Muutoksia Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen terveysasemien vastaanoton puhelinpalveluun 1.4.2026 alkaen
26.3.2026 07:21:32 EET | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Kiireettömien asioiden puhelinpalvelu on jatkossa käytettävissä arkisin klo 8.00–15.00 (aiemmin klo 8.00–16.00). Muutos koskee kaikkia Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen terveysasemia. Muutos ei koske sosiaalipalveluita, suun terveydenhuolto eikä fysioterapiaa.
Muutoksella pyritään tasaamaan ruuhkahuippuja henkilöstön sijoittamisella ruuhkaisimpiin ajankohtiin ja näin parantamaan palvelun laatua.
Kiireellisten puheluiden linja palvelee edelleen normaalisti arkisin klo 8.00–16.00.
Jatkossa puhelinpalveluun jätetään soittopyyntö
Terveysasemalle saa yhteyden jättämällä soittopyynnön puhelinpalveluun. Puhelinpalvelusta poistuu mahdollisuus jäädä jonottamaan linjalle.
Muutoksen tavoitteena on vähentää pitkiä jonotusaikoja puhelinlinjoilla ja parantaa palvelun sujuvuutta. Muutoksella pyritään myös kohdentamaan henkilöstöresursseja paremmin puhelinpalvelun ruuhkahuippuihin, jotta tulevat puhelut pystytään käsittelemään mahdollisimman tehokkaasti terveysasemien aukioloaikojen puitteissa.
Jaana PietiläinenPalveluvastaavaPuh:0400860866jaana.pietilainen@itauusimaa.fi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
Ändringar i hälsostationernas telefontjänst inom Östra Nylands välfärdsområde från och med 1.4.202626.3.2026 07:22:20 EET | Pressmeddelande
Telefontjänsten för icke brådskande ärenden kommer i fortsättningen att vara tillgänglig vardagar kl. 8–15 (tidigare kl. 8–16). Ändringen gäller alla hälsostationer inom Östra Nylands välfärdsområde. Ändringen gäller inte socialservice, mun- och tandvård eller fysioterapi. Syftet med förändringen är att jämna ut belastningstopparna genom att placera personal under de mest hektiska tiderna och därmed förbättra servicekvaliteten. Linjen för brådskande samtal betjänar fortsättningsvis normalt vardagar kl. 8.00–16.00. I fortsättningen lämnar du en begäran om återuppringning till telefontjänsten Du kan kontakta hälsostationen genom att ringa telefontjänsten och lämna ett ringbud. Möjligheten att vänta på linjen tas bort från telefontjänsten. Syftet med förändringen är att minska långa väntetider i telefonköerna och förbättra smidigheten i servicen. Ändringen gör det också möjligt att bättre rikta personalresurser till telefontjänstens rusningstider, så att inkommande samtal kan hanteras så
