PeeÄssä mukana suunnittelemassa Konttihovin aluetta Siilinjärvellä

Siilinjärven Konttihovin alueelle suunnitteilla iso kaupallinen kokonaisuus

Siilinjärven kunta on tekemässä suunnitteluvaraussopimusta Kiinteistökehittäjä Oy:n ja Osuuskauppa PeeÄssän kanssa Toivalassa sijaitsevasta Konttihovin alueesta. Sopimus koskee noin 20 hehtaarin aluetta kunnan omistamilla maa-alueilla.

Osapuolten tavoitteena on kehittää sopimusalueelle noin 50 000 kerrosneliömetrin kokoinen kaupallinen kokonaisuus. Siilinjärven kunnanhallitus päättää sopimuksesta 30.3.2026 kokouksessa.

Konttihovin alue on osoitettu maakunta- ja yleiskaavoissa kaupan suuryksiköille. Suunnitteluvaraussopimus antaa osapuolille mahdollisuuden edistää alueen suunnittelua yhdessä ja tarkentaa, millaisia mahdollisuuksia alueella on tulevalle kehittämiselle.

Mahdollinen rakentaminen edellyttää asemakaavan laatimista, jonka valmistelun ja selvitykset Siilinjärven kunta käynnistää välittömästi sopimuksen voimaantulon jälkeen.

– Kyseessä on kaupallisesti merkittävin sijoittumiskokonaisuus Siilinjärven historiassa. Konttihovin alue on sijainniltaan ja kaavallisilta lähtökohdiltaan merkittävä kehittämiskohde. Kunnan näkökulmasta toiveena on, että investoinnit luovat laajasti elinvoimaa koko Pohjois-Savon alueelle ja tuovat mukanaan myös muita sijoittumisia sekä kaivattuja työpaikkoja ja uusia asukkaita alueelle, Siilinjärven kunnan elinkeinopäällikkö Petra Ryymin kommentoi.

Konttihovin alueen vahvuutena on erinomainen sijainti VT5 moottoritien ja Viitosen varrella, Vuorelan pohjoisen eritasoliittymän läheisyydessä. Investointien myötä alueen palvelutarjonta laajenee merkittävästi.

–Olemme jo jonkin aikaa etsineet mahdollista suurempaa kauppapaikkaa Kuopion pohjoispuolelta parantaaksemme asiakasomistajien palveluita. Haluamme olla mukana näin merkittävän hankkeen suunnittelussa ja näemme Konttihovin alueen mahdollisuudet tulevaisuuden vetävänä kauppapaikkana. Kauppapaikka tulee täydentämään laajasti alueen asiakasomistajien palvelutarjontaa ja nostamaan koko alueen vetovoimaa merkittävästi, PeeÄssän toimitusjohtaja Mikko Junttila kertoo.

– Kaupan alan toimijoilta on jo pidemmän aikaa tullut meille kyselyitä Kuopion pohjoispuolesta ja olemme etsineet useita vaihtoehtoja asiakkaidemme tarpeisiin. Riittävän suurella keskittymällä yhdessä PeeÄssän kanssa pystymme luomaan Konttihovin alueesta kaupallisesti erittäin kiinnostavan, Kiinteistökehittäjä Oy:n toimitusjohtaja Janne Nieminen toteaa.

Lisätietoja:

Siilinjärven kunnan elinkeinopäällikkö Petra Ryymin, p. 044 740 1209

Siilinjärven kunnanjohtaja Janne Airaksinen p. 044 740 1101

Kiinteistökehittäjä Oy:n toimitusjohtaja Janne Nieminen, p. 044 534 0543

Osuuskauppa PeeÄssän toimitusjohtaja Mikko Junttila, p. 044 719 7200