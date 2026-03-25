Kokoomuksen Aalto-Setälä: Oman kodin ostoa helpotetaan mahdollistamalla jopa 40 vuoden pituiset asuntolainat

Kokoomuksen Kopra: Sodista ja kriiseistä huolimatta Suomen talous kääntyi kasvuun – ”Olemme pitäneet pään kylmänä” 24.3.2026 15:17:37 EET | Tiedote

Suomen Pankin tuore väliennuste kertoo, että Suomen talous on kääntynyt kasvuun viime vuoden lopulla ja kehitys jatkuu asteittain. Vaikka kasvu on vielä maltillista, suunta on oikea. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran mukaan ennuste vahvistaa, että Orpon hallitus on tehnyt oikeita päätöksiä, vaikka sodat, suurvaltakilpailu ja epävakaa maailmantilanne hidastavat talouden toipumista ja lisäävät vaikeuskerrointa merkittävästi.