Siltalan huhtikuu on täynnä monipuolista, kiinnostavaa tietoa

Patti Smithin uusi muistelmateos Enkelten leipää vie lukijan unohtumattomalle matkalle taiteilijan elämään ja näyttää, miten sairastelevaisesta lapsesta kasvoi maailmankuulu muusikko. Suomennos on Antti Nylénin.

Espanjalaisen toimittajan ja kirjailijan Paco Cerdán palkittu teos Läsnä! – Matka espanjalaisen fasismin juurille näyttää, millainen oli historian unohtama Espanja. Teos seuraa fasistisen falangisti-puolueen perustajan José Antonio Primo de Riveran hauta-arkun siirtokulkuetta läpi sodan runtelemien kaupunkien ja raunioituneiden kylien. Kirjassa myös sodan häviäjät pääsevät ääneen. Kirjan on suomentanut Sari Selander.

Katariina Parhin ja Vesa Rannan kirja Rikoksetta rangaistut pureutuu suomalaisten työlaitosten huonosti tunnettuun historiaan. Työlaitosten avulla pyrittiin puuttumaan rikoksiin jo ennen kuin ne edes tapahtuivat. Laitokset olivat kasvattamista ja ojentamista varten. Työ niissä oli pakollista ja elämänrytmi säännöllistä. Pois ei päässyt.

Kirjaan perustuva Rikoksetta rangaistut – Sopeutumattomat Suomen työlaitoksissa -näyttely Tampereella Työväenmuseo Werstaassa avautuu yleisölle 30.4.

Kanslianeuvos Mikko Lohikoskella on takanaan pitkä ja ansiokas ura kansalaisjärjestöissä ja virkamiehenä. Lohikosken muistelmat Niin kauas kuin maailmaa riittää ovat monella tapaa ainutlaatuiset.

Kirja avaa aivan uuden näköalan siihen, kuinka suomalainen sodan jälkeinen yhteiskunta askel askeleelta avautui tuntemaan vastuuta muunkin maailman asioista. Lohikoski kertoo elämäntarinaansa elävästi ja lämpimästi.

Kirjan yleisölle avoin julkistamistilaisuus on Postitalon Rosebud-kirjakaupassa 16.4. kello 17.

Aleksi Huplin edellinen tietokirja Älyä lääkkeistä ja päihteistä? Tajusteiden hyötykäyttö (2024) voitti Suomen Tiedekustantajien Liiton Vuoden tiedekirja -palkinnon.

Media ja populaarikulttuuri on täynnä tarinoita psykedeelien uudesta tulemisesta. Tämä niin kutsuttu psykedeelinen renessanssi ja etenkin sen mukanaan tuoma lääketieteellinen tutkimus on tuomassa uusia hoitomuotoja mielenterveysongelmiin, kuten masennukseen, ahdistukseen ja addiktioihin.

Uusien tutkimusten terapeuttinen hyötykäyttö sekä niitä kohtaan kasvava kiinnostus ovat syitä tämän Huplin uuden Psykonautti – Käsi(te)kirja mielen manifestointiin -tietokirjan kirjoittamiseen. Tutkittua tietoa tarjoamalla pystytään mahdollisesti myös vähentämään tai jopa ehkäisemään psykedeelien käyttöön liittyviä haittoja ja riskitekijöitä.



Oulu on vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki. Arktista ruokalaboratoriota on rakennettu osana kulttuuriohjelmaa yhdessä alueen ruoka-alan ammattilaisten kanssa.

Piia Rantala-Korhosen kirjaan Hyvää Oulua on koottu kurkistuksia arktiseen ruokalaboratorioon. Reseptejä on tarjolla perinteisiin ja tämän päivän ruokiin.

Kirjan julkistamistilaisuudet ovat Helsingissä Oodissa 15.4. (kello 10) ja seuraavana päivänä Oulussa.