Suomen Sokeri Oy:n muutosneuvottelut päätökseen

25.3.2026 15:00:00 EET | Suomen Sokeri Oy | Tiedote

Jaa

Suomen Sokerin toimintojen uudelleenjärjestämistä koskeneet muutosneuvottelut ovat päättyneet. Pala-, tomu- sekä raesokerituotteet toimitetaan jatkossa pääosin Nordzucker-konsernin kautta mahdollisuuksien mukaan. Organisaatiomuutoksen seurauksena irtisanotaan enintään 26 työsuhdetta Porkkalan tehtaalta.

Muutosneuvottelujen seurauksena raakasokerin puhdistaminen lopetetaan Kirkkonummen Kantvikissa sijaitsevalla Porkkalan tehtaalla. Suunnitelmia mahdollisesta raakasokerin puhdistuksen mahdollistamisesta emoyhtiö Sucros Oy:n tehtaalla Säkylässä viedään eteenpäin.

Porkkalan pala-, tomu ja raesokerilinjat suljetaan ja kyseisten tuotteiden valmistus päättyy Suomessa. Lopetettavat tuotteet tullaan jatkossa korvaamaan mahdollisuuksien mukaan pääosin Nordzucker-konsernin kautta. Porkkalan tehtaan tuotantoa koskevat muutokset on tarkoitus saada voimaan vuoden loppuun mennessä. Päätös ei tule vaikuttamaan muihin tuotteisiin, sokerijuurikkaan viljelyyn Suomessa tai viljelijäsopimuksiin.

Organisaatiomuutoksen seurauksena irtisanotaan enintään 26 työsuhdetta Porkkalan tehdas- ja laatuorganisaatioista. Muutosneuvottelujen piirissä oli kaikkiaan 112 henkilöä ja niiden arvioitiin johtavan enimmillään 40 työtehtävän päättymiseen.

Muutokset huomioiden Porkkalan tehtaalla tulevat edelleen jatkamaan nestesokerituotanto (sis. melassi ja siirapit), erikoistuoteosasto, pakkaamo- ja varastoyksikkö, kidesokerin siilovarastointi ja bulk-toimitukset, laboratorio, energiantuotantoon ja hyödykkeisiin liittyvät toiminnot, satamatoiminnot, kunnossapito, myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu sekä hallinnolliset toiminnot.

Muutosneuvottelut alkoivat 2.3.2026 ja päättyivät 23.3.2026. Muutosten tarkoituksena on vastata haastavaan globaaliin markkinatilanteeseen. Suomen Sokerin toimintaan ovat vaikuttaneet koronapandemian aiheuttamat markkinamuutokset, sota Ukrainassa sekä ennakoimaton ja epävakaa toimintaympäristö. Samanaikaisesti kuluttajien kulutustottumuksissa on havaittu selkeitä muutoksia viime vuosien aikana. Päätös suoraviivaistaa yrityksen toimintamallia ja organisaatiorakennetta vastaamaan tehokkaasti nykyisen toimintaympäristön haasteisiin sekä tulevaisuuden muutoksiin ja siten parantaa yrityksen taloudellista tulosta. 

Yhteyshenkilöt

Toimitusjohtaja Tero Tanner
Sucros Oy
p. +358 40 543 6873
tero.tanner@nordzucker.com

Linkit

Tietoa julkaisijasta:

Sucros Oy ja sen tytäryhtiö Suomen Sokeri Oy muodostavat yhdessä suomalaisen sokeriteollisuuden. Sucros vastaa sokerijuurikkaan viljelyttämisestä ja prosessoinnista Säkylän juurikassokeritehtaalla. Suomen Sokeri vastaa sokerin puhdistamo- ja pakkaustoiminnasta Kirkkonummella sekä tuotteiden markkinoinnista ja myynnistä. Suomalainen sokeriteollisuus tarjoaa työtä noin 220 vakituiselle ammattilaiselle ja yritysten liikevaihto on noin 180 miljoonaa euroa. Sucros ja Suomen Sokeri ovat osa Nordzucker Groupia, Euroopan toiseksi suurinta sokeriyritystä. Nordzucker AG omistaa yrityksistä 80 % ja suomalainen Apetit Oyj 20 %.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Sokeri Oy

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye