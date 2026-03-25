Talousvaliokunnan sd-edustajat: Eduskunta korjasi esitystä asuntolainoista

Korkeat korot, heikentynyt talousluottamus ja turvallisuusympäristön radikaali muutos ovat kaikki näkyneet kasvaneena epävarmuutena Suomen taloudessa ja erityisesti tämä on heijastunut asuntomarkkinoille.

-Siksi on tärkeää, että pystymme tekemään nopeasti vaikuttavia keinoja luottamuksen vahvistamiseksi. Niinpä talousvaliokunta nosti hallituksen esityksen asuntoluottojen enimmäismaksuajan 40 vuoteen. Tämä keventää velallisten taakkaa hankalana aikana ja tuo hieman tilaa talouteen muiden menojen kattamiseen, Hamari sanoo.

-Pelkkä säätely ei auta, jos pankit ovat toimissaan liian varovaisia. Viisas riskienhallinta on perusteltua, mutta toivottavasti uusi lainsäädäntö rohkaisee myös pankkeja. Suomen pankit ovat hyvässä kunnossa ja kotitalouksien säästämisaste korkea, joten eväitä kauppojen liikkeelle sysäämiseen ja kestävään asuntolainoittamiseen pitäisi olla, Kumpula-Natri kannustaa.

-Jotta rakentamisen lama saataisiin vihdoin loppumaan, SDP on esittänyt asuntolainojen määräaikaista korkojen veronvähennysoikeutta ja varainsiirtoveron vapautusta ensiasunnon ostajille. Vähäinen verotuottojen menetys on pienempi paha kuin alan konkurssiaallot ja jatkuva suurtyöttömyys. Löytyykö hallitukselta nöyryyttä kuunnella opposition ehdotusta, Harakka kysyy.