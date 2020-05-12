Suomen Sokeri Oy:n muutosneuvottelut päätökseen

Muutosneuvottelujen seurauksena raakasokerin puhdistaminen lopetetaan Kirkkonummen Kantvikissa sijaitsevalla Porkkalan tehtaalla. Suunnitelmia mahdollisesta raakasokerin puhdistuksen mahdollistamisesta emoyhtiö Sucros Oy:n tehtaalla Säkylässä viedään eteenpäin.

Porkkalan pala-, tomu ja raesokerilinjat suljetaan ja kyseisten tuotteiden valmistus päättyy Suomessa. Lopetettavat tuotteet tullaan jatkossa korvaamaan mahdollisuuksien mukaan pääosin Nordzucker-konsernin kautta. Porkkalan tehtaan tuotantoa koskevat muutokset on tarkoitus saada voimaan vuoden loppuun mennessä. Päätös ei tule vaikuttamaan muihin tuotteisiin, sokerijuurikkaan viljelyyn Suomessa tai viljelijäsopimuksiin.

Organisaatiomuutoksen seurauksena irtisanotaan enintään 26 työsuhdetta Porkkalan tehdas- ja laatuorganisaatioista. Muutosneuvottelujen piirissä oli kaikkiaan 112 henkilöä ja niiden arvioitiin johtavan enimmillään 40 työtehtävän päättymiseen.

Muutokset huomioiden Porkkalan tehtaalla tulevat edelleen jatkamaan nestesokerituotanto (sis. melassi ja siirapit), erikoistuoteosasto, pakkaamo- ja varastoyksikkö, kidesokerin siilovarastointi ja bulk-toimitukset, laboratorio, energiantuotantoon ja hyödykkeisiin liittyvät toiminnot, satamatoiminnot, kunnossapito, myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu sekä hallinnolliset toiminnot.

Muutosneuvottelut alkoivat 2.3.2026 ja päättyivät 23.3.2026. Muutosten tarkoituksena on vastata haastavaan globaaliin markkinatilanteeseen. Suomen Sokerin toimintaan ovat vaikuttaneet koronapandemian aiheuttamat markkinamuutokset, sota Ukrainassa sekä ennakoimaton ja epävakaa toimintaympäristö. Samanaikaisesti kuluttajien kulutustottumuksissa on havaittu selkeitä muutoksia viime vuosien aikana. Päätös suoraviivaistaa yrityksen toimintamallia ja organisaatiorakennetta vastaamaan tehokkaasti nykyisen toimintaympäristön haasteisiin sekä tulevaisuuden muutoksiin ja siten parantaa yrityksen taloudellista tulosta.