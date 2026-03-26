Uuden BC-lausunnon käyttöönotto etenee – Kanta-palvelut ja Kela valmistautuvat vastaanottamaan lausuntoja
26.3.2026 08:50:41 EET | Kela/FPA | Tiedote
Uuden sähköisen BC-lääkärinlausunnon käyttöönotto etenee suunnitellusti: lausunto on tulossa käyttöön vaiheittain tänä ja ensi vuonna. Näillä näkymin osa terveydenhuollon organisaatioista voi saada lausunnon syksyllä käyttöön niin, että tallennus Kantaan ja välitys Kelaan onnistuu.
Uusi BC-lausunto otetaan vaiheittain käyttöön Kelassa, Kanta-palveluissa ja terveydenhuollon organisaatioissa vuosina 2026–2027. Käyttöönoton ajankohta terveydenhuollon organisaatiossa riippuu potilastietojärjestelmän kehittämisestä ja organisaation omasta aikataulusta. Kanta-palveluiden ja Kelan valmistautuminen on edennyt ripeästi, näillä näkymin tallennus Kantaan ja välitys Kelaan onnistuu syksyllä.
Kelan saamien tietojen mukaan potilastietojärjestelmätoimittajat pyrkivät saamaan BC-lausunnon toteutettua syksyn aikana. Sähköinen välitys potilastietojärjestelmästä Kannan kautta Kelaan voi joissain järjestelmissä kuitenkin toteutua viiveellä. Jos BC-lausunto otetaan terveydenhuollossa käyttöön ennen kuin sähköinen välitys Kelaan onnistuu, lausunnot voi toimittaa Kelaan muilla tavoin, esimerkiksi Kumppanien asiointipalvelussa.
Kysy lisää BC-lausunnon toteutuksesta ja aikatauluista järjestelmäntoimittajaltasi.
Taustatietoa uudesta sähköisestä BC-lausunnosta
Tänä vuonna käyttöön otettava uusi sähköinen BC-lääkärinlausunto korvaa nykyisen sähköisen B-lausunnon ja sisältää myös uuden sähköisen C-lausunnon. Potilas tarvitsee BC-lausuntoa esimerkiksi, kun hän hakee Kelasta sairauspäivärahaa, kuntoutusta, työkyvyttömyyseläkettä, lääkekorvausoikeutta tai vammaistukea tai omasta työeläkelaitoksestaan ammatillista kuntoutusta, kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä.
Asiakastietolain mukaan sähköisen C-lausunnon tallennus Kantaan täytyy olla käytössä terveydenhuollon organisaatiossa viimeistään 1.10.2026. Kelan ja Kannan asiantuntijat sekä potilastietojärjestelmätoimittajat ovat työskennelleet kiivaasti, jotta tallentaminen Kanta-palvelujen Potilastietovarantoon ja välitys Kelaan on mahdollista viimeistään tähän mennessä. Välitys työeläkealalle tulee käyttöön vuoden 2027 alussa.
Uusi lausunto säästää merkittävästi lääkäreiden, muiden terveydenhuollon ammattilaisten sekä Kelan ja työeläkealan työntekijöiden työaikaa. Siksi uusi lausunto kannattaa ottaa käyttöön heti, kun se on mahdollista.
Webinaari lääkäreille 4.6.: BC-lausunto käytännössä – mitä tietoja Kela tarvitsee?
Kela järjestää lääkäreille suunnatun webinaarin uudesta BC-lausunnosta ja lausuntojen sisällöstä 4.6.2026. Webinaarissa kerromme muun muassa, mitä muutoksia BC-lausunto tuo lausuntojen sisältöön ja mitä tietoja Kela tarvitsee lausunnosta.
Ilmoittaudu webinaariin jo nyt: Uusi BC lausunto käytännössä – mitä tietoja eri tilanteissa tarvitaan?
Yhteyshenkilöt
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
