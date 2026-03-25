Öjberget on avoinna 29.3. saakka
25.3.2026 14:00:00 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Öjbergetin laskettelurinteet ovat auki 29.3.2026 saakka. Avoinna ovat vielä kaikki kolme isoa rinnettä. Pieni lastenrinne on jo suljettu.
Laskettelurinteiden viimeinen aukiolopäivä on sunnuntai 29.3.
Hissit ovat siihen saakka normaalisti avoinna maanantaista perjantaihin klo 17–20.30 sekä lauantaista sunnuntaihin klo 11–17.
Öjbergetin ensilumenladun ylläpitoa jatketaan vielä toistaiseksi.
Yhteyshenkilöt
Mika LehtonenLiikuntatoimenjohtajaPuh:040 718 7034mika.lehtonen@vaasa.fi
Öjberget är öppet till och med 29.3.
25.3.2026 14:01:00 EET | Pressmeddelande
Öjbergets slalombackar är öppna ända till 29.3.2026. Alla tre stora slalombackar är fortfarande öppna. Barnbacken är redan stängd.
Diskussion om musiklivet i Vasa i huvudbibliotekets Dramasal25.3.2026 13:14:07 EET | Pressmeddelande
I Vasa huvudbiblioteks Dramasal ordnas evenemanget Feastas paneldiskussion med musiktema torsdag 9.4 kl. 18–20. Under tillställningen tar man upp aktuella frågor kring musikfältet i Vasa.
Pääkirjaston Draama-salissa keskustellaan Vaasan musiikkielämästä25.3.2026 13:14:04 EET | Tiedote
Vaasan pääkirjaston Draama-salissa järjestetään torstaina 9.4. klo 18–20 Feasta-tapahtuman musiikkiaiheinen paneelikeskustelu. Tilaisuudessa pureudutaan vaasalaisen musiikkikentän ajankohtaisiin kysymyksiin.
Långtidsarbetslösheten ökar i Österbottens sysselsättningsområde, men arbetslöshetsgraden är låg jämfört med andra områden24.3.2026 12:42:27 EET | Pressmeddelande
Arbetslöshetsgraden inom Österbottens sysselsättningsområde (Kaskö, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Närpes, Nykarleby, Vasa och Vörå) var i februari fortfarande en av de lägsta i landet (7,8 %). Arbetslöshetsgraden var 0,7 procentenheter högre än för ett år sedan, men förblev oförändrad jämfört med januari 2026. I hela landet var arbetslöshetsgraden i februari 12,7 %. Jämfört med januari ökade den med 0,1 procentenheter. Uppgifterna baserar sig på arbetsförmedlingsstatistiken som publiceras av UF-centret.
Pitkäaikaistyöttömyys nousussa Pohjanmaan työllisyysalueella, mutta työttömyysaste pysyy muihin alueisiin verrattuna matalana24.3.2026 12:42:19 EET | Tiedote
Pohjanmaan työllisyysalueella (Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri) oli helmikuussa edelleen yksi maan alhaisimmista työttömyysasteista (7,8 %). Työttömyysaste oli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin, mutta säilyi ennallaan verrattuna tammikuuhun 2026. Koko maan työttömyysaste oli helmikuussa 12,7 %. Tammikuuhun verrattuna työttömyysaste nousi koko maassa 0,1 prosenttiyksikköä. Tiedot perustuvat KEHA-keskuksen Työnvälitystilastoon.
