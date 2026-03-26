Muutoksia Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen terveysasemien vastaanoton puhelinpalveluun 1.4.2026 alkaen

Muutoksia yhteisöllisen asumisen maksuihin Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella 1.6.2026 alkaen 17.3.2026 09:15:54 EET | Tiedote

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella yhteisöllisen asumisen asiakasmaksut muuttuvat 1.6.2026 alkaen. Muutokset perustuvat Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen päätökseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista vuodelle 2026. Aluehallitus teki päätöksen 11.12.2025 (§ 288). Perusmaksun tilalle tulee sosiaalisen kanssakäymisen maksu Nykyinen 96,59 euron kuukausittainen perusmaksu poistuu 1.6.2026. Perusmaksu on aiemmin sisältänyt vaatehuollon, siivouksen ja turvapuhelimen. Perusmaksun tilalle tulee sosiaalisen kanssakäymisen maksu, joka on 46,86 euroa kuukaudessa. Maksu koskee kaikkia yhteisöllisen asumisen asiakkaita. Sosiaalisen kanssakäymisen maksulla katetaan toimintaa, joka tukee: - sosiaalista kanssakäymistä - arjen yhteisöllisyyttä - yhdessäoloa ja osallistumista Tukipalvelut laskutetaan jatkossa käytön mukaan Asiakas maksaa jatkossa vain niistä tukipalveluista, joita hän käyttää. Palvelut myönnetään yksilöllisen tarpeen mukaan ja laskutetaan voimassa olevan hinnasto