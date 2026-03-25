Kevään toisessa yhteishaussa korkeakoulupaikkaa tavoittelee 149 000 hakijaa

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku päättyi tiistaina 25.3. Hakijoista 41 % haki pelkästään ammattikorkeakouluihin ja 43 % yliopistoihin; 16 % haki molempiin. Haettavana oli noin 56 000 aloituspaikkaa suomen- ja ruotsinkielisissä hakukohteissa, joista 54 % on ammattikorkeakouluissa ja 46 % yliopistoissa.



Määrällisesti eniten hakijoita pyrkii kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden aloille, terveys- ja hyvinvointialoille sekä tekniikan aloille. Haussa pystyi hakemaan kuuteen hakukohteeseen, ja keskimäärin haettiin 3,8 hakukohteeseen. Hakukohteita oli haussa yli 1 600.

Suurin osa haettavana olleista koulutuksista on suunnattu toisen asteen tutkinnon suorittaneille. Näihin koulutuksiin oli 130 000 hakijaa.

Lääketiede säilytti vetovoimansa

Hakijamäärät yhtä aloituspaikkaa kohti vaihtelevat aloittain. Kovin kilpailu aloituspaikoista käydään lääketieteiden alalla, jossa yhtä aloituspaikkaa tavoittelee 10,5 hakijaa. Yhtä aloituspaikkaa kohti on yli 7 hakijaa yhteiskunnallisilla aloilla (7,4) ja yli 5 hakijaa kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden aloilla (5,1).

Palvelualoilla yhtä aloituspaikkaa tavoittelee 4,5 hakijaa, taiteissa ja kulttuurialoilla 4,4 hakijaa ja maa- ja metsätalouden alalla 4,4 hakijaa.

Vähiten hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin oli kasvatusaloille (3,0 hakijaa) ja tekniikan aloille (2,6 hakijaa).

Todistusvalinnan tulokset ovat selvillä toukokuun lopussa, kaikki yhteishaun tulokset heinäkuun alkuun mennessä

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään maanantaina 25.5. Todistusvalinnassa hakija hyväksytään korkeakouluun ylioppilastutkinnon, kansainvälisen EB-, IB- tai RP/DIA-tutkinnon tai 1.8.2015 alkaen suoritetun ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella. Tulokset näkyvät hakijoiden Oma Opintopolku -palvelussa ennen valintakokeita.

Valtaosa valintakokeiden kautta opiskelupaikan saavista uusista opiskelijoista valitaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kansallisten valintakokeiden kautta. Ammattikorkeakouluihin haetaan pääasiassa yhdellä kokeella, joka pidetään 26.–28.5.2026; hakija valitsee koepäivistä sopivimman. Yliopistot järjestävät yhdeksän kansallista valintakoetta, jotka pidetään 25.5.–5.6.2026. Tietyille aloille voi olla kirjallisten valintakokeiden sijasta tai lisäksi esimerkiksi soveltuvuuskokeita.

Yhteishaun kaikki tulokset varmistuvat viimeistään 2.7.2026.