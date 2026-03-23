Suomen ja Puolan vetyklusterit allekirjoittivat kumppanuussopimuksen – tavoitteena Itämeren alueen energiaomavaraisuuden vahvistaminen

Suomen vetyklusteri ja keskeinen puolalainen vetyklusteri Ala-Sleesian laakson vety-yhdistys (LSHVA) ovat tänään allekirjoittaneet strategisen aiesopimuksen, joka vauhdittaa Itämeren alueen energiaomavaraisuutta ja yhtenäisen vetymarkkinan luomista. Sopimus allekirjoitettiin Puolan johtavassa vetyalan H2 Poland -konferenssissa, joka järjestetään parhaillaan Poznańissa.

Osapuolet sopivat edistävänsä yhdessä kestävää ja turvallista vihreän ja vähähiilisen vedyn taloutta. Yhteistyö keskittyy tiedonvaihtoon, ekosysteemien rakentamiseen sekä innovaatioiden ja teollisuuden kehityksen molemminpuoliseen tukemiseen. Alueellisen roolinsa lisäksi yhtenä Puolan keskeisistä vetykeskittymistä LSHVA toimii kansallisena koordinaatioalustana Suomen ja Puolan vetyintresseille.

Suomen vetyklusteri näkee tiiviin yhteistyön Itämeren alueella ja EU:ssa välttämättömänä vetyalan investointien varmistamiseksi. Siksi kumppanuus puolalaisen LSHVA:n kanssa on erittäin tervetullut askel, joka tiivistää ja vahvistaa tätä yhteistyötä.

”Puola on avainasemassa, kun luodaan uutta vetytaloutta ja sen arvoketjuja. Suomen ja Puolan yhteistyö hyödyttää aidosti molempia, ja sen merkitys korostuu nykymaailmassa entisestään. Maailmanlaajuiset kriisit velvoittavat meitä vahvistamaan nopeasti energiaomavaraisuuttamme ja taloutemme selviytymiskykyä globaaleilta häiriöiltä”, aiesopimuksen allekirjoittanut Suomen vetyklusterin hallituksen jäsen Marko Janhunen toteaa.

”Mottomme ’Vety on vapautta’ on ajankohtaisempi kuin koskaan. Siksi meidän on yhdessä kumppaneidemme kanssa toimittava nopeasti. Meidän täytyy lisätä energiaomavaraisuutta ja yhteiskunnan kantokykyä sekä varmistaa investoinnit, jotka turvaavat teollisuutemme kilpailukyvyn pitkällä tähtäimellä”, Janhunen päättää.

Solmittu kumppanuus syventää jo olemassa olevaa yhteistyötä, jota tehdään osana laajempaa BalticSeaH2-hanketta. Tämän rajat ylittävän vetylaakson tavoitteena on luoda Euroopan ensimmäinen laaja ja yhtenäinen vetymarkkina Suomen, Puolan ja muiden Itämeren maiden yhteistyönä. Koko BalticSeaH2-hanke nopeuttaa yhtenäisen infrastruktuurin suunnittelua, vahvistaa alueellisia arvoketjuja ja tukee koordinoituja investointeja koko Itämeren alueella.

Lisätietoja

Marko Janhunen

Hallituksen jäsen, Suomen vetyklusteri

marko.janhunen@gasgrid.fi

+358 50 590 0047

Riitta Silvennoinen

Toiminnanjohtaja, Suomen vetyklusteri

riitta.silvennoinen@h2cluster.fi

+358 50 589 3036

Szymon Płoński

Hallituksen puheenjohtaja, Ala-Sleesian laakson vety-yhdistys

szymon.plonski@dolinah2.pl

+48 887 861 476