Mehiläinen Länsi-Pohjan vuosi 2025: Sitoutunut henkilöstö teki erinomaista työtä muutosten keskellä

Terveydenhuoltolain uudistus ja hyvinvointialueen päätökset johtivat Mehiläinen Länsi-Pohjan palveluiden supistumiseen vuonna 2025. Lasten ympärivuorokautinen osastohoito ja synnytystoiminta päättyivät vuoden alussa. Raskas kirurgia, yöaikainen leikkaussalivalmius ja operatiiviset vuodeosastot sulkeutuivat vuoden lopussa. Vuoden aikana käynnistettiin Heräämöstä kotiin -leikkaustoiminta, joka pääsi täyteen vauhtiin loppuvuodesta. Muut erikoisalat jatkoivat toimintaa aiempaan tapaan.

– Vuosi 2025 osoitti henkilöstömme poikkeuksellisen sitoutumisen muutosten keskellä. Vaihtuvuus ja sairauspoissaolot pysyivät matalina, ja henkilöstökyselyssä kiitoksia saivat niin työyhteisön toiminta kuin esihenkilötyökin. Prosesseja myös virtaviivaistettiin; kardiologi jalkautui terveyskeskuksiin, digiklinikka siirtyi osaksi omaa toimintaa ja Taika-tekoäly otettiin käyttöön osana takaisinsoittojärjestelmää, Terveyspalveluiden johtaja Maria Lovén kertoo.

– Olen iloinen siitä, että muutosten täyteisestä vuodesta huolimatta pystyimme kuitenkin toimimaan vakaana kumppanina hyvinvointialueelle ja tarjoamaan Meri-Lapin alueen asukkaille erinomaista hoitoa, Lovén jatkaa.

AVAINLUVUT 2025

Perusterveydenhuollossa asioitiin vuoden 2025 aikana yhteensä 170 000 kertaa, ja erikoissairaanhoidossa käyntejä oli 30 000.

Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS säilyi erinomaisella tasolla ollen perusterveydenhuollossa 81 ja erikoissairaanhoidossa 89.

Hoitotakuu toteutui hyvin: 98 % asiakkaista hoidettiin alle kuuden kuukauden sisällä. Hoitoon pääsy oli sujuvaa myös kiireettömässä perusterveydenhuollossa, jossa T3-aika oli hoitajalle 4 päivää ja lääkärille 2 päivää.

Digiklinikassa käytiin vuoden aikana yhteensä 13 000 keskustelua. Asiakaspuheluita perusterveydenhuollossa hoidettiin 86 900.

Sairaalatoiminnassa vuodeosastopäiviä kertyi yhteensä 19 000, ja leikkauksia tehtiin erikoissairaanhoidossa yhteensä 4 100.

Henkilöstökokemus säilyi vahvana muutosten keskellä. Henkilöstötutkimuksessa kokonaisarvosana oli 4/5, esihenkilöindeksi 4/5 ja työhyvinvointi 4/5.





Terveyspalveluiden johtaja Maria Lovén, Mehiläinen Länsi-Pohja

Haastattelupyynnöt Mehiläisen viestinnän kautta: Noora Hostikka, +358505666101, noora.hostikka@mehilainen.fi