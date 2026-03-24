Puuston poisto alkaa Tehtaantiellä Simpeleellä viikolla 13
25.3.2026 14:08:35 EET | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Puuston poisto liittyy Tehtaantien (mt 14928) yhteyteen tulevan uuden jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseen.
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus aloittaa puuston poiston Tehtaantiellä (mt 14928) Simpeleellä viikolla 13.Puusto poistetaan Kenraalintien ja Pitkäjärventien väliltä tiealueelta ja tulevan jalankulku- ja pyöräilyväylän haltuun otettavilta alueilta.
Rakentamisalue käsittää noin 1,9 km:n mittaisen osuuden maantietä 14928, joka sijoittuu Änkiläntien liittymän ja Pitkäjärventien liittymän väliin. Tehtaantien (mt 14928) yhteyteen rakennetaan uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä. Samassa yhteydessä nykyisen Villilännen sillan eteläpuolelle rakennetaan uusi raittisilta.
Tehtaantien ja Metsä Boardin yksityisraiteen väliseen tasoristeykseen rakennetaan varoituslaitteisto. Samassa yhteydessä Tehtaantielle rakennetaan tievalaistus.
Varsinaiset rakennustyöt alkavat toukokuussa 2026.
Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Esa Turpeinen, p. 0295 029 100, esa.turpeinen@elinvoimakeskus.fi
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa elinkeinoihin ja osaamiseen, maahanmuuttoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, ympäristöön ja vesivaroihin sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
