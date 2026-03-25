Kokoomuksen Aalto-Setälä: Oman kodin ostoa helpotetaan mahdollistamalla jopa 40 vuoden pituiset asuntolainat
25.3.2026 13:45:14 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Talousvaliokunta on tänään hyväksynyt mietinnön, jolla mahdollistetaan muun muassa 40 vuoden mittaiset asuntolainat. Valiokunta päätti kasvattaa laina-aikaa hallituksen esityksen 35 vuodesta 40 vuoteen.
Kokoomuksen kansanedustaja ja talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä arvioi, että talousvaliokunnan hyväksymä päätös pidentää asuntolainojen enimmäiskesto 30 vuodesta 40 vuoteen vauhdittaa asuntokauppaa ja tukee rakentamisalaa.
”Nykyistä pidemmät asuntolainat ovat yleisiä esimerkiksi Ruotsissa. Pidempi laina-aika ja suurempi mahdollinen lainaosuus helpottavat asunnon vaihtamista ja voivat piristää asuntomarkkinoita. Markkinoiden elpyminen tukisi myös vaikeuksissa olevaa rakentamisalaa”, Aalto-Setälä aloittaa.
Aalto-Setälän mukaan pidempi laina-aika ja joustavampi omarahoitusosuus pienentävät kuukausittaisia lainanhoitokuluja ja lisäävät kotitalouksien liikkumavaraa. Finanssivalvonta voisi jatkossa suhdannetilanteen mukaan alentaa myös muiden kuin ensiasuntojen omarahoitusosuuden viiteen prosenttiin nykyisestä kymmenestä prosentista.
”Asuntojen hinnat ovat erityisesti suurissa kaupungeissa korkeita, ja omarahoitusosuuden säästäminen voi olla monelle vaikeaa. On perusteltua mahdollistaa suurempi velkavipu vakaana pidettyyn asuntosijoittamiseen, jotta vaurastumisen mahdollisuudet laajenevat”, Aalto-Setälä jatkaa.
Myös ensiasunnon ostajille tärkeään ASP-lainajärjestelmään valmistellaan muutoksia.
”Hallitus on jo uudistanut ASP-järjestelmää poistamalla tarpeettoman yläikärajan ja lisäämällä joustavuutta lyhennysvapaisiin. Nyt ympäristöministeriössä valmistellaan lainarajojen selkeyttämistä siten, että käytössä olisi ainoastaan kaksi alueperusteista rajaa. Tämä mahdollistaisi nykyistä kalliimpien asuntojen hankinnan ASP-lainalla useissa suuremmissa kaupungeissa, kuten Turussa ja Espoossa”, Aalto-Setälä toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pauli Aalto-SetäläKansanedustaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme