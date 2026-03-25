Kevään toinen yhteishaku päättyi – Diakin Oulun-kampuksen sairaanhoitajakoulutus veti hyvin hakijoita
25.3.2026 11:03:40 EET | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) | Tiedote
Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku päättyi 24.3.2026. Diakissa oli tarjolla 420 aloituspaikkaa, joista 45 Oulussa järjestettävään sairaanhoitaja (AMK) -koulutukseen.
Yhteishaussa Diakiin haki yhteensä 4584 hakijaa, joista 1583 haki ensisijaisesti Diakiin. Ensisijaisten hakijoiden osalta Diakin hakijamäärä nousi noin 13 prosenttia verrattuna vuoteen 2025. Oulun-kampuksen verkkopainotteisesti toteutettavaan sairaanhoitajakoulutukseen oli 194 hakijaa.
Kaikista Diakin koulutuksista eniten hakijoita oli verkossa toteutuvaan sosionomi (AMK) -koulutukseen. Siihen haki 1566 hakijaa. Myös verkossa toteutettavat kirkon alan koulutukset olivat suosittuja: esimerkiksi sosionomi (AMK), diakoniatyö -verkkokoulutus oli yksi Diakin vetovoimaisimmista koulutuksista.
– Halusimme mahdollistaa merkityksellisten alojemme opiskelun mahdollisimman monelle, joten tarjosimme useita verkkotutkintoja. Niiden suosio ja ylipäätään hieno tulos yhteishaussa ilahduttaa kovasti. Hakijamäärä kertoo siitä, että kohtaamiseen perustuvat alamme puhuttelevat ihmisiä tässä ajassa, sanoo Diakin toimitusjohtaja-rehtori Kati Komulainen.
Opiskelijavalinnat
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti AMK-valintakokeen ja todistusvalinnan perusteella.
Diakin sosiaali- ja terveysalan sekä kirkon alan AMK-tutkintoon johtavat koulutukset käyttävät ammattikorkeakoulujen yhteistä AMK-valintakoetta, josta voi lukea lisää Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta. Diak järjestää AMK-valintakokeen Helsingin-, Oulun- ja Porin-kampuksilla. Hakija valitsee kokeen suorituspaikan ja -ajan yhteishaun hakulomakkeella tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tutustu myös Diakin omiin AMK-valintakoeohjeisiin, mikäli valitset tekeväsi kokeen Diakissa.
Tulkkauksen alan AMK-tutkintoon johtavat koulutukset eivät ole mukana AMK-valintakokeissa, vaan niillä on omat valintakokeet. Tulkkauksen alan valintakokeista voit lukea lisää täältä.
Suomenkielisissä sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa 40 % opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla. Todistusvalinta ei ole käytössä Diakin tulkki (AMK) -tutkintoon johtavissa koulutuksissa eikä YAMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa.
YAMK-koulutusten opiskelijavalinnat tehdään valintaopintojakson ja motivaatiovideon perusteella. Lue lisää YAMK-koulutusten opiskelijavalinnasta.
Valinnan tulokset
Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 25.5.2026. Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 2.7.2026. Kerromme verkkosivuillamme, kun valinnan tulokset ovat valmiit. Valittujen opiskelijoiden nimiä emme julkaise verkossa.
Hakija näkee lopullisen tilanteensa Oma Opintopolku -palvelusta. Kaikki hakijat saavat tiedon opiskelijavalintojen tuloksesta myös sähköpostitse.
Hakijalle tarjotaan yhteishaussa vain yhtä opiskelupaikkaa eli ylimmäksi sijoitettua hakukohdetta, johon valinnan tulos riittää.
Hyväksytyksi tulleiden opiskelijoiden tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 9.7.2026 klo 15 mennessä. Opiskelupaikan voi saada varasijalta vielä 4.8.2026 klo 15 saakka.
Lisätiedot
Diakin hakijapalvelut tavoittaa joko sähköpostitse: hakijapalvelut@diak.fi tai puhelimitse: 0400 725 384 (ma-to 10–11 ja 12–14).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna Pihlajamäkimarkkinoinnin asiantuntijaDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:050 346 5169anna.pihlajamaki@diak.fi
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme