Financier Groupin ravintoloille menestystä kansainvälisessä ravintolagaalassa
25.3.2026 14:14:52 EET | Financier Group Oy | Tiedote
Pohjoismaiden parhaat ravintolat on palkittu tällä viikolla Ruotsissa järjestysssä Falstaff Nordics -ravintolagaalassa. Laaturavintoloistaan tunnetun Financier Groupin operoimat ravintolat ja niiden avainhenkilöt keräsivät gaalassa suuren määrän tunnustuksia.
Vuoden parhaana suomalaisena ravintolana palkittiin Palace. Savoy palkittiin vuoden parhaasta palvelusta ja omakase-ravintola Shii palkittiin vuoden uutena ravintolana.
Lisäksi tilaisuudessa palkittiin kolme Financierin Groupin työntekijää. Parhaana kokkina palkittiin Palacen Eero Vottonen. Vuoden sommelierin palkinnon sai Savoyn Aleksi Mehtonen joka toimii myös koko Financier Groupin pääsommelierina. Salin nousevana tähtenä palkittiin Palacen Venla Männistö.
”Tunnustukset osoittavat, että tiimimme on pohjoismaisessa vertailussa aivan terävintä huippua. Oman palkintoni lasken koko tiimin ansioksi. Venlan saama palkinto meni oikeaan osoitteeseen. Hänessä on valtava potentiaali”, sanoo Palacen keittiöpäällikkö Eero Vottonen.
Vuosien varrella hiotutun tiimityön nimeen vannoo myös Savoyn Chef Patron Helena Puolakka.
”Savoyssa tavoitteemme on tarjota jokaiselle asiakkaalle poikkeuksellinen palvelukokemus. Upeaa, että siihen on kiinnitetty huomiota. Ja Aleksi Mehtonen on tottakai aarre, maailmanluokan ammattilainen.”
Muutenkin maaliskuu on ollut menestyksekäs Financier Groupin ravintoloille. Hiljattain järjestetyillä Gastro Helsinki -messuilla Viisi Tähteä julkaisi Suomen virallisen 50 parasta ravintolaa -listauksen, jossa Palace valittiin Suomen parhaaksi ravintolaksi ja Savoy sijoittui kahdeksanneksi. Financier Groupin ravintolat Café Savoy ja Shii ylsivät nekin 20 parhaan joukkoon.
”Olemme halunneet tuoda Suomen ravintolakenttään jotain uutta ja erilaista, ja on hienoa saada työstä tunnustusta näin laajalla rintamalla heti ensimmäisenä toimintavuotena” sanoo”, Shiin ravintoloitsija ja pääkokki Nadim Nasser.
Saku Tuominen
040 060 5084
Saku@financier.fi
Financier Groupiin kuuluu neljä helsinkiläistä ravintolaa, Palace, Savoy, Café Savoy ja Shii. Yhtiön omistavat Helena Puolakka, Eero Vottonen, Jyrki Sukula, Saku Tuominen ja NoHo Partners.
