AGILE – pilottiohjelmasta 115 miljoonaa euroa puolustusalan startup-yrityksille ja teknologiakehittäjille ennätysnopeasti

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on osoittanut, että innovaatiosyklien on oltava lyhyitä. Uusien teknologioiden ja kustannustehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen ei ole aikaa vuosia, vaan pikemminkin viikkoja tai kuukausia. AGILE on suunniteltu uusille puolustusalan toimijoille, startup-yrityksille ja teknologiakehittäjille, jotka pystyvät toimimaan nopeasti.

Ohjelmasta voidaan tarjota yksittäisille yrityksille nopeampaa ja joustavampaa rahoitusta, jolloin innovaatiot saadaan käyttöön mahdollisimman ripeästi. Rahoitus pyritään myöntämään ennätyksellisen nopeasti, vain neljässä kuukaudessa. Teknologiat olisi tarkoitus saada puolustusvoimien käyttöön 1–3 vuoden kuluessa.

AGILEsta rahoitetaan 20–30:tä hanketta. Rahoitus voi kattaa tukikelpoiset kustannukset jopa 100-prosenttisesti. Yritykset voivat myös hakea takautuvasti korvausta kuluista, jotka ovat aiheutuneet enintään kolme kuukautta ennen hakumenettelyn päättymistä.

Ohjelmasta tuetaan sekä murroksellisten puolustustuotteiden ja -teknologioiden tehtävälähtöistä kehittämistä että puolustusratkaisujen nopeaa markkinoille saattamista. Ohjelma mukautetaan EU-maiden kiireellisimpiin tarpeisiin. Sen tarkoituksena on varmistaa, että innovoinnin lisäksi Euroopan puolustusteollisuus pystyy reagoimaan uhkiin lyhyellä varoitusajalla.

Väline pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2027 alussa, jotta uudet teknologiat saadaan nopeasti Euroopan asevoimille.

”AGILEn avulla pystymme yhdistämään luovimmat teknologiayrityksemme ja puolustuksen. Haluamme luoda nopean toiminnan kulttuurin ja varmistaa, että Euroopan pk- ja startup-yritykset voivat olla mukana ehkäisemässä konflikteja ja edistämässä turvallisuutta innovatiivisten ratkaisujen avulla", toteaa Henna Virkkunen, teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava komission johtava varapuheenjohtaja.

