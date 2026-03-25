Turun yliopisto rikkoi jälleen hakijamääräennätyksensä
25.3.2026 11:52:20 EET | Turun yliopisto | Tiedote
Turun yliopistoon haki korkeakoulujen kevään yhteishaussa reippaasti yli 36 000 hakijaa, ja se oli yhteishaun toiseksi suosituin korkeakoulu. Yliopiston suosituimmat hakukohteet olivat viime vuosien tapaan kauppatieteet, oikeustiede, lääketiede ja psykologia.
Turun yliopistoon haki korkeakoulujen kevään yhteishaussa opintopolku.fi-palvelun kautta yli 36 264 hakijaa. Viime vuonna hakijoita oli 35 094. Turun yliopistoon hakeneet jättivät yhteensä 48 907 hakemusta (2025: 47 244). Ensisijaisten hakijoiden määrä 10 440 (2025: 10 213) ylitti nyt toista kertaa 10 00 hakijan rajan.
Yhteensä Turun yliopistolla oli kevään yhteishaussa 107 tutkinto-ohjelmaa, joista 53 oli suunnattu ensimmäistä opiskelupaikkaansa korkeakoulussa hakeville.
Turun yliopiston suosituin hakukohde oli jälleen Turun kampuksen kauppatieteet 7 135 hakijalla (2025: 6919). Hakijamääriään kasvattivat myös oikeustiede (6 537 hakijaa) ja lääketiede (4 545 hakijaa). Neljänneksi suosituin hakukohde oli psykologia (3 469 hakijaa).
Prosentuaalisesti eniten hakijamääräänsä kasvattivat varhaiskasvatuksen monimuotokoulutus (153,8 %), ranska (+57,1 %), elintarviketekniikka (+32,4 %), kiinan kieli (32,1 %) ja saksan kieli (18,9 %).
- Olemme iloisia Turun yliopiston kasvattaessa jälleen hakijamääräänsä ja sijoittuessa suomalaisten korkeakoulujen vetovoimaisimpaan kärkeen. Hakukohteiden osalta ilahduttaa erityisesti varhaiskasvatuksen monimuotokoulutuksen ja kieliaineiden hakijamäärien kasvu, toteaa opiskelijavalinta ja hakijapalvelut -osaston päällikkö Mari Kähkönen.
Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kevään toisessa yhteishaussa haetaan syksyllä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin. Kaiken kaikkiaan kevään toisessa yhteishaussa hakeneita oli reilu 149 000 (2025: n. 148 000).
Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 25.5.2026 ja kaikkien valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 2.7.2026. Valtakunnallisia valinta- ja soveltuvuuskokeita järjestetään Turun yliopistossa 25.5.–5.6.2026.
- Mikäli toiselta asteelta tänä keväänä valmistuva nuori on hakenut kevään toisessa yhteishaussa, mutta jää ilman opiskelupaikkaa, hän voi elokuussa saada 30 opintopisteen arvoisen opintosetelin normaalisti maksullisiin avoimiin korkeakouluopintoihin. Tämä uusi mahdollisuus kannattaa nyt ehdottomasti hyödyntää, toteaa Kähkönen.
Mari KähkönenOsastopäällikköopiskelijavalinta ja hakijapalvelutPuh:040142745mari.kahkonen@utu.fi
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
