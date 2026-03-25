SDP:n Eveliina Heinäluoma: Rakentamisen käänne ei synny odottamalla – hallituksen toimettomuus syventää kriisiä

25.3.2026 13:19:35 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Rakennusteollisuuden tuore suhdannekatsaus vahvistaa huolestuttavan viestin: rakentamisen käänne viivästyy ja asuntorakentaminen vähenee edelleen. Alan kriisi jatkuu syvänä, eikä hallitus ole esittänyt riittäviä toimia tilanteen korjaamiseksi.

– Rakennusalan kriisi ei ole ohi – ja nyt on selvää, ettei käänne synny itsestään. Hallituksen toimettomuus syventää tilannetta ja kasvattaa laskua tulevaisuuteen. SDP on jo vuonna 2023 vaatinut, että hallitus valmistelee rakennusalan elvytyspaketin rakennusalan syöksykierteen loiventamiseksi, sanoo kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.).

Rakennusala on keskeinen osa Suomen taloutta ja työllisyyttä. Sen alavire näkyy suoraan heikkona talouskasvuna, kasvavana työttömyytenä ja julkisen talouden heikkenevinä näkyminä. Samalla asuntotuotanto jää pahasti jälkeen tarpeesta, mikä uhkaa nostaa asumisen kustannuksia ja vaikeuttaa työvoiman liikkuvuutta.

– Rakennusalan hylkääminen näkyy nyt kituliaana talouskasvuna. Kyse ei ole vain yhdestä toimialasta, vaan koko Suomen suunnasta, Heinäluoma korostaa.

SDP vaatii hallitukselta välittömiä toimia rakentamisen elvyttämiseksi ja asuntotuotannon vauhdittamiseksi. Tarvitaan päätöksiä, jotka tukevat nopeasti työllisyyttä ja vahvistavat luottamusta tulevaan.

– Suomella ei ole varaa jäädä odottamaan. Tarvitsemme lisää kohtuuhintaista asuntotuotantoa, vauhtia korjausrakentamiseen ja investointeja, jotka käynnistävät kasvun, Heinäluoma sanoo.

Rakentaminen on yksi tehokkaimmista keinoista tukea taloutta laskusuhdanteessa.

– Rakentaminen ei ole menoerä – se on investointi työhön, kasvuun ja ihmisten arkeen.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye