PeeÄssä mukana suunnittelemassa Konttihovin aluetta Siilinjärvellä
25.3.2026 14:15:00 EET | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote
Osuuskauppa PeeÄssä on mukana Siilinjärven kunnan suunnitteluvaraussopimuksessa Kiinteistökehittäjä Oy:n kanssa.
Sopimus koskee noin 20 hehtaarin aluetta kunnan omistamilla maa-alueilla Toivalassa sijaitsevalla Konttihovin alueella.
Siilinjärven Konttihovin alueelle suunnitteilla iso kaupallinen kokonaisuus
Siilinjärven kunta on tekemässä suunnitteluvaraussopimusta Kiinteistökehittäjä Oy:n ja Osuuskauppa PeeÄssän kanssa Toivalassa sijaitsevasta Konttihovin alueesta. Sopimus koskee noin 20 hehtaarin aluetta kunnan omistamilla maa-alueilla.
Osapuolten tavoitteena on kehittää sopimusalueelle noin 50 000 kerrosneliömetrin kokoinen kaupallinen kokonaisuus. Siilinjärven kunnanhallitus päättää sopimuksesta 30.3.2026 kokouksessa.
Konttihovin alue on osoitettu maakunta- ja yleiskaavoissa kaupan suuryksiköille. Suunnitteluvaraussopimus antaa osapuolille mahdollisuuden edistää alueen suunnittelua yhdessä ja tarkentaa, millaisia mahdollisuuksia alueella on tulevalle kehittämiselle.
Mahdollinen rakentaminen edellyttää asemakaavan laatimista, jonka valmistelun ja selvitykset Siilinjärven kunta käynnistää välittömästi sopimuksen voimaantulon jälkeen.
– Kyseessä on kaupallisesti merkittävin sijoittumiskokonaisuus Siilinjärven historiassa. Konttihovin alue on sijainniltaan ja kaavallisilta lähtökohdiltaan merkittävä kehittämiskohde. Kunnan näkökulmasta toiveena on, että investoinnit luovat laajasti elinvoimaa koko Pohjois-Savon alueelle ja tuovat mukanaan myös muita sijoittumisia sekä kaivattuja työpaikkoja ja uusia asukkaita alueelle, Siilinjärven kunnan elinkeinopäällikkö Petra Ryymin kommentoi.
Konttihovin alueen vahvuutena on erinomainen sijainti VT5 moottoritien ja Viitosen varrella, Vuorelan pohjoisen eritasoliittymän läheisyydessä. Investointien myötä alueen palvelutarjonta laajenee merkittävästi.
–Olemme jo jonkin aikaa etsineet mahdollista suurempaa kauppapaikkaa Kuopion pohjoispuolelta parantaaksemme asiakasomistajien palveluita. Haluamme olla mukana näin merkittävän hankkeen suunnittelussa ja näemme Konttihovin alueen mahdollisuudet tulevaisuuden vetävänä kauppapaikkana. Kauppapaikka tulee täydentämään laajasti alueen asiakasomistajien palvelutarjontaa ja nostamaan koko alueen vetovoimaa merkittävästi, PeeÄssän toimitusjohtaja Mikko Junttila kertoo.
– Kaupan alan toimijoilta on jo pidemmän aikaa tullut meille kyselyitä Kuopion pohjoispuolesta ja olemme etsineet useita vaihtoehtoja asiakkaidemme tarpeisiin. Riittävän suurella keskittymällä yhdessä PeeÄssän kanssa pystymme luomaan Konttihovin alueesta kaupallisesti erittäin kiinnostavan, Kiinteistökehittäjä Oy:n toimitusjohtaja Janne Nieminen toteaa.
Lisätietoja:
Siilinjärven kunnan elinkeinopäällikkö Petra Ryymin, p. 044 740 1209
Siilinjärven kunnanjohtaja Janne Airaksinen p. 044 740 1101
Kiinteistökehittäjä Oy:n toimitusjohtaja Janne Nieminen, p. 044 534 0543
Osuuskauppa PeeÄssän toimitusjohtaja Mikko Junttila, p. 044 719 7200
Yhteyshenkilöt
Mikko JunttilatoimitusjohtajaPuh:044 719 7200mikko.junttila@sok.fi
Osuuskauppa PeeÄssä
Olemme yli 134 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.
PeeÄssän omistamissa hotelleissa selkeä kasvu kansainvälisten vieraiden majoittumisessa vuonna 202516.3.2026 14:03:43 EET | Tiedote
PeeÄssän hotelleissa vierailijoiden kansallisuuksista merkittävimpänä olivat Saksa, Ruotsi ja Iso-Britannia.
PeeÄssä panostaa Kuopion keskustan kehittämiseen ja käynnistää historiansa suurimman investointikokonaisuuden suunnittelun3.3.2026 15:00:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa PeeÄssä on ostanut Kuopion keskustasta osoitteessa Haapaniemenkatu 28, Kuopio sijaitsevan tontin ja siinä sijaitsevan rakennuksen vuokrasopimuksineen Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 28:lta.
Osuuskauppa PeeÄssä laajentaa ruoan verkkokaupan palveluitaan27.2.2026 12:15:00 EET | Tiedote
Robotoimitukset laajenevat keväällä ja ruoan verkkokaupan noutopalvelu tulee tarjolle kaikkiin PeeÄssän Saleihin.
Uusi S-market, Hesburger ja autoilijan palvelut Siilinjärven Leppäkaarteeseen26.2.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Uudet palvelut avataan käyttöön maaliskuussa 2027.
Kuopio Wine Festival järjestää kaikille avoimen ja maksuttoman päivätapahtuman15.2.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Maanantaina 29.6 Kuopion satamatorilla, Kuopio Wine Festival alueella, lauletaan yhdessä VIMMA-kuoron ja house bandin kanssa. Lapsia viihdyttää Hevisaurus.
