Väitös: virheiden tekeminen opinnoissa on yleistä, mutta se voi lisätä motivaatiota ja edistää syvällistä oppimista
25.3.2026 10:04:56 EET | Turun yliopisto | Tiedote
Reetta Kyynäräisen väitöstutkimus osoittaa, että yli puolet kemian oppimistilanteista sisältää virheitä. Opiskelijan opinnoissaan tekemät virheet saattavat horjuttaa opiskelijan itseluottamusta hetkellisesti, mutta pidemmällä aikavälillä oppimistilanteiden virheistä voi olla opiskelijalle enemmän hyötyä kuin haittaa.
FM Reetta Kyynäräinen analysoi väitöstutkimuksessaan lähes 3000 oppimistilannetta kemian laboratoriokurssilla. Tulokset osoittavat, että virheitä tapahtuu kemian yliopisto-opinnoissa jatkuvasti. Laboratoriotyöskentelyssä virheitä ilmeni 28% ja ennakkotehtävissä peräti 64% kaikista oppimistilanteista.
Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia tunteita virheiden tekeminen opiskelijoissa herättää, ja miten opiskelijat reagoivat virheisiin. Opiskelijoiden hetkellisiä tuntemuksia mitattiin sekä laboratoriotöiden että niihin liittyvien ennakkotehtävien aikana eli tilanteissa, joissa virheet todella tapahtuivat.
Kyynäräinen havaitsi, että virheiden tapahduttua opiskelijoiden positiiviset tunteet ja usko omaan osaamiseen usein heikentyivät hetkellisesti. Samalla virheiden tekeminen saattoi kuitenkin lisätä opiskelijan motivaatiota ja sitoutumista opintoihin pidemmällä aikavälillä.
– Negatiiviset reaktiot vaihtelivat yksilö- ja tilannekohtaisesti eivätkä yleensä jääneet pitkäkestoisiksi. Virheet voimistivat aktivoivia tunteita ja hetkellistä haastavuuden kokemusta, jotka korostavat opiskelijan omaa aktiivista roolia oppimistilanteessa ja voivat edesauttaa oppimiseen sitoutumista. Lisäksi virheiden ratkaiseminen opiskelukavereiden kanssa vaikutti vahvistavan positiivista oppimiskokemusta ja esimerkiksi huolimattomuusvirheet olivat yhteydessä suurempaan innostukseen, sanoo Kyynäräinen.
Tulokset vahvistavat aiempien tutkimusten havaintoja siitä, että täydellinen suoriutuminen kertoo lähinnä koe- tai oppimistilanteen aikaisesta osaamisesta, kun taas virheitä sisältävä toiminta edistää pitkäkestoista oppimista ja syvempää ymmärrystä.
Näistä aiemmista havainnoista huolimatta virheisiin suhtaudutaan yleensä kielteisesti ja ne koetaan epäonnistumisina.
– Virheitä tapahtuu kaikille ja varsinkin luonnontieteissä ne ovat aina olleet keskeinen osa oppimista. Virheet eivät kuitenkaan automaattisesti johda oppimiseen, vaan keskeistä on, miten opiskelija virheensä käsittelee. Tähän asti on tiedetty yllättävän vähän siitä, millaisia tunnereaktioita virheiden tekeminen opiskelijoissa herättää, Kyynäräinen sanoo.
Tutkimus korostaakin opiskelijoiden tuen tarvetta virhetilanteissa. Virheiden käsittelyä tulisi tietoisesti tukea erityisesti luonnontieteiden opetuksessa.
– Kun opiskelijat oppivat suhtautumaan virheisiin uteliaasti ja rakentavasti, ne muuttuvat turhautumisen lähteistä uuden oppimisen mahdollistajiksi. Samoin kuin tieteellisessä tutkimuksessa, jossa oivallukset syntyvät usein yrityksen, erehdyksen ja uuden kokeilun myötä, Kyynäräinen toteaa.
Reetta Kyynäräisen väitöskirja on osa Suomen Akatemian EDUCA-lippulaivahanketta.
Väitöstilaisuus torstaina 2. huhtikuuta
FM Reetta Kyynäräinen esittää väitöskirjansa ”Moments of Mistakes: Students' Affective Responses in an Undergraduate Chemistry Laboratory Course” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa torstaina 2.4.2026 klo 13.00 (Turun yliopisto, päärakennus, Tauno Nurmela -sali, Turku).
Vastaväittäjänä toimii professori Joseph Krajcik (Michigan State University, Yhdysvallat) ja kustoksena professori Mikko-Jussi Laakso (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on kemia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Reetta KyynäräinenVätiöskirjatutkijaTurun yliopisto, kemian laitosPuh:040 481 9322reetta.kyynarainen@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/reetta-kyynarainen
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Kuvat
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme