Ruonan yhdystien kiertoliittymän rakentaminen alkaa
25.3.2026 11:12:50 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote
Ruonan yhdystien ja Rautakadun urakka etenee vaiheeseen, jossa Ruonan yhdystielle rakennetaan kiertoliittymä. Työ aloitetaan viikolla 14.
Työn aikana liikenne ohjataan kulkemaan tilapäisjärjestelyin. Alueella on käytössä alennetut nopeusrajoitukset. Jalankulku ja pyöräily ohjataan alueella erilliselle reitille. Järjestelyt astuvat voimaan vasta, kun tilapäiset liikenteenohjauslaitteet on asennettu.
Työmaa-alueella liikkuu raskasta kalustoa, joten kaupunki kehottaa noudattamaan alueella varovaisuutta ja opasteiden noudattamista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heli OjanenSuunnitteluinsinööriNaantalin kaupunkiPuh:050 339 0562heli.ojanen@naantali.fi
Mika HirviYhdyskuntatekniikan päällikköNaantalin kaupunkiPuh:050 464 9902mika.hirvi@naantali.fi
Kuvat
Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
