OAJ:ltä lakkovaroitus Tampereen ammattikorkeakoululle
25.3.2026 13:42:27 EET | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
OAJ antoi tänään lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle ja Sivistysala ry:lle (Sivista). Lakkovaroitus koskee Tampereen ammattikorkeakoulua (TAMK). Lakko alkaa 9.4., ellei ratkaisua synny sitä ennen. OAJ antoi lakkovaroituksen, koska työnantajapuoli on esittänyt lukuisia heikennyksiä työehtoihin.
Opetusalan ammattijärjestö (OAJ) päätti maanantaina 23.3. ammattikorkeakoulujen työehtosopimusneuvottelut Sivistan kanssa tuloksettomina. Tänään 25.3. annettu lakkovaroitus tarkoittaa mahdollista lakkoa Tampereen ammattikorkeakoulussa 9.4.
OAJ antoi eilen lakkovaroituksen myös Metropolia Ammattikorkeakoululle, jonka lakko olisi toteutuessaan päivää aiemmin (8.4.). Molemmat työnseisaukset ovat toteutuessaan vuorokauden mittaisia.
Työantajalta merkittäviä heikennyksiä työehtoihin
Työnantajapuoli Sivista on ammattikorkeakouluja koskevissa työehtosopimusneuvotteluissa pyrkinyt rajusti heikentämään koko henkilöstön työsuhteen ehtoja työehtosopimuksessa.
– Sivistan esitys on kokonaisuutena poikkeuksellisen raju, ja se pitää sisällään myös palkanalennuksia. Työehtojen sekä oikeudenmukaisen palkkausjärjestelmän kehittäminen on meille tärkeää. Näkemyseromme työnantajan kanssa on erityisesti palkkausjärjestelmän kehittämisen toteutustavassa: sitä ei pidä eikä ole mahdollista tehdä palkkoja alentamalla, vaan korjaamalla palkkoja ylöspäin. Me olemme esittäneet useita ratkaisuvaihtoehtoja tähänkin, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.
Neuvottelupäällikkö Pasi Repo muistuttaa, että kyse on lopulta kaikkien opettajien puolen pitämisestä.
– Emme halua missään nimessä mahdollistaa opetushenkilöstön palkkojen polkemista. Jos työnantaja saisi nyt läpi palkanalennukset, miksipä se ei esittäisi niitä jatkossakin, toteaa Repo.
Revon mukaan OAJ:n tavoitteet neuvotteluissa ovat realistisia, ja niihin kuuluu oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä.
– Meille on tärkeää, että saamme kehitettyä työehtosopimusta vastaamaan ammattikorkeakouluissa tänä päivänä tehtävää työtä ja lisäksi parannettua luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asemaa. En voi kuin ihmetellä Sivistan tähänkin esittämää heikennystä, Repo kommentoi.
– OAJ on kaikkien ammattikorkeakoulun jäsentensä edunvalvoja. Haemme ratkaisua, joka on oikeudenmukainen ja harmonisoi opettajien palkkaeroja. Lähtökohtamme ei ole palkanalennukset vaan olemme esittäneet vaiheittaista vähimmäispalkkojen korottamista. Työnantaja on tietenkin aina vastuussa työntekijöidensä yhdenvertaisesta kohtelusta, Repo toteaa.
Katarina MurtoPuheenjohtajaOAJPuh:+358 50 568 9188katarina.murto@oaj.fi
Pasi RepoNeuvottelupäällikköOAJPuh:050 404 3492pasi.repo@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
Lakko uhkaa ammattikorkeakouluja24.3.2026 13:35:50 EET | Tiedote
OAJ antoi tänään lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle ja Sivistysala ry:lle (Sivista). Lakkovaroitus koskee Metropolia Ammattikorkeakoulua. Lakko alkaa 8.4., ellei ratkaisua synny sitä ennen. OAJ antoi lakkovaroituksen, koska työnantajapuoli on esittänyt lukuisia heikennyksiä työehtoihin.
OAJ päätti neuvottelut ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksesta23.3.2026 11:50:38 EET | Tiedote
OAJ päätti ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevat neuvottelut Sivistan kanssa. Työnantajia edustava Sivista ei ollut halukas hakemaan ratkaisua siten, että työehtoja ei heikennetä eikä palkkoja alenneta.
OAJ lämnade förhandlingsbordet om yrkeshögskolornas kollektivavtal – "Vi förhandlar inte om lönesänkningar"20.3.2026 13:20:03 EET | Pressmeddelande
OAJ:s representanter gick idag ut från förhandlingarna om yrkeshögskolornas kollektivavtal. Bildningsbranschens förslag är ohemult och vi förhandlar inte om sänkning av lönerna, konstaterar OAJ:s ordförande Katarina Murto.
OAJ käveli ulos Sivistan ammattikorkeakoulujen työehtosopimusneuvotteluista – "Emme neuvottele palkkojen alentamisesta"20.3.2026 13:19:40 EET | Tiedote
OAJ: edustajat kävelivät tänään ulos ammattikorkeakoulujen työehtosopimusneuvotteluista. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto toteaa, ettei OAJ neuvottele palkkojen alentamisesta, ja pitää Sivistysala ry:n (Sivista) esitystä täysin poskettomana ja perusteettomana.
Tutkimustieto ei tue hallitusohjelman aikeita muuttaa päiväkodinjohtajien kelpoisuusvaatimuksia11.3.2026 12:23:18 EET | Tiedote
Hallituksen asettama asiantuntijatyöryhmä perkasi puolen vuoden ajan perusteita hallitusohjelman esitykselle muuttaa päiväkodinjohtajien kelpoisuusvaatimuksia. Tänään julkaistuun loppuraporttiin koottu tutkimustieto ei tue miltään osin kelpoisuuksien muuttamista. OAJ vastustaa jyrkästi kelpoisuuksien muuttamista.
