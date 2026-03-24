KHO:n ennakkopäätös, joka koskee ulkomaalaisasiaa (maahantulokiellon määrääminen)
26.3.2026 09:10:00 EET | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
Maahanmuuttovirasto oli peruuttanut A:n oleskeluluvan ja määrännyt hänelle maahantulokiellon. Hallinto-oikeus oli kumonnut maahantulokiellon sillä perusteella, että A:lle oli määrätty vapaaehtoisen paluun aika.
Korkein hallinto-oikeus totesi, että ulkomaalaislain 150 §:ssä on säädetty paluudirektiivin mahdollistamalla tavalla siten, että maahantulokiellon määrääminen on viranomaisen harkinnassa, kun käsillä ei ole pykälässä tarkoitettu tilanne, jossa maahantulokielto tulee määrätä, eikä tilanne, jossa maahantulokieltoa ei tule määrätä. Näin ollen Maahanmuuttovirasto oli voinut toimivaltansa puitteissa määrätä maahantulokiellon sen estämättä, että asianosaiselle oli samalla määrätty vapaaehtoisen paluun aika.
Koska asiassa ei myöskään ollut ilmennyt kokonaisharkinnassa huomioon otettavia seikkoja, jotka olisivat olleet maahantulokieltoon määräämisperusteita painavampia, oli maahantulokielto tälläkin perusteella voitu määrätä.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Kort referat på svenska
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa.
