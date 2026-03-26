Kelan puhelinpalvelut työnantaja-asiakkaille menevät kiirastorstaina kiinni viimeistään klo 13

26.3.2026 09:02:26 EET | Kela/FPA | Tiedote

Kelan asiakaspalvelupisteet ja puhelinpalvelut menevät kiirastorstaina kiinni viimeistään klo 13. Työnantajat voivat hoitaa monia asioita työnantajien asiointipalveluissa. 

Työterveyshuollon korvauksia koskeva neuvontapalvelu menee kiirastorstaina kiinni normaaliin tapaan klo 12. Muut palvelunumerot palvelevat poikkeuksellisesti vain klo 13. asti. Työnantajat voivat hoitaa monia asioita asiointipalveluissa.

Pääsiäisen poikkeusajat työnantajille

Kiirastorstaina 2.4.2026 Kelan palvelee työnantajia seuraavasti

  • Työnantajalinja klo 9–13 (p 020 692 241)
  • Työterveyshuollon korvaukset klo 9–12 (p 020 634 4907)
  • Kansainväliset tilanteet klo 10–13 (p 020 634 0200)
  • Tekninen tuki klo 7–13 (p 020 634 7787)

Kaikki palvelunumerot työnantajille ovat kiinni 3.4–6.4.2026.

Toivotamme työnantaja-asiakkaillemme hyvää pääsiäistä!

Yhteyshenkilöt

Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA

Det ökade antalet utvecklingsneurologiska diagnoser avspeglas i FPA:s rehabilitering – pojkar i förskole- och lågstadieåldern utgör en särskilt stor klientgrupp24.3.2026 06:00:00 EET | Pressmeddelande

Antalet personer under 16 år som deltar i FPA-rehabilitering har ökat under de senaste åren. Ökningen gäller särskilt tal- och ergoterapi, och den avspeglar att allt fler diagnostiseras med utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar, såsom utvecklingsrelaterad språkstörning och adhd. År 2025 fick cirka 21 700 pojkar och 10 000 flickor rehabilitering. Den största gruppen utgörs av pojkar i förskole- och lågstadieåldern.

