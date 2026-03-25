Tampereen yliopisto kiinnosti hakijoita yhteishaussa
25.3.2026 13:45:45 EET | Tampereen yliopisto | Tiedote
Korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa Tampereen yliopistoon haki yli 34 000 hakijaa. Yhteishaun kanssa samaan aikaan järjestettiin yliopistojen avoimen väylän haku, jossa Tampereen yliopiston hakukohteisiin jätettiin 335 hakemusta. Opiskelupaikkoja syksyllä alkavaan koulutukseen on tarjolla yli 3 600.
Kevään toisessa yhteishaussa Tampereen yliopistoon jätettiin yhteensä 34 291 hakemusta (2025: 34 011). Ensisijaisia hakemuksia Tampereen yliopistoon oli 12 770 (2025: 12 991). Avoimen väylän haussa Tampereen yliopistoon jätettiin yhteensä 335 hakemusta (2025: 315).
Ensisijaisten hakemusten määrän perusteella Tampereen yliopisto oli toiseksi suosituin yliopisto kevään toisessa yhteishaussa. Kokonaishakijamäärän perusteella Tampereen yliopisto oli kolmanneksi suosituin yliopisto.
Tampereella haettavana oli suomenkielisiä kandidaatti-, kandidaatti- ja maisteri- sekä maisterikoulutuksia. Lisäksi avoimen väylän haussa oli mahdollista hakea myös tekniikan alan englanninkielisiin hakukohteisiin.
Suosituimpia hakukohteita toisessa yhteishaussa kandidaatti- sekä kandidaatti- ja maisterikoulutuksissa olivat ensisijaisten hakemusmäärien perusteella aikaisempien vuosien tapaan lääketieteen lisensiaatin (1 629), kauppatieteiden (1 562) ja psykologian (1 285) koulutukset. Tämän lisäksi yhteiskuntatutkimuksen, luokanopettajan, logopedian sekä hallintotieteiden koulutukset kiinnostivat laajasti.
Maisterihaussa ensisijaisten hakemusten määrän perusteella suosituimmat hakukohteet olivat johtamisen ja tietotekniikan DI-ohjelma (205) sekä hoitotieteen maisteriohjelman opintosuunnat terveyspedagogiikka (175) ja kehittävä terveysjohtaminen (162). Tämän lisäksi suosittuja hakukohteita olivat markkinoinnin ja yrityksen johtamisen opintosuunnat kauppatieteiden maisteriohjelmassa sekä rakennustekniikan DI-ohjelma.
Avoimen väylän haussa eniten hakijoita oli kauppatieteiden (60), yhteiskuntatutkimuksen (35) koulutuksiin sekä viestinnän opintosuuntaan viestinnän monitieteisessä koulutuksessa (33).
Tampereen yliopiston koulutuksen vararehtori Marja Sutela on ilahtunut hakijamäärästä.
– Yliopiston vetovoima on vuosi toisensa jälkeen säilynyt vahvana. Lämmin kiitos kaikille hakijoille ja onnea ja menestystä hakuprosessin seuraaviin vaiheisiin!
Haun eteneminen
Korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa osa opiskelijoista valitaan ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa ennen valintakokeita kuitenkin viimeistään 25.5.2026.
Yliopistojen kansalliset valintakokeet järjestetään 25.5. ja 1.- 5.6.2026. Tampereella voi osallistua kaikkiin yhdeksään valintakokeeseen. Kansalliset valintakokeet ovat digitaalisia, ja ne suoritetaan hakijan omalla kannettavalla tietokoneella.
Tampereen yliopiston järjestämien arkkitehtuurin ja teatteritaiteen koulutusten valintakokeita ei kuitenkaan järjestetä digitaalisina.
Maisterihaussa valitaan soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet opiskelijat suoraan ylempään korkeakoulututkintoon. Maisterihaussa valinta perustuu pääsääntöisesti hakijan toimittamiin hakudokumentteihin. Avoimen väylän haussa opiskelijat valitaan avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella.
Toisen yhteishaun ja avoimen väylän haun tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 2.7.2026.
Tampereen yliopiston opiskelija- ja hakijapalvelut, hakijapalvelut.tau@tuni.fi
palvelupäällikkö Meeri Oikemus, 040 849 0594, meeri.oikemus@tuni.fi
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 23 200 opiskelijaa ja henkilöstöä noin 4 200. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
