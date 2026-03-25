Financier Groupin ravintoloille menestystä kansainvälisessä ravintolagaalassa

Vuoden parhaana suomalaisena ravintolana palkittiin Palace. Savoy palkittiin vuoden parhaasta palvelusta ja omakase-ravintola Shii palkittiin vuoden uutena ravintolana.

Lisäksi tilaisuudessa palkittiin kolme Financierin Groupin työntekijää. Parhaana kokkina palkittiin Palacen Eero Vottonen. Vuoden sommelierin palkinnon sai Savoyn Aleksi Mehtonen joka toimii myös koko Financier Groupin pääsommelierina. Salin nousevana tähtenä palkittiin Palacen Venla Männistö.

Vuosien varrella hiotutun tiimityön nimeen vannoo myös Savoyn Chef Patron Helena Puolakka.

”Savoyssa tavoitteemme on tarjota jokaiselle asiakkaalle poikkeuksellinen palvelukokemus. Upeaa, että siihen on kiinnitetty huomiota. Ja Aleksi Mehtonen on tottakai aarre, maailmanluokan ammattilainen.”

Muutenkin maaliskuu on ollut menestyksekäs Financier Groupin ravintoloille. Hiljattain järjestetyillä Gastro Helsinki -messuilla Viisi Tähteä julkaisi Suomen virallisen 50 parasta ravintolaa -listauksen, jossa Palace valittiin Suomen parhaaksi ravintolaksi ja Savoy sijoittui kahdeksanneksi. Financier Groupin ravintolat Café Savoy ja Shii ylsivät nekin 20 parhaan joukkoon.

”Olemme halunneet tuoda Suomen ravintolakenttään jotain uutta ja erilaista, ja on hienoa saada työstä tunnustusta näin laajalla rintamalla heti ensimmäisenä toimintavuotena” sanoo”, Shiin ravintoloitsija ja pääkokki Nadim Nasser.