hämeessä.

Pirkanmaalla potentiaalia lähiruokaketjujen kehittämisessä

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelmassa ruokajärjestelmän kehittäminen on tunnistettu kohteeksi, jolla on valtavasti kehittymispotentiaalia. Maakunnan kasvava ja vetovoimainen keskuskaupunki kaupunkiseutuineen tarjoaa laajenevat kuluttajamarkkinat ja lisää kysyntää lähellä tuotetulle ruoalle.

Maaseudun hanke- ja yritystukia suunnataan Pirkanmaalla toimenpiteisiin, jotka vahvistavat lähiruokaketjuja, edistävät suoramyyntiä ja nostavat elintarvikkeiden jalostusastetta.

Lähiruokaketjujen paikallisuus ja läpinäkyvyys tukevat ilmastonmuutoksen hillintää ja voivat parantaa alkutuotannon kannattavuutta. Lähiruokatuotteista voi parhaimmillaan kehittyä myös vientimahdollisuuksia.

– Kehittyvä ruokajärjestelmä ja vastuulliset kuluttajat -painopisteen mukaisia hankkeita on toteutunut vielä melko vähän, mutta uusia hankkeita ehtii edelleen hyvin käynnistää, Anne Värilä kannustaa.

EU:n maaseuturahoitusta myöntävät myös paikalliset Leader-ryhmät, joiden myöntövaltuus Sisä-Suomen alueelle vuodelle 2026 on 2,1 miljoonaa euroa. Koko Suomeen osoitettu EU:n maaseuturahoituksen uusi myöntövaltuus on tänä vuonna noin 135 miljoonaa euroa.

Maa- ja metsätalousministeriön osoittama uusi myöntövaltuus ei sisällä viime vuodelta mahdollisesti siirtyvää käyttämättä jäänyttä rahoitusta. Ministeriö päättää siirtyvistä rahoista myöhemmin.

Hakea voi jatkuvasti

Maaseudun hanke- ja yritystukiin on jatkuva haku, mutta hakemukset käsitellään valintajaksoittain.

Yritystukien seuraavat valintajaksot päättyvät 15.5.2026 ja 15.8.2026.

Hanketukien seuraavat valintajaksot päättyvät 30.4.2026 ja 30.9.2026.



EU:n maaseuturahoituksella tuetaan maaseudun yrityksiä investoinneissa, jotka vahvistavat alueen elinvoimaa, parantavat yritysten kilpailukykyä ja luovat työpaikkoja. Tavoitteena on varmistaa, että maaseutu pysyy elävänä, kehittyvänä ja monipuolisena toimintaympäristönä.