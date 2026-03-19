Hiiden Opiston Oopperaluokan laulunopiskelijat konsertoivat Kässän talolla

Hiiden Opisto tarjoaa vuosittain lähes 200 musiikkiaiheista kurssia. Musiikkia voi opiskella monessa eri muodossa. Voit laulaa kuorossa, osallistua orkesteritoimintaan, opetella esim. kitarasäestyksen ja ukulelensoiton alkeita sekä tutustua musiikin eri osa-alueisiin lyhytkursseilla.

Oopperaluokka-kurssi on kokoontunut Kässän talolla keväästä 2025 lähtien useampana viikonloppuna laulunopettaja Pirjo Honkasen ja pianisti Lauri Honkavirran johdolla. Tarkoituksena on ollut syventää teknisesti pidemmällä olevien ja jo vaativampaa ohjelmistoa hallitsevien laulajien ilmaisua musiikin ja näyttelemisen kautta.

Nyt Oopperaluokan matineassa kuulemme ja näemme, kuinka laulajat paneutuvat erilaisiin roolihahmoihin ja tunnetiloihin eri oopperoissa, kuten esim. Mozartin Taikahuilussa, Humperdinckin Hannussa ja Kertussa ja Puccinin Turandotissa. Ja kun on kyse oopperasta, nytkin on luvassa monenlaisia juonitteluja, epätoivoa, kostonhimoa ja tietysti rakkauden onnea ja tuskaa.

