Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

OAJ:ltä lakkovaroitus Tampereen ammattikorkeakoululle

25.3.2026 13:42:27 EET | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote

Jaa

OAJ antoi tänään lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle ja Sivistysala ry:lle (Sivista). Lakkovaroitus koskee Tampereen ammattikorkeakoulua (TAMK). Lakko alkaa 9.4., ellei ratkaisua synny sitä ennen. OAJ antoi lakkovaroituksen, koska työnantajapuoli on esittänyt lukuisia heikennyksiä työehtoihin.

Opetusalan ammattijärjestö (OAJ) päätti maanantaina 23.3. ammattikorkeakoulujen työehtosopimusneuvottelut Sivistan kanssa tuloksettomina. Tänään 25.3. annettu lakkovaroitus tarkoittaa mahdollista lakkoa Tampereen ammattikorkeakoulussa 9.4.

OAJ antoi  eilen lakkovaroituksen myös Metropolia Ammattikorkeakoululle, jonka lakko olisi toteutuessaan päivää aiemmin (8.4.). Molemmat työnseisaukset ovat toteutuessaan vuorokauden mittaisia.

Työantajalta merkittäviä heikennyksiä työehtoihin

Työnantajapuoli Sivista on ammattikorkeakouluja koskevissa työehtosopimusneuvotteluissa pyrkinyt rajusti heikentämään koko henkilöstön työsuhteen ehtoja työehtosopimuksessa.

– Sivistan esitys on kokonaisuutena poikkeuksellisen raju, ja se pitää sisällään myös palkanalennuksia. Työehtojen sekä oikeudenmukaisen palkkausjärjestelmän kehittäminen on meille tärkeää. Näkemyseromme työnantajan kanssa on erityisesti palkkausjärjestelmän kehittämisen toteutustavassa: sitä ei pidä eikä ole mahdollista tehdä palkkoja alentamalla, vaan korjaamalla palkkoja ylöspäin. Me olemme esittäneet useita ratkaisuvaihtoehtoja tähänkin, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.

Neuvottelupäällikkö Pasi Repo muistuttaa, että kyse on lopulta kaikkien opettajien puolen pitämisestä.

– Emme halua missään nimessä mahdollistaa opetushenkilöstön palkkojen polkemista. Jos työnantaja saisi nyt läpi palkanalennukset, miksipä se ei esittäisi niitä jatkossakin, toteaa Repo.

Revon mukaan OAJ:n tavoitteet neuvotteluissa ovat realistisia, ja niihin kuuluu oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä.

– Meille on tärkeää, että saamme kehitettyä työehtosopimusta vastaamaan ammattikorkeakouluissa tänä päivänä tehtävää työtä ja lisäksi parannettua luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asemaa. En voi kuin ihmetellä Sivistan tähänkin esittämää heikennystä, Repo kommentoi.

– OAJ on kaikkien ammattikorkeakoulun jäsentensä edunvalvoja. Haemme ratkaisua, joka on oikeudenmukainen ja harmonisoi opettajien palkkaeroja. Lähtökohtamme ei ole palkanalennukset vaan olemme esittäneet vaiheittaista vähimmäispalkkojen korottamista. Työnantaja on tietenkin aina vastuussa työntekijöidensä yhdenvertaisesta kohtelusta, Repo toteaa. 

Avainsanat

ammattikorkeakoulutyöehtosopimuslakkoopettajasopimusneuvottelut

Yhteyshenkilöt

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
