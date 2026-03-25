Fingrid Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokous valitsi Fingrid Oyj:n hallituksen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Eeva-Liisa Virkkunen ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Leena Mörttinen. Mika Lehtimäki ja Christoffer Nyberg valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi ja Jero Ahola valittiin uudelleen hallituksen jäseneksi. Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin yhtiön internet-sivuilla.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkona yhteensä enintään 137 858 500,00 euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 36 300,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 13 300,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä 92 016 500,00 euroa osinkoa maksetaan 30.3.2026. Lisäksi yhtiökokous antoi yhtiön hallitukselle valtuutuksen päättää mahdollisen toisen osinkoerän maksamisesta puolivuosikatsauksen vahvistamisen jälkeen, kun hallitus on arvioinut yhtiön maksukykyä, rahoitusasemaa ja taloudellista kehitystä. Toinen osinkoerä on yhteensä enintään 45 842 000,00 euroa. Hallitus jakaa toisen osinkoerän eri osakesarjojen osakkeenomistajille hallituksen päätöshetkellä voimassa olevan yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heidi Hyryn. Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä yhtiön päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Heidi Hyry.

Lisätietoja:

Asta Sihvonen-Punkka, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 5235

Eeva-Liisa Virkkunen, Fingridin Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 40 505 2522