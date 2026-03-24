Ylen kesä kutsuu: Viisulavoilta Sodankylän valkokankaille, au paireista jalkapallon MM-kisoihin

Leikitään Pikku Kakkosta -kesäkiertue vierailee viidellä paikkakunnalla, Yle 100 -bussi kiertää maakunnissa ja Yle Kesäfestivaali kokoaa kolmen päivän juhlaan Vantaalle. Ruudun ääressä eletään mukana jalkapallon MM-kisoissa, Euroviisut-jännityksessä, Tangokuninkaallisten kruunauksessa ja Blockfestin huumassa. Sarjoissa ja dokumenteissa sukelletaan mm. omannäköiseen nuoruuteen julkkisvanhempien valokeilassa. Elämän suuret kysymykset ja musiikki tulevat käsitellyiksi.

Kesän draamasarjoissa nautitaan 2010-luvun värikkäästä musikaalisarjasta – elokuvissa käsitellään vieraantumista

Gleen Sam (Chord Overstreet) ja Quinn (Dianna Agron) . Michael Yarish/FOX

Glee

Yle Areena 30.6.

Palkittu yhdysvaltalainen musiikkikomedia-draamasarja Glee (2009–2015) sijoittuu kuvitteelliseen William McKinley High School -lukioon Ohiossa. Sarjassa seurataan lukion kuorolaisia ja heidän elämäänsä, jossa pohditaan seksuaalisuutta, rotua, perhettä ja ihmissuhteita. Jaksoissa nähdään yli 700 musiikkiesitystä, joiden lauluina kuullaan monenlaista aina musikaalisävelmistä listahitteihin.

Poliisin väreissä

Yle Areena 22.4., Yle Fem 4.5.

Tanskalainen jännitysdraama Poliisin väreissä kertoo poliisikoulun kokelaista ja siitä, miten untuvikkojen moraalinen kompassi kestää, kun on aika siirtyä teoriasta käytäntöön ja kantaa univormua. Sarjassa poliisiopiston hakijoiden määrä on kaikkien aikojen alhaisin, minkä vuoksi uusi rehtori on saanut tehtäväkseen tehdä opistosta – ja siten poliisivoimista – jälleen houkuttelevan. Samaan aikaan tapahtuu pahin mahdollinen asia: harjoittelua suorittava poliisi ampuu nuoren miehen pidätyksen aikana. Sarja perustuu perusteelliseen tutkimukseen ja tiiviiseen yhteistyöhön tanskalaisen Brøndbyn poliisikoulun kanssa.

Yle Teema ja Sodankylän elokuvajuhlat 2026

Yle Areena ja Yle Teema 30.5.–20.6.

Yle Teema juhlii elokuvaa yhdessä Sodankylän elokuvafestivaalin kanssa jo kuudennen kerran! Touko–kesäkuun taitteessa Yle Teemalla esitetään yhteensä kuusi elokuvaa sekä neljä uutta minidokumenttijaksoa sarjassa Sodankylän parhaat. Kuudennen kauden lyhytdokumentit on ohjannut Jouko Aaltonen, ja niissä ovat äänessä elokuvien tekijöiden lisäksi mm. Juho Kuosmanen, Jaana Saarinen, Heikki Kujanpää, Juhana von Bagh, Kaisu Isto, Arto Pajukallio ja Satu Kyösola. Elokuvia yhdistää tietty vieraantumisen teema: omista juurista, viiteryhmästä, kotiseudusta, maasta tai kielestä erkaantuminen.

Sodankylässä on mukana myös Teeman Yle 100 -juhlavuoden sadan kotimaisen toive-elokuvan sarja, kun Yle Teeman ja festarin samanaikaisena yhteistyönäytöksenä nähdään Aki Kaurismäen elokuva Le Havre. Ennen näytöstä lauantaina 13.6. Yle Teemalla on suora yhteys Sodankylän tunnelmiin, ja itse näytös paikan päällä on kävijöille maksuton.

Yhä hengissä

Yle Areena 8.6., Yle Fem alk. 15.6.

Koskettavassa norjalaisessa sairaaladraamassa seurataan neljää nuorta lääkäriä, jotka heitetään keskelle sairaalan paineista arkea. Sarjan on luonut kansainvälistäkin suosiota saanut käsikirjoittaja Karianne Lund (Miehitetty). Lund on halunnut luoda todenmukaisen kuvauksen tämän päivän terveydenhuollosta, jota leimaavat rajalliset resurssit ja raastavat eettiset pulmat. Samalla nuoret lääkärit saavat huomata, että kova paine muovaa jopa perhesuhteitakin tiiviimpiä ystävyyksiä.

Lääkäreiden rooleissa esiintyy joukko nousevia pohjoismaisia tähtiä. Sarjassa nähdään myös suomalaisvahvistus, sillä yhtä lääkäreistä (Joakim) näyttelee Deniz Kaya.

100 toive-elokuvaa

Yle Areena ja Yle Teema

Kesäkauden toive-elokuvien teemana ovat perheet. Elokuvissa tutkaillaan maailmaa lapsen silmin sekä keskitytään perhesiteisiin ja toisenlaisiin perheisiin. Yle Teemalla ja Yle Areenassa nähdään mm. Ensilumi (2020), Leijat Helsingin yllä (2001), Neljä pientä aikuista (2023), Näkymätön Elina (2002), Pojat (1962) ja Täällä Pohjantähden alla (1968).



Ylen juhlavuoden kunniaksi Yle Teemalla ja Yle Areenassa nähdään sata suomalaisten toivomaa kotimaista elokuvaa sadan vuoden ajalta. Katsojien toive-elokuvia näytetään Yle Teemalla tiistaisin ja sunnuntaisin, Yle Areenassa elokuvat ovat katsottavissa omassa paketoinnissaan. Elokuvat on jaoteltu teemoittain, ja kussakin teemassa nähdään elokuvia useilta vuosikymmeniltä. Lue lisää.

Lapsille ja nuorille tarjolla on larppausta, jalkapalloa ja höperöjä sankareita

Höpersankarit

Yle Areena 10.5.

Tervetuloa tutustumaan höpersankareihin ja ratkaisemaan kadonneiden opettajien tapausta! 10-vuotias Taavi aloittaa Höpsövaaran koulussa, joka on Suomen ainoa opinahjo höpersankareille – niille, joiden supervoimat eivät ole tarpeeksi hyödyllisiä oikeiden supersankareiden kouluun. Taavi on koulun ainoa oppilas ilman erikoisvoimia, minkä vuoksi häntä kutsutaan pilkkanimellä Tavispoika. Ystäviensä Korianteri-Kiian ja Nauru-Noelin kanssa Taavi ryhtyy selvittämään mystistä arvoitusta, kun kaksi opettajaa katoaa koulusta. Jännittävässä opejahdissa käy selväksi, että joskus suurin supervoima ei ole voima – vaan nokkeluus. Sarja perustuu Ernest Lawsonin suosittuun Höpersankarit-kirjasarjaan. Lawson on myös toiminut sarjan ohjaajana. Käsikirjoituksesta vastaa Frans Åkerberg.

Larppi

Yle Areena 16.7.

Voiko roolipelien kautta löytää itsensä ja rakkauden, kun fantasia ja todellisuus kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen? Nuorten draamasarjassa Larppi Lumi etsii rohkeutta olla oma itsensä ja osallistuu ensimmäistä kertaa larppitapahtumaan. Tunteet ja salaisuudet muuttavat Lumin elämän ja asettavat hänen ystävyyssuhteensa koetukselle. Sarja on Jojo Erholtzin ohjaama sekä Minea Långin ja Reetta Turusen käsikirjoittama. Rooleissa nähdään mm. Aava Merikanto, Sofia Kärkkäinen, Onni Tommila ja Miska Valos.

Tutkaparin Teppo (James Leonard Ebongue) ja Santeri (Eelis Sainio). Numi Nummelin / Yle

Tutkapari

Yle Areena 31.7.

Lähiöjäbät Santeri ja Teppo ovat erottamaton tutkapari futiskentällä ja vapaa-ajalla. Edessä on 13-vuotiaiden kaverusten elämän tärkein kesä, kun he pääsevät pelaamaan himoitun Uusimaa Cupin voitosta, josta he ovat aina haaveilleet. Kaikki muuttuu, kun Santeri ihastuu muusikonalkuun Roosaan ja futis meinaa jäädä paitsioon. Teppo ei ymmärrä, miksi paras ystävä pilaa kaiken juuri nyt. Ensimmäistä kertaa pojat haluavat eri asioita ja heidän ystävyytensä joutuu koetukselle. Sarjan on ohjannut Santtu Salminen. Samuel Kirkhope on sekä sarjan luoja että pääkäsikirjoittaja.

Seurantarealityissa nähdään julkkislapsia omia polkujaan etsimässä, au paireja ja maalaiselämää

Au pairit kausi 13 ja Au pairit -videopodcast kausi 2

Videopodcast Yle Areena 21.5., Au pairit S13 Yle Areena 27.5.

Rakastettu ja fanitettu Au pairit -sarja tulee taas! Yle Areenan hittirealityn 13. tuotantokaudella neljä uutta au pairia matkaa jälleen kauas kotoaan tutustumaan maailmaan ja myös itseensä. Au pairit -huuma käynnistyy toukokuussa jo ennen uuden kauden julkaisua, kun superfanit Jenni Poikelus ja Jane Hölsö palaavat aiempien vuosien tunnelmiin vauhdikkaassa Au pairit -videopodcastissa. Lisäksi kaikki uuden kauden au pairit ovat tavattavissa Hölsön hostaamassa Yle Areenan Meet & Greetissä (31.5.) julkaisuviikolla.

Fanny Seppälä ja hänen äitinsä Sanna Saarijärvi. Fanny Seppälän kotialbumi / Production House/Yle

Oikean elämän nepobabyt

Yle Areena ja Yle TV2 8.6.

Miltä tuntuu olla Martina Aitolehden ja Esko Eerikäisen lapsi? Miten luot omaa uraa politiikassa, kun äitisi on ollut tunnettu poliitikko samassa puolueessa? Sarjassa Nepobabyt seurataan viittä nuorta, joilla kaikilla on vanhempia valokeilassa joko nyt tai menneisyydessä. Nuoret yrittävät löytää omaa sijaa maailmassa sekä vanhempien jalanjäljissä että ihan omilla jutuillaan. Ihastuttava seurantareality sukeltaa nuorten elämään ja näyttää, että elämä voi olla kovin poikkeuksellista ja ihan tavallista samaan aikaan. Sarjan on ohjannut Liisa Akimof.

Kaipuu maalle, kausi 3

Yle Areena 13.7.

Sarjan kolmannella kaudella seurataan Kimiä ja Amandaa, jotka ostavat 6500 eurolla 1900-luvun alun hirsitalon ja siirtävät sen tontilleen Vaasan seudulla. Ilman aikaisempaa kokemusta rakentamisesta pari ryhtyy kunnostamaan täysremontin tarpeessa olevaa taloa unelmakodiksi – ympäristöystävällisesti ja kierrätysmateriaalein. Haaveilija Amanda ja realisti Kim haluavat tehdä kaiken itse, mutta projekti koettelee paria entisestään, kun vauva on tulossa. Ehtivätkö he muuttaa ennen talvea?

Lomittajat, kausi 2

Yle Areena ja Yle TV1 27.8.

Lomittajat-sarjan toisella kaudella seurataan neljän maatalouslomittajan työtä suomalaisilla maatiloilla. Ensimmäiseltä kaudelta tuttujen Anne A:n ja Akin rinnalle liittyvät juupajokelainen Anna-Maija ja jalasjärveläinen Anne S. Lomittajilla on päivittäisen eläintenhoidon lisäksi vastassa tilanteita, joissa he saavat laittaa peliin kaiken ammattitaitonsa. Elämän peruspilarit, syntymä ja kuolema, kulkevat maatilojen arjessa käsi kädessä. Lypsylehmien lisäksi pääsemme seuraamaan sika-, vuohi- ja sonnitilojen elämää. Ääneen pääsevät myös suomalaiset tilalliset kertomaan arjestaan.

Kesän musiikkidokumentit poikabändeistä metalliin, henkilökuvassa suomalainen kulttihahmo Ior Bock

Elämää suuremmat poikabändit

Yle Areena 4.5., Yle Teema 7.5.

Dokumentti poikabändi-ilmiöstä, joka sai alkunsa jo The Beatlesista, mutta saavutti huippunsa Yhdysvalloissa ja Britanniassa 1990-luvulla. Muun muassa NSYNC:n, Backstreet Boysin, Hansonin ja New Kids On The Blockin jäsenet kertovat satumaisen menestyksen vuosistaan ja taistelustaan petollisella musiikkialalla. Levymyynti ja kiertueet tuottivat rahaa, mutta artistit eivät välttämättä aina hyötyneet menestyksestä.

Samalla viikolla nähdään myös Take That Sveitsissä – taltiointi yhtyeen keikalta Baselissa syksyllä 2024.

Bock Saga

Yle Arenan 27.7., Yle Fem 2.8.

Neliosainen dokumenttisarja Bock Saga kertoo suomalaisen Ior Bockin kultista, joka 1980- ja 1990-luvuilla tuli tunnetuksi sperman juomisesta, villeistä transsijuhlista ja Lemminkäisen temppelin etsinnästä. Sarjassa tapaamme Bockin seuraajia mm. Saksassa, Hollannissa, Yhdysvalloissa ja Intiassa. He kertovat hänen ainutlaatuisesta ja ristiriitaisesta elämästään. Dokumentti kutoo yhteen käsittämättömän kertomuksen siitä, millaisia absurdeja seurauksia ihmisen merkityksen ja yhteyden etsinnällä voi olla.

Swallow The Sun -yhtyeen Juha Raivio. Rabbit Films / Yle

Kaamos – suomalaisen metallin viisi vuodenaikaa

Yle Areena 31.8., Yle Teema alk. 3.9.

Kaamos on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin 50-vuotisesta historiasta 1970-luvulta nykypäivään. Sarja käsittelee genren pioneereja, kansainvälistä menestystä, suomalaisen hevin erityispiirteitä ja tulevaisuutta. Sarjassa haastatellaan kymmeniä kotimaisia ja kansainvälisiä artisteja sekä alan vaikuttajia, jotka paljastavat metallimusiikin tärkeimmät käännekohdat ja kulissien takaiset tarinat. Mukana on myös ainutlaatuista arkistomateriaalia.

Jokaisella jaksolla on oma kertojansa: Tuomas Holopainen (Nightwish), Noora Louhimo (ex-Battle Beast), Samy Elbanna (Lost Society), Juha Raivio (Swallow the Sun) ja Janne Joutsenniemi (Stone).

Musiikkia, tanssia ja yhteisiä hetkiä

Leikitään Pikku Kakkosta -kesäkiertue 2026

Kesä tuo taas mukanaan odotetun Leikitään Pikku Kakkosta -kesäkiertueen levittäen rakkaan ohjelman leikkisän ja lämminhenkisen tunnelman viidelle uudelle paikkakunnalle: Saloon, Kotkaan, Ruokolahdelle, Hämeenlinnaan ja Kauhavalle. Lisäksi kiertue vierailee toukokuussa järjestettävässä Ylen kesäjuhlassa Vantaalla. Yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa toteutettavat maksuttomat Leikitään Pikku Kakkosta -tapahtumapäivät tarjoavat lapsille ja lapsiperheille unohtumattomia hetkiä täynnä leikkiä, musiikkia ja yhteistä riemua - huipentuen konsertteihin, joissa tutut hahmot ja lapset kohtaavat laulun ja leikin merkeissä.

Eurovision Song Contest 2026: semifinaalit ja finaali

Yle Areena ja Yle TV1 12.5., 14.5. ja 16.5.

Maailman suurin musiikkiviihdeohjelma Eurovision Song Contest järjestetään tänä vuonna Itävallan Wienissä. Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esiintyvät ensimmäisessä semifinaalissa tiistaina 12.5. Viisufinaali on saman viikon lauantaina 16.2. Euroviisuja voi seurata suorana lähetyksenä Yle TV1:ssä ja Yle Areenassa sekä Ylen radiokanavilla.

Yle Kesäfestivaali

Ylen kanavat 29.–31.5.

Yle Kesäfestivaali avaa jälleen kotimaisen konserttikesän ja tällä kertaa tapahtumaa juhlitaan poikkeuksellisesti kolmena päivänä Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Luvassa on peräti neljä mahtavaa konserttia: Radio Suomen Kesäkonsertti, YleXPop, Leikitään Pikku Kakkosta -konsertti sekä Radion sinfoniaorkesterin konsertti. Lisäksi paikalla on Viki & Köpi Show ja tapahtumien täyteinen Yle Katu.

Yle Kesäfestivaali on vuosittainen tapahtuma, joka kiertää Suomen eri kaupungeissa. Tapahtuma on kerännyt joka vuosi ennätysmäärän katsojia sekä paikan päälle että ruutujen ääreen. Tänä vuonna juhlitaan Vantaalla, Tikkurilan urheilupuistossa. Juontajina ovat Ylen suositut kasvot ja äänet.

Helsingin kansainvälinen balettikilpailu

Yle Areena ja Yle Teema 5.6.

Kymmenes Helsingin kansainvälinen balettikilpailu järjestetään Suomen kansallisoopperassa ja -baletissa 27.5.–5.6.2026. Helsingin kansainvälisessä balettikilpailussa nuoret huipputanssijat ympäri maailmaa kilpailevat sekä klassisen baletin että nykytanssin taidoissa. Sukupuolikategorioista on luovuttu tämän vuoden kilpailussa – sen sijaan kilpaillaan ikäluokittain: junioritanssijat (15–18-vuotiaat), nuoret ammattilaiset (19–21-vuotiaat) ja seniorit (22–25-vuotiaat). Yle välittää 5.6.2026 suorana kilpailun gaalan, jossa nähdään parhaita paloja finalistien esityksistä sekä vierailevia tanssijoita. Gaalan päätteeksi selviää, kuka voittaa 20 000 euron arvoisen Grand Prix -palkinnon.

Seinäjoen Tangomarkkinoiden laulukilpailun finaali

Yle Areena ja Yle TV1 11.7.

Uudet Tangokuninkaalliset valitaan lauantaina 11. heinäkuuta Seinäjoella, ja finaali on tarjolla jälleen suorana lähetyksenä televisiossa, Yle Areenassa ja Yle Radio Suomessa. Yleisö pääsee osallistumaan uusien Tangokuninkaallisten valintaan ammattiraadin ja kilpailun tuomariston kanssa. Tangomarkkinoiden laulukilpailun finaalin juontavat viimevuotiseen tapaan Katja Ståhl ja Mikko Kekäläinen.

Viime vuonna miljooonayleisön tavoittaneen finaalin lisäksi Yle välittää Tangomarkkinoilta muun muassa Radio Suomen suuren viihdekonsertin 10.7.

YleX esittää: Blockfest 2026

Yle Areena 21.–22.8.

Pohjoismaiden suurin hiphop-festivaali Blockfest valtaa elokuussa Tampereen Ratinan stadionin ja Ratinanniemen tapahtumapuiston - ja Ylen kanavat! Kaksipäiväinen festivaali kokoaa yhteen kymmeniä kansainvälisiä ja kotimaisia huippuartisteja sekä kymmeniä tuhansia musiikin ystäviä ainutlaatuiseen festaritunnelmaan. Luvassa on laaja kattaus kiinnostavia artistihaastatteluja, ainutlaatuisia keikkataltiointeja ja tunnelmia hiphop-kansan keskeltä. Blockfestin kiinnostavimmat hetket ja kovimmat keikat näkyvät ja kuuluvat Ylen kanavilla 21.–22.8.2026.

Yle 100 -bussi

Juhlavuoden Yle 100 -bussi jatkaa kierrostaan Suomen kaikissa maakunnissa. Bussilla käydään keskusteluita, kisaillaan erilaisissa peleissä ja Yle 100 -visassa sekä seurataan joskus myös ohjelmasisältöjen tekemistä. Bussissa matkaa mukana aina vähintään yksi tunnettu Yle-kasvo tai -radioääni. Tutustu aikatauluun bussin aikataulusivulla.

Suomalaisen musiikin tarinoita ja kulttuurin kulisseja

Maailman paras Ellinoora

Yle Areena 16.6.

Anne Lainto ja Harri Hakanen sukeltavat Maailman paras Ellinoora -podcastsarjassa Suomen suurimpien poptähtien joukkoon kuuluvan laulaja-lauluntekijän maailmaan. Se on kertomus missiosta, epävarmuudesta, kunnianhimosta ja tyttöyden voimasta – siitä, miten herkästä ihmisestä kasvoi yksi Suomen merkittävimmistä pop-artisteista ja mitä se häneltä vaati. Podcast vie kuulijan myös paikkoihin, jotka tekivät Ellinoorasta Ellinooran – kotikulmille Ouluun, studioihin, keikkalavoille ja hetkiin, joissa syntyivät laulut, jotka ovat koskettaneet yleisöä sukupolvesta riippumatta.

Yle Areenan kesän audiodraama

Yle Areena 6.7. ja Yle Radio Suomi

Kesän audiodraama on suomalaisen musiikin tarina, joka kirjoittaa itseään juuri nyt! Yle Areenan ja Yle Radio Suomen rakastettu audiodraamasarja palaa kesällä kertomaan tarinan artistista, joka on tällä hetkellä jokaisen suomalaisen huulilla. Klassikkosarjan uusin tuotanto sukeltaa uraan, joka on juuri nyt huipussaan.

Koko sarja julkaistaan Yle Areenassa 6. heinäkuuta, ja Yle Radio Suomessa sitä voi kuunnella jakso kerrallaan arkipäivisin. Päähenkilön nimi paljastetaan myöhemmin keväällä. Ylen muita audiodraamoja ovat mm. Hector – asfalttiprinssin tie, JVG – voitolla yöhön, Rakastitko, Vesku? sekä Armi Aavikko – siinä välissä olin elossa.

Karpaasi

Yle Areena 4.8.

Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Karpaasi-audiodokumenttisarja perkaa Mika Myllylän tarinan menestyksen huipulta synkän yksinäisyyden ytimeen ja tekee sen arkistojen, asiantuntijoiden ja Mikan lähipiirin läpivalaisemana. Doping-skandaalin uuvuttama ja ryöpyttämä urheilusankari menehtyi vain 41-vuotiaana, jalustaltaan pudonneena sankarina, yksin omassa kodissaan vuonna 2011. Dokumenttisarja selvittää, kuka oli tuo mies, joka halusi intohimoisesti mestariksi, mutta joka nostettiin sankariksi vasten tahtoaan.

Ina Mikkola & portinvartijat

Yle Areena 13.8. alkaen

Kuka päättää, mitä ja ketä sinä katsot ja kuuntelet? Mikä on arvokasta kulttuuria ja kuka saa näkyvyyttä? Toimittaja ja juontaja Ina Mikkolan uusi kahdeksanosainen podcast-sarja pureutuu suomalaisen kulttuurikentän puoliin, joista harvemmin kuulee julkisuudessa: rahaan, valtarakenteisiin ja suljettujen ovien takana tehtäviin päätöksiin. Äänessä ovat kulttuurialan kulisseissa toimivat ihmiset mediapäälliköistä levy-yhtiöpomoihin ja teatterinjohtajiin, apurahapäättäjistä festivaalien ohjelmapäälliköihin. Kuka päättää siitä, millaista musiikkia soi radiossa tai kenessä artistissa on potentiaalia? Miksi realitysarjoissa on ”aina samat julkkisnaamat”? Miten voi saada näyttelyn museoon? Entä millä kriteerein näyttelijät valitaan kouluun, valkokankaalle ja teatterin lavoille? Sarjassa myös tunnetut suomalaiset kulttuurialan tekijät kertovat, kuinka he raivasivat tiensä huipulle ja millaisia etappeja on pitänyt harppoa onnistuakseen.

MM-futishuuma ja yleisurheilun EM vievät mukanaan

FIFA Jalkapallon MM

Ylen kanavat 11.6.–19.7.

Valmistaudu futishuumaan! Yksi maailman seuratuimmista urheilutapahtumista, Jalkapallon MM-kisat, pelataan Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa 11.6.–19.7.2026. Yle välittää MM-kisatapahtumia Yle Areenassa, televisiossa, Ylen verkkosivuilla ja Yle-sovelluksessa. Ylen MM-studiosta kuullaan tiukimmat analyysit ennen ja jälkeen otteluiden. Lisäksi Ylen tiimi toimittaa katsojille kisojen mielenkiintoisimmat henkilötarinat ja tärkeimmät puheenaiheet ja ilmiöt kentiltä ja niiden reunoilta. Futistietäjässä pääsee taas kisaamaan yksin tai kimpassa muiden suomalaisten kanssa. Ennen MM-kisoja turnausvireeseen johdattaa toukokuussa alkava videopodcast. Yle jakaa MM-kisojen mediaoikeudet MTV:n kanssa. Kisojen ottelujaosta ja sisällöistä kerrotaan lisää huhtikuussa.

Yleisurheilun EM

Yle TV2, Yle Areena ja Radio Suomi 10.–16.8.

Yleisurheilukesän kohokohta ovat elokuussa Birminghamissa järjestettävät EM-kisat. Suomi lähtee suurella joukkueella ja kovin odotuksin seitsemän tiiviin kisapäivän rupeamaan. Kisat selostavat suomeksi tv:ssä Kimmo Porttila ja Johannes Oikarinen. Toimittajina mm. Laura Arffman ja Petra Manner.

