Mehiläinen Länsi-Pohjan vuosi 2025: Sitoutunut henkilöstö teki erinomaista työtä muutosten keskellä
25.3.2026 11:08:29 EET | Mehiläinen | Tiedote
Vuosi 2025 oli Mehiläinen Länsi-Pohjassa merkittävien muutosten vuosi. Muutoksista huolimatta Mehiläinen Länsi-Pohjan henkilöstö teki työtään ammattitaidolla ja sydämellä, mikä näkyi hyvänä hoitoon pääsynä, laadukkaina palveluina ja vahvana taloudellisena tilanteena.
Terveydenhuoltolain uudistus ja hyvinvointialueen päätökset johtivat Mehiläinen Länsi-Pohjan palveluiden supistumiseen vuonna 2025. Lasten ympärivuorokautinen osastohoito ja synnytystoiminta päättyivät vuoden alussa. Raskas kirurgia, yöaikainen leikkaussalivalmius ja operatiiviset vuodeosastot sulkeutuivat vuoden lopussa. Vuoden aikana käynnistettiin Heräämöstä kotiin -leikkaustoiminta, joka pääsi täyteen vauhtiin loppuvuodesta. Muut erikoisalat jatkoivat toimintaa aiempaan tapaan.
– Vuosi 2025 osoitti henkilöstömme poikkeuksellisen sitoutumisen muutosten keskellä. Vaihtuvuus ja sairauspoissaolot pysyivät matalina, ja henkilöstökyselyssä kiitoksia saivat niin työyhteisön toiminta kuin esihenkilötyökin. Prosesseja myös virtaviivaistettiin; kardiologi jalkautui terveyskeskuksiin, digiklinikka siirtyi osaksi omaa toimintaa ja Taika-tekoäly otettiin käyttöön osana takaisinsoittojärjestelmää, Terveyspalveluiden johtaja Maria Lovén kertoo.
– Olen iloinen siitä, että muutosten täyteisestä vuodesta huolimatta pystyimme kuitenkin toimimaan vakaana kumppanina hyvinvointialueelle ja tarjoamaan Meri-Lapin alueen asukkaille erinomaista hoitoa, Lovén jatkaa.
AVAINLUVUT 2025
- Perusterveydenhuollossa asioitiin vuoden 2025 aikana yhteensä 170 000 kertaa, ja erikoissairaanhoidossa käyntejä oli 30 000.
- Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS säilyi erinomaisella tasolla ollen perusterveydenhuollossa 81 ja erikoissairaanhoidossa 89.
- Hoitotakuu toteutui hyvin: 98 % asiakkaista hoidettiin alle kuuden kuukauden sisällä. Hoitoon pääsy oli sujuvaa myös kiireettömässä perusterveydenhuollossa, jossa T3-aika oli hoitajalle 4 päivää ja lääkärille 2 päivää.
- Digiklinikassa käytiin vuoden aikana yhteensä 13 000 keskustelua. Asiakaspuheluita perusterveydenhuollossa hoidettiin 86 900.
- Sairaalatoiminnassa vuodeosastopäiviä kertyi yhteensä 19 000, ja leikkauksia tehtiin erikoissairaanhoidossa yhteensä 4 100.
- Henkilöstökokemus säilyi vahvana muutosten keskellä. Henkilöstötutkimuksessa kokonaisarvosana oli 4/5, esihenkilöindeksi 4/5 ja työhyvinvointi 4/5.
Lue lisää vuosikertomuksesta: Mehiläinen Länsi-Pohjan vuosi 2025
Lisätietoja:
Terveyspalveluiden johtaja Maria Lovén, Mehiläinen Länsi-Pohja
Haastattelupyynnöt Mehiläisen viestinnän kautta: Noora Hostikka, +358505666101, noora.hostikka@mehilainen.fi
Mehiläinen Länsi-Pohja Oy
Mehiläinen Länsi-Pohja Oy vastaa Meri-Lapin alueella julkisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluista. Yrityksen palveluiden piirissä on noin 60 000 asukasta. Ratkaisulla halutaan turvata paikallisten palveluiden saatavuus, kustannustehokkuus ja laatu sekä vastata yhä paremmin asukkaiden tarpeisiin. Toiminta Meri-Lapin alueella jatkuu uuden sote-lainsäädännön vaatimukset täyttävällä muutetulla sopimuksella. Ulkoistuksen kesto on 15 vuotta.
Lue lisää julkaisijalta Mehiläinen
Vuoden päihdelääkäri Kaarlo Simojoki: “Päihteiden käyttöön liittyvä stigma on suuri este avun hakemiseen - etenkin työelämässä”10.3.2026 10:01:51 EET | Tiedote
Pitkän uran päihdelääkärinä tehnyt Kaarlo Simojoki on ollut todistamassa merkittäviä muutoksia suomalaisten päihteiden käytössä, mutta yksi asia on pysynyt sitkeästi ennallaan: päihteisiin liittyvä syvä stigma ja ennakkoluulot, jotka vaikeuttavat avun hakemista ja pahentavat ongelmia erityisesti työelämässä. Päihdelääketieteen yhdistys ry. valitsi Kaarlo Simojoen vuoden 2026 päihdelääkäriksi.
Mehiläinen Vöyrin työterveysyksikkö muuttaa – uusi toimipiste palvelee jatkossa myös yksityisasiakkaita9.3.2026 09:53:53 EET | Tiedote
Mehiläinen Vöyri muuttaa huhtikuun alkupuolella uusiin tilavampiin toimitiloihin osoitteeseen Vöyrintie 12. Uuden toimipisteen palvelutarjonta laajenee merkittävästi ja jatkossa Mehiläinen Vöyri tarjoaa työterveyspalveluiden lisäksi yleislääkärivastaanottoa, fysioterapiaa ja laboratoriopalveluita myös yksityisasiakkaille.
Mehiläisen terapiapalvelut vahvistuvat – Lasten ja Nuorten Kuntoutus Keskiö ja Premera osaksi Mehiläistä2.3.2026 13:26:47 EET | Tiedote
Mehiläisen terapiapalvelut vahvistuvat entisestään, kun turkulainen lasten ja nuorten kuntoutukseen erikoistunut Lasten ja Nuorten Kuntoutus Keskiö Oy sekä puheterapiapalveluita valtakunnallisesti tarjoava Premera Oy liittyvät osaksi Mehiläistä 1.3.2026. Yrityskaupat laajentavat Mehiläisen valtakunnallista kuntoutuspalveluiden verkostoa ja syventävät erityisesti lasten ja nuorten terapiapalveluiden sekä etäpuheterapian osaamista.
Mehiläinen tarjoaa valinnanvapausaikoja uusilla paikkakunnilla – palveluverkosto laajenee, lääkärimäärä kasvaa25.2.2026 09:48:21 EET | Tiedote
Mehiläinen laajentaa yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeiluun kuuluvia vastaanottoaikoja useille paikkakunnille Suomessa. Kohdennettu palvelumalli on saanut hyvää palautetta ja nyt toiminta laajenee kattamaan entistä useampia kuntia. Etävastaanotot palvelevat läpi Suomen.
Mehiläisen tilikausi 2025: Merkittävän kansainvälisen laajentumisen vuosi11.2.2026 13:37:39 EET | Tiedote
Vuosi 2025 oli Mehiläiselle voimakkaan kansainvälisen kasvun ja merkittävien uusien avausten vuosi. Yhtiö laajentui kolmeen uuteen maahan ja jatkoi samalla kannattavaa kasvua kaikilla liiketoiminta-alueilla.
