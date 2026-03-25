Talousvaliokunnan sd-edustajat: Eduskunta korjasi esitystä asuntolainoista
25.3.2026 13:35:19 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
-Nykyisessä heikossa taloudellisessa tilanteessa meidän on tehtävä kaikkemme kuluttajien luottamuksen vahvistamiseksi, siksi onkin hyvä, että eduskunnan talousvaliokunta korjasi hallituksen esitystä luottolaitostoiminnasta, jotta asuntomarkkinoita voidaan vahvistaa, sanovat SDP:n talousvaliokunnan jäsenet Lotta Hamari, Matias Mäkynen, Miapetra Kumpula-Natri ja Timo Harakka.
Korkeat korot, heikentynyt talousluottamus ja turvallisuusympäristön radikaali muutos ovat kaikki näkyneet kasvaneena epävarmuutena Suomen taloudessa ja erityisesti tämä on heijastunut asuntomarkkinoille.
-Siksi on tärkeää, että pystymme tekemään nopeasti vaikuttavia keinoja luottamuksen vahvistamiseksi. Niinpä talousvaliokunta nosti hallituksen esityksen asuntoluottojen enimmäismaksuajan 40 vuoteen. Tämä keventää velallisten taakkaa hankalana aikana ja tuo hieman tilaa talouteen muiden menojen kattamiseen, Hamari sanoo.
-Pelkkä säätely ei auta, jos pankit ovat toimissaan liian varovaisia. Viisas riskienhallinta on perusteltua, mutta toivottavasti uusi lainsäädäntö rohkaisee myös pankkeja. Suomen pankit ovat hyvässä kunnossa ja kotitalouksien säästämisaste korkea, joten eväitä kauppojen liikkeelle sysäämiseen ja kestävään asuntolainoittamiseen pitäisi olla, Kumpula-Natri kannustaa.
-Jotta rakentamisen lama saataisiin vihdoin loppumaan, SDP on esittänyt asuntolainojen määräaikaista korkojen veronvähennysoikeutta ja varainsiirtoveron vapautusta ensiasunnon ostajille. Vähäinen verotuottojen menetys on pienempi paha kuin alan konkurssiaallot ja jatkuva suurtyöttömyys. Löytyykö hallitukselta nöyryyttä kuunnella opposition ehdotusta, Harakka kysyy.
Yhteyshenkilöt
Lotta HamariKansanedustajaPuh:0504784414lotta.hamari@eduskunta.fi
Matias MäkynenKansanedustaja - riksdagsledamotPuh:040 509 4409
Miapetra Kumpula-NatriKansanedustajaPuh:0505113004
Timo HarakkaKansanedustajaPuh:050 3869292timo.harakka@eduskunta.fi
SDP:n Suhonen: Hallituksen rivit rakoilevat – suojaosa palautettava heti25.3.2026 14:33:00 EET | Tiedote
Hallituspuolue RKP on myöntänyt virheen sosiaaliturvaa koskevissa ratkaisuissa, vaikka pääministeri Petteri Orpo on kiistänyt ongelmat. SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen katsoo tämän osoittavan hallituksen linjan horjuvan ja vaatii välittömiä korjausliikkeitä.
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Rakentamisen käänne ei synny odottamalla – hallituksen toimettomuus syventää kriisiä25.3.2026 13:19:35 EET | Tiedote
Rakennusteollisuuden tuore suhdannekatsaus vahvistaa huolestuttavan viestin: rakentamisen käänne viivästyy ja asuntorakentaminen vähenee edelleen. Alan kriisi jatkuu syvänä, eikä hallitus ole esittänyt riittäviä toimia tilanteen korjaamiseksi. – Rakennusalan kriisi ei ole ohi – ja nyt on selvää, ettei käänne synny itsestään. Hallituksen toimettomuus syventää tilannetta ja kasvattaa laskua tulevaisuuteen. SDP on jo vuonna 2023 vaatinut, että hallitus valmistelee rakennusalan elvytyspaketin rakennusalan syöksykierteen loiventamiseksi, sanoo kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.).
SDP:n Marko Asell: Hallituksen leikkausten yhteisvaikutukset heikentävät kohtuuttomasti kehitysvammaisten arkea25.3.2026 11:05:43 EET | Tiedote
Orpon hallituksen tekemät lukuisat leikkaukset sosiaaliturvaan ovat osuneet kehitysvammaisten ja tietysti muidenkin ihmisten, jotka saavat tukia, hyvinvointiin. Mitä useampia tukia, sitä enemmän leikkaukset ovat kasaantuneet samoihin ihmisiin ja perheisiin. Kansanedustaja Marko Asell (sd.) on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle. Asell kysyy, miten hallitus aikoo turvata kehitysvammaisten toimeentulon tilanteessa, missä hallituksen tekemät leikkaukset sosiaaliturvaan ovat kasautuneet kaikkein heikompiosaisiin kansalaisiin.
SDP:n Perholehto: Aikooko hallitus sivuuttaa oman kansanedustajansa lisäksi myös ministeriön?25.3.2026 09:47:45 EET | Tiedote
Kansanedustaja Pinja Perholehto (sd.) pitää hyvänä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) selvitystä, jossa on lähdetty etsimään asiantuntijavoimin ratkaisuja nuorten tulevaisuususkon vahvistamiseksi. Yhtenä keinona esitetään nuorten työttömyysturvan suojaosan palauttamista. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma vaati alkuviikosta hallitusta perumaan suojaosien poiston. SDP on vedonnut hallitukseen asiassa jo useita kertoja. Nyt samaa vetoomusta toistaa OKM. Kun kokoomuksen itsensä rivit eivät ole suorat ja ministeriökin jo julkisesti suojaosien palauttamista kannattaa, aikooko hallitus suorittaa?
SDP:n Paula Werning: Valtion lastensuojeluyksiköiden toimintaedellytykset on turvattava25.3.2026 08:44:37 EET | Tiedote
Valtion lastensuojeluyksiköiden muutosneuvottelut ovat hälyttävä viesti Suomen suunnasta ja herättävät vakavan huolen myös Kouvolassa sijaitsevan koulukodin toimintaedellytyksistä. SDP:n kansanedustaja Paula Werning vaatii, että valtion koulukotien toimintaedellytykset ja rahoitus turvataan.
