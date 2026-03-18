AGILE – pilottiohjelmasta 115 miljoonaa euroa puolustusalan startup-yrityksille ja teknologiakehittäjille ennätysnopeasti
25.3.2026 12:45:13 EET | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Euroopan komissio esittelee uuden 115 miljoonan euron rahoitusvälineen nimeltä AGILE. Välineen avulla murroksellinen puolustusteknologia saadaan kehittäjien pöydiltä käytäntöön entistä nopeammin. Pilottivälineen tarkoituksena on nopeuttaa puolustusinnovaatioiden kehittämistä ja testausta ja sitä kautta myös markkinoille saattamista. Innovaatiot voivat pohjautua esimerkiksi tekoäly-, kvantti- tai drooniteknologiaan. Tukea kohdennetaan erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, myös startup- ja scale-up-yrityksille.
Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on osoittanut, että innovaatiosyklien on oltava lyhyitä. Uusien teknologioiden ja kustannustehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen ei ole aikaa vuosia, vaan pikemminkin viikkoja tai kuukausia. AGILE on suunniteltu uusille puolustusalan toimijoille, startup-yrityksille ja teknologiakehittäjille, jotka pystyvät toimimaan nopeasti.
Ohjelmasta voidaan tarjota yksittäisille yrityksille nopeampaa ja joustavampaa rahoitusta, jolloin innovaatiot saadaan käyttöön mahdollisimman ripeästi. Rahoitus pyritään myöntämään ennätyksellisen nopeasti, vain neljässä kuukaudessa. Teknologiat olisi tarkoitus saada puolustusvoimien käyttöön 1–3 vuoden kuluessa.
AGILEsta rahoitetaan 20–30:tä hanketta. Rahoitus voi kattaa tukikelpoiset kustannukset jopa 100-prosenttisesti. Yritykset voivat myös hakea takautuvasti korvausta kuluista, jotka ovat aiheutuneet enintään kolme kuukautta ennen hakumenettelyn päättymistä.
Ohjelmasta tuetaan sekä murroksellisten puolustustuotteiden ja -teknologioiden tehtävälähtöistä kehittämistä että puolustusratkaisujen nopeaa markkinoille saattamista. Ohjelma mukautetaan EU-maiden kiireellisimpiin tarpeisiin. Sen tarkoituksena on varmistaa, että innovoinnin lisäksi Euroopan puolustusteollisuus pystyy reagoimaan uhkiin lyhyellä varoitusajalla.
Väline pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2027 alussa, jotta uudet teknologiat saadaan nopeasti Euroopan asevoimille.
”AGILEn avulla pystymme yhdistämään luovimmat teknologiayrityksemme ja puolustuksen. Haluamme luoda nopean toiminnan kulttuurin ja varmistaa, että Euroopan pk- ja startup-yritykset voivat olla mukana ehkäisemässä konflikteja ja edistämässä turvallisuutta innovatiivisten ratkaisujen avulla", toteaa Henna Virkkunen, teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava komission johtava varapuheenjohtaja.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_687
Yhteyshenkilöt
Ismo UlvilaTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122ismo.ulvila@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
Euroopan komission Suomen-edustusto
Euroopan komission Suomen-edustuston tehtävänä on:
- Tiedottaa Euroopan unionin toiminnasta ja sen vaikutuksista Suomessa.
- Tarjota suomalaisille tiedotusvälineille ja suoraan kansalaisille tietoa EU:n toimista ja päätöksistä
toimia EU-komission edustajana Suomessa.
- Raportoida komissiolle tärkeistä poliittisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista kehityskuluista Suomessa.
Euroopan komission Suomen-edustuston kotisivu: https://finland.representation.ec.europa.eu/index_fi
EU-kommissionen föreslår en ny bolagsform i EU: EU Inc.-företag som kan grundas på 48 timmar18.3.2026 14:03:48 EET | Pressmeddelande
I dag lägger EU-kommissionen fram sitt förslag till EU Inc., en ny och enhetlig uppsättning företagsregler, som utgör grundvalarna för EU:s 28:e bolagsrättsliga ordning.
Komissio esittää uutta EU-yhtiömuotoa: EU Inc. -yhtiön saa pystyyn 48 tunnissa18.3.2026 14:03:48 EET | Tiedote
Euroopan komissio esitteli tänään EU Inc. -ehdotuksensa, eli EU:n yhteiset yhtiöoikeudelliset säännöt, joille niin kutsuttu EU:n 28. oikeusjärjestys (28th regime) perustuu.
EU-kommissionen bygger upp EU:s energioberoende10.3.2026 16:42:47 EET | Pressmeddelande
I dag lägger EU-kommissionen fram de första initiativen för att öka investeringarna i olika lösningar för att producera ren energi inom EU, stärka resiliensen och sänka energipriserna.
Komissio rakentaa EU:n energiaomavaraisuutta10.3.2026 16:42:47 EET | Tiedote
Euroopan komissio esitteli tänään ensimmäiset energia-alan aloitteensa, joilla lisätään investointeja unionin sisällä tuotettuihin puhtaan energian ratkaisuihin, vahvistetaan häiriönsietokykyä ja alennetaan energian hintoja.
Sukupuolten tasa-arvostrategia 2026–2030: tasa-arvoisempi, yhtenäisempi ja hyvinvoivempi Eurooppa5.3.2026 15:40:52 EET | Tiedote
Euroopan komissio esitteli tänään kansainvälisen naistenpäivän kynnyksellä uuden sukupuolten tasa-arvoa koskevan strategian vuosiksi 2026–2030.
