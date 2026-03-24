Kymenlaakson hyvinvointialue

Kymenlaakson hyvinvointialuejohtajan virkaa hakeneet

25.3.2026 12:00:01 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Kymenlaakson hyvinvointialuejohtajan rekrytoinnin valmistelu- ja arviointiryhmä on käynyt läpi kaikki hakemukset ja todennut, että rekrytointiprosessia voidaan viedä eteenpäin.

Ensimmäiseen vaiheen arvioinnit on tehty anonyymisti. Hyvinvointialue tiedottaa haastatteluvalinnoista viikon 13 aikana.

Kymenlaakson hyvinvointialueen johtajan virkaa hakeneet henkilöt

  • Aarnisalo Piia, johtaja, lääketieteen tohtori, dosentti
  • Andersson Johanna, IT-kehitysjohtaja, terveystieteiden maisteri
  • Cline Brandon, director of program management and launch excellence, Doctor of Science
  • Eklund Kalle, hallintojohtaja, kauppatieteiden maisteri
  • Haapanen Jorma, toimialajohtaja, maatalous- ja metsätieteiden maisteri
  • Hakari Kari, vanhempi neuvonantaja, hallintotieteiden tohtori
  • Hämäläinen Markku, henkilöstöjohtaja, kasvatustieteiden maisteri
  • Isomaa Jani, toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri
  • Jääskeläinen Markus, liikunnan ohjaaja ja liikuntaneuvoja, kandidaatti, Physical Activity and Sport Sciences
  • Kariniemi Kristiina, palvelujohtaja, terveystieteiden tohtori
  • Kiviniemi Antero, senior policy analyst, valtiotieteen maisteri
  • Kukkonen Panu, budjettineuvos, valtiotieteiden maisteri
  • Kääriä Katja, myynti- ja markkinointijohtaja, filosofian lisensiaatti
  • Leväpelto Kirsi, projektijohtaja, kauppatieteiden maisteri
  • Paljakka Mika, senior vice president, kauppatieteen lisensiaatti
  • Päivinen Sami, sekatyömies, vartijan ammattitutkinto
  • Saaranen Simo, aluejohtaja, terveystieteiden maisteri
  • Salonen Anu, toimialajohtaja, kasvatustieteen lisensiaatti
  • Sjöström Kim, diplomi-insinööri
  • Sundström Minna, toimistopäällikkö/kirjanpitäjä, johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
  • Tani Petri, toimitusjohtaja/rehtori, terveystieteiden maisteri

  • Viertola Juha, toiminnanjohtaja, oikeustieteen lisensiaatti

Lisäksi virkaa haki henkilö, joka ei toivo nimeään julkisuuteen.

Uuden hyvinvointialuejohtajan haku käynnistettiin Harri Hagmanin ilmoitettua jäävänsä eläkkeelle 1.7.2026. 

Kymenlaakson hyvinvointialue

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye