Yleisötilaisuus valtatien 9 parantamisesta Auran keskustan kohdalla

Yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 8.4.2026 klo 17–18.30 Aurasalissa (Urpontie 2, Aura), joka sijaitsee Auran yhtenäiskoulun ja kirjaston kanssa samassa rakennuksessa.

Tilaisuudessa esitellään ensimmäinen suunnitelmaluonnos vaihtoehtoineen sekä hankkeen lähtökohtia ja tavoitteita. Vaihtoehtoja on tutkittu Auran eritasoliittymälle, Säästökallion uusille yhteyksille Prunkkalasta Säästökallion alueelle ja maantien 224 liittymäjärjestelyille. Esittelyn jälkeen osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja antaa palautetta suunnitelmasta jatkotyöstöä varten.

Tilaisuus on avoin alueen asukkaille, maanomistajille, yrittäjille ja kaikille hankkeesta kiinnostuneille, eikä erillistä ilmoittautumista tarvita. Yleisötilaisuuden aineistoihin voi tutustua tilaisuuden jälkeen hankkeen verkkosivuilla.

Palautetta voi antaa tilaisuuden lisäksi karttapalautepalvelussa, joka avataan hankkeen verkkosivuilla yleisötilaisuuden yhteydessä.

Tiesuunnitelma valmistuu arviolta syksyllä 2027. Rakentamisesta ei ole vielä tehty päätöstä, mutta rakentamisen on arvioitu alkavan aikaisintaan vuonna 2029.

Tavoitteena sujuvampi ja turvallisempi valtatie 9

Suunnittelualueeseen kuuluu noin neljän kilometrin pituinen tieosuus Auran keskustan kohdalla. Suunnittelu pohjautuu aiemmin laadittuun alustavaan yleissuunnitelmaan.

Tavoitteena on sujuvoittaa liikennettä, vähentää onnettomuuksia vilkkaasti liikennöidyllä tieosuudella ja mahdollistaa nopeusrajoituksen nostaminen vähintään 80 km/h tasolle Turun suunnasta Auran eritasoliittymään saakka.

Valtatieosuus suunnitellaan 2+2-kaistaiseksi ja keskikaiteelliseksi tieksi, jonka kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä. Tiesuunnitelmaan sisältyy uusi tieyhteys Auran eritasoliittymästä pohjoiseen, ja kantatie 41 liitetään uuteen eritasoliittymään tätä yhteyttä pitkin. Nykyinen kantatien 41 osuus muuttuu paikallista liikkumista palvelevaksi tieksi ja kaavoituksen edetessä kaduksi. Lisäksi suunnitelmassa parannetaan joukkoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä, tehostetaan meluntorjuntaa sekä huomioidaan luonto- ja maisema-arvot.

Lisätiedot:

Lounais-Suomen elinvoimakeskus

projektipäällikkö Aku Reini

Puh. 0295 022 190

etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi

Sitowise Oy

projektipäällikkö Rauno Tuominen

Puh. 040 700 7321

etunimi.sukunimi@sitowise.com