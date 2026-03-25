SDP:n Perholehto: Aikooko hallitus sivuuttaa oman kansanedustajansa lisäksi myös ministeriön?

– Viimeinkin, tämä passivoiva ja työn vastaanottamista hankaloittava päätös on peruttava, sillä alun perinkin tämä työttömyysturvan suojaosan poisto oli huono päätös, toteaa Perholehto ja kysyy onko niin, että nyt kokoomuksenkin edustajat ovat tajunneet, että jotain täytyy tehdä, kun leikkausten työllisyysvaikutukset paljastuivat bluffiksi?

Esitys kertoo paljon hallituksen tyylistä tehdä politiikkaa, että mutulla ja fiiliksellä runnotaan läpi uudistuksia, joille asiantuntijat ja tutkittu tieto eivät osoittaneet tukea.

– Jaan hallituksen tavoitteen lisätä kokoaikatyötä tekevien ihmisten määrää, mutta kun hallitus edellyttää kaikilta kokoaikatyön tekemistä, tulisi sen samalla mahdollistaa lyhyemmät ja osa-aikaiset työt niin, että työllä elää, vaatii Perholehto ja jatkaa kysymällä, mitä hallitus aikoo tehdä varmistaakseen sen, että työnantajat tarjoavat osa-aikatyöttömyyden sijaan yhä useammin kokoaikatyötä ihmisille?

Lopuksi Perholehto haastaa valtioneuvostoa tekoihin, joita sen omat asiantuntijat ovat esittäneet.