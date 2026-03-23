Suomen ja Puolan vetyklusterit allekirjoittivat kumppanuussopimuksen – tavoitteena Itämeren alueen energiaomavaraisuuden vahvistaminen
25.3.2026 16:30:31 EET | Burson Finland Oy | Tiedote
Sekä Puolalla että Suomella on kriittinen rooli vahvan EU:n vetytalouden kehittämisessä. Suomi on yksi kilpailukykyisimmistä vihreän ja vähähiilisen vedyn sekä erityisesti vedyn johdannaisten, kuten sähköpolttoaineiden, tuotantopaikoista. Puolalla puolestaan on merkittävää kysyntäpotentiaalia useilla kriittisillä teollisuudenaloilla sekä laajaa teknologista osaamista ja asiantuntemusta. Lisäksi Puolan merkittävä potentiaali vedyn geologiseen varastointiin antaa sille keskeisen roolin koko Itämeren alueen vetymarkkinan kehityksessä.
Suomen vetyklusteri ja keskeinen puolalainen vetyklusteri Ala-Sleesian laakson vety-yhdistys (LSHVA) ovat tänään allekirjoittaneet strategisen aiesopimuksen, joka vauhdittaa Itämeren alueen energiaomavaraisuutta ja yhtenäisen vetymarkkinan luomista. Sopimus allekirjoitettiin Puolan johtavassa vetyalan H2 Poland -konferenssissa, joka järjestetään parhaillaan Poznańissa.
Osapuolet sopivat edistävänsä yhdessä kestävää ja turvallista vihreän ja vähähiilisen vedyn taloutta. Yhteistyö keskittyy tiedonvaihtoon, ekosysteemien rakentamiseen sekä innovaatioiden ja teollisuuden kehityksen molemminpuoliseen tukemiseen. Alueellisen roolinsa lisäksi yhtenä Puolan keskeisistä vetykeskittymistä LSHVA toimii kansallisena koordinaatioalustana Suomen ja Puolan vetyintresseille.
Suomen vetyklusteri näkee tiiviin yhteistyön Itämeren alueella ja EU:ssa välttämättömänä vetyalan investointien varmistamiseksi. Siksi kumppanuus puolalaisen LSHVA:n kanssa on erittäin tervetullut askel, joka tiivistää ja vahvistaa tätä yhteistyötä.
”Puola on avainasemassa, kun luodaan uutta vetytaloutta ja sen arvoketjuja. Suomen ja Puolan yhteistyö hyödyttää aidosti molempia, ja sen merkitys korostuu nykymaailmassa entisestään. Maailmanlaajuiset kriisit velvoittavat meitä vahvistamaan nopeasti energiaomavaraisuuttamme ja taloutemme selviytymiskykyä globaaleilta häiriöiltä”, aiesopimuksen allekirjoittanut Suomen vetyklusterin hallituksen jäsen Marko Janhunen toteaa.
”Mottomme ’Vety on vapautta’ on ajankohtaisempi kuin koskaan. Siksi meidän on yhdessä kumppaneidemme kanssa toimittava nopeasti. Meidän täytyy lisätä energiaomavaraisuutta ja yhteiskunnan kantokykyä sekä varmistaa investoinnit, jotka turvaavat teollisuutemme kilpailukyvyn pitkällä tähtäimellä”, Janhunen päättää.
Solmittu kumppanuus syventää jo olemassa olevaa yhteistyötä, jota tehdään osana laajempaa BalticSeaH2-hanketta. Tämän rajat ylittävän vetylaakson tavoitteena on luoda Euroopan ensimmäinen laaja ja yhtenäinen vetymarkkina Suomen, Puolan ja muiden Itämeren maiden yhteistyönä. Koko BalticSeaH2-hanke nopeuttaa yhtenäisen infrastruktuurin suunnittelua, vahvistaa alueellisia arvoketjuja ja tukee koordinoituja investointeja koko Itämeren alueella.
Lisätietoja
Marko Janhunen
Hallituksen jäsen, Suomen vetyklusteri
marko.janhunen@gasgrid.fi
+358 50 590 0047
Riitta Silvennoinen
Toiminnanjohtaja, Suomen vetyklusteri
riitta.silvennoinen@h2cluster.fi
+358 50 589 3036
Szymon Płoński
Hallituksen puheenjohtaja, Ala-Sleesian laakson vety-yhdistys
szymon.plonski@dolinah2.pl
+48 887 861 476
Suomen vetyklusteri
Suomen vetyklusteri ry – Hydrogen Cluster Finland on noin 90 eri toimialoilla toimivan yrityksen ja elinkeinoelämän liittojen yhteisö. Maaliskuussa 2025 klusteri järjestyi viralliseksi yhdistykseksi ja toimialajärjestöksi, jonka myötä sen kyky kirittää yhteistyötä ja tukea yhteiskunnallista päätöksentekoa vahvistui entisestään. https://h2cluster.fi
Lue lisää julkaisijalta Burson Finland Oy
HONOR Magic8 Pro haastaa ammattilaiskamerat – ammattivalokuvaajien testit osoittavat lippulaivapuhelimen voiman23.3.2026 16:05:34 EET | Tiedote
Rinnakkaistestit osoittavat, miten lippulaivapuhelimesta on tullut varteenotettava työkalu luovaan työhön.
Sennheiser ja smart mullistavat autoilun äänielämykset – Dolby Atmos -tuki nyt saatavilla smart #5 -malliin Euroopassa12.3.2026 12:06:19 EET | Tiedote
Sennheiserin äänentoistojärjestelmä autossa tukee nyt ensimmäisenä Euroopassa Dolby Atmos -teknologiaa ja asettaa samalla uuden mittapuun autojen viihdejärjestelmille.
HONORille palkintosade MWC 2026 -messuilla – tekoälyinnovaatiot ja Magic V6 keräsivät yli 70 mainintaa6.3.2026 12:27:21 EET | Tiedote
Globaali tekoälylaite-ekosysteemiyritys HONOR sai laajaa tunnustusta maailman johtavilta medioilta MWC 2026 -messuilla. Yli 70 myönnettyä palkintoa ja mainintaa korostivat yhtiön menestystä ihmisälyä laajentavan tekoälyvision, robotiikkainnovaatioiden, lippulaivatason taittuvan puhelimen ja laajemman tekoälylaite-ekosysteemin saralla. Tänä vuonna HONOR esitteli messuilla Robot Phone -puhelinta ja humanoidirobotiikan innovaatioita sekä laajensi tekoälylaite-ekosysteemiään uusilla Magic V6-, MagicPad 4- ja MagicBook Pro 14 -laitteilla. Erityistä huomiota keräsi Robot Phone, jota kiiteltiin sen tavasta yhdistää tekoälyyn perustuva vuorovaikutus, robottimainen liike ja elokuvatasoinen kuvaus. Useat mediat, kuten Reuters ja CNBC, korostivat Robot Phonen merkitystä osoituksena siitä, kuinka tekoälylaitteet voivat tulevaisuudessa liikkua ja reagoida fyysisessä maailmassa. Myös laitteen luonne keräsi ihastelua, ja GadgetMatch kuvasi sitä ”ennakkonäytökseksi tulevaisuudesta, jossa mobiiliteknol
HONOR esitteli MWC-messuilla vision ihmisälyä laajentavasta tekoälystä – innovatiivinen Robot Phone keräsi ylistystä5.3.2026 13:38:58 EET | Tiedote
Toimitusjohtaja James Li esitteli yhtiön vision, jossa tekoäly nähdään ihmisen potentiaalia ja luovuutta laajentavana työkaluna
Merituulivoima mahdollistaa uuden kasvun – onko Suomi valmis tarttumaan siihen?3.3.2026 08:46:30 EET | Tiedote
Merituulivoima on tehokkain ja nopein tapa turvata Suomen teolliset investoinnit, talouskasvu ja tulevaisuuden kilpailukyky, Vaasassa järjestetyssä ”Merituulivoimasta Suomen kasvun vahvistaja” -tilaisuudessa todettiin. Kun sähkön kysynnän ennustetaan jopa kaksinkertaistuvan, vastausta on haettava mereltä.
