Kelan puhelinpalvelut työnantaja-asiakkaille menevät kiirastorstaina kiinni viimeistään klo 13
26.3.2026 09:02:26 EET | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Kelan asiakaspalvelupisteet ja puhelinpalvelut menevät kiirastorstaina kiinni viimeistään klo 13. Työnantajat voivat hoitaa monia asioita työnantajien asiointipalveluissa.
Työterveyshuollon korvauksia koskeva neuvontapalvelu menee kiirastorstaina kiinni normaaliin tapaan klo 12. Muut palvelunumerot palvelevat poikkeuksellisesti vain klo 13. asti. Työnantajat voivat hoitaa monia asioita asiointipalveluissa.
Pääsiäisen poikkeusajat työnantajille
Kiirastorstaina 2.4.2026 Kelan palvelee työnantajia seuraavasti
- Työnantajalinja klo 9–13 (p 020 692 241)
- Työterveyshuollon korvaukset klo 9–12 (p 020 634 4907)
- Kansainväliset tilanteet klo 10–13 (p 020 634 0200)
- Tekninen tuki klo 7–13 (p 020 634 7787)
Kaikki palvelunumerot työnantajille ovat kiinni 3.4–6.4.2026.
Toivotamme työnantaja-asiakkaillemme hyvää pääsiäistä!
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Arbetet med det nya elektroniska BC-läkarutlåtandet går enligt plan: utlåtandet tas i bruk stegvis i år och nästa år. En del av hälso- och sjukvårdsorganisationerna kan sannolikt ta i bruk utlåtandet i höst med möjlighet till både lagring i Kanta och förmedling till FPA.
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Uuden sähköisen BC-lääkärinlausunnon käyttöönotto etenee suunnitellusti: lausunto on tulossa käyttöön vaiheittain tänä ja ensi vuonna. Näillä näkymin osa terveydenhuollon organisaatioista voi saada lausunnon syksyllä käyttöön niin, että tallennus Kantaan ja välitys Kelaan onnistuu.
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma går i pension från sin tjänst som direktör vid FPA 1.8.2026. Mäki-Lohiluoma är för närvarande ställföreträdande generaldirektör för FPA.
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma jää eläkkeelle Kelan toimialajohtajan tehtävästä 1.8.2026. Mäki-Lohiluoma toimii parhaillaan Kelan vs. pääjohtajana.
Antalet personer under 16 år som deltar i FPA-rehabilitering har ökat under de senaste åren. Ökningen gäller särskilt tal- och ergoterapi, och den avspeglar att allt fler diagnostiseras med utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar, såsom utvecklingsrelaterad språkstörning och adhd. År 2025 fick cirka 21 700 pojkar och 10 000 flickor rehabilitering. Den största gruppen utgörs av pojkar i förskole- och lågstadieåldern.
