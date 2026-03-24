KHO:n ennakkopäätös, joka koskee ulkomaalaisasiaa (maahantulokiellon määrääminen)

KHO:n ennakkopäätös, joka koskee tupakkalakia 24.3.2026 09:17:38 EET | Päätös

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous oli päättänyt hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asunto-osakeyhtiön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille. Asiassa oli kysymys parveketilojen haltijoiden kuulemisesta ennen yhtiökokouksen päätöstä sekä siitä, miten kunnan tuli tupakointikiellosta päättäessään selvittää kuulemisen lainmukaisuutta. Korkein hallinto-oikeus totesi, että tupakkalain mukaisessa kuulemisessa oli kysymys asuntoyhteisön omaa päätöksentekoa palvelevasta yksityisoikeudellisesta kuulemismenettelystä. Kuulemisen yksityisoikeudellisesta luonteesta huolimatta kunnan tuli ennen tupakointikiellon määräämistä varmistua siitä, että kuuleminen oli toteutettu tupakkalaissa säädetyllä tavalla. Osakkeenomistajien kuulemisen oli katsottava toteutuneen tupakkalain mukaisessa määräajassa, kun vaaditut asiakirjat oli ennen määräajan päättymistä jätetty postin kuljetettaviksi tai lähetetty sähköpostitse laissa tarkoitettua posti- tai sähköpostiosoitetta käyttäen. Korkeimman hal