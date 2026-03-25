SDP:n Eveliina Heinäluoma: Rakentamisen käänne ei synny odottamalla – hallituksen toimettomuus syventää kriisiä

Rakennusala on keskeinen osa Suomen taloutta ja työllisyyttä. Sen alavire näkyy suoraan heikkona talouskasvuna, kasvavana työttömyytenä ja julkisen talouden heikkenevinä näkyminä. Samalla asuntotuotanto jää pahasti jälkeen tarpeesta, mikä uhkaa nostaa asumisen kustannuksia ja vaikeuttaa työvoiman liikkuvuutta.

– Rakennusalan hylkääminen näkyy nyt kituliaana talouskasvuna. Kyse ei ole vain yhdestä toimialasta, vaan koko Suomen suunnasta, Heinäluoma korostaa.

SDP vaatii hallitukselta välittömiä toimia rakentamisen elvyttämiseksi ja asuntotuotannon vauhdittamiseksi. Tarvitaan päätöksiä, jotka tukevat nopeasti työllisyyttä ja vahvistavat luottamusta tulevaan.

– Suomella ei ole varaa jäädä odottamaan. Tarvitsemme lisää kohtuuhintaista asuntotuotantoa, vauhtia korjausrakentamiseen ja investointeja, jotka käynnistävät kasvun, Heinäluoma sanoo.

Rakentaminen on yksi tehokkaimmista keinoista tukea taloutta laskusuhdanteessa.

– Rakentaminen ei ole menoerä – se on investointi työhön, kasvuun ja ihmisten arkeen.