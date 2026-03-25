SDP:n Marko Asell: Hallituksen leikkausten yhteisvaikutukset heikentävät kohtuuttomasti kehitysvammaisten arkea

- Asumisyksikössä asuvan kehitysvammaisen kansaneläke ja takuueläke eivät nyt riitä välttämättä edes vuokran ja aterioiden maksamiseen. Esimerkiksi Pirhan alueella ateriat maksavat n. 550 € kk ja se ei ole edes Suomen kallein. Asumustukeen vaikuttaa alentavasti työtoiminnan työosuuraha ja eläkeläisen vammaistuki. Vuokran ja aterioiden jälkeen ihmiselle ei jää käytännössä yhtään rahaa muun elämän kustantamiseen, Asell kertoo.

Vammaisille henkilöille kuuluvat kaikki samat perus- ja ihmisoikeudet kuin muillekin ihmisille. YK:n vammaisyleissopimuksessa vahvistetaan muissa ihmisoikeussopimuksissa turvattuja oikeuksia ja asetetaan valtioille velvollisuus edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti heidän ihmisoikeuksiensa ja perusvapauksiensa toteutuminen sekä edistää vammaisten henkilöiden synnynnäisen arvon kunnioittamista.

Yhteisvaikutukset voivat kasautua erityisesti niille, joilla on samanaikaisesti useita haavoittavuutta lisääviä tekijöitä. Vammaisten henkilöiden hyvinvointiin vaikuttavat useat toisiinsa kytkeytyvät tekijät, kuten toimintakyky, esteettömyys, taloudellinen asema ja mahdollisuus olla osallisina yhteiskunnassa yhdenvertaisina. On tärkeää huomioida, että vammaiset henkilöt eivät muodosta yhtenäistä ryhmää – heidän tarpeensa, voimavaransa ja elämäntilanteensa vaihtelevat suuresti.

- Jo aiemmin tehdyt sosiaaliturvaan kohdistuvat leikkaukset yhdessä tehtyjen asiakasmaksujen korotusten ja itselle maksettavaksi jäävien lääkekustannusten kasvun kanssa kohdistuvat pienituloisten, paljon palveluja käyttävien vammaisten henkilöiden toimeentuloon erityisen voimakkaasti. Kysynkin hallitukselta, miten se aikoo turvata kehitysvammaisten toimeentulon tilanteessa, missä hallituksen tekemät leikkaukset sosiaaliturvaan ovat kasautuneet kaikkein heikompiosaisiin kansalaisiin, Asell kertoo.