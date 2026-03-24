Puuston poisto alkaa Tehtaantiellä Simpeleellä viikolla 13

25.3.2026 14:08:35 EET | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Puuston poisto liittyy Tehtaantien (mt 14928) yhteyteen tulevan uuden jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseen.

Kartta Rautjärven alueesta Suomessa, jossa näkyvät tieverkosto, paikkakuntia ja vesistöjä.
Puuston poistoalue Tehtaantiellä.

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus aloittaa puuston poiston Tehtaantiellä (mt 14928) Simpeleellä viikolla 13.Puusto poistetaan Kenraalintien ja Pitkäjärventien väliltä tiealueelta ja tulevan jalankulku- ja pyöräilyväylän haltuun otettavilta alueilta.

Rakentamisalue käsittää noin 1,9 km:n mittaisen osuuden maantietä 14928, joka sijoittuu Änkiläntien liittymän ja Pitkäjärventien liittymän väliin. Tehtaantien (mt 14928) yhteyteen rakennetaan uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä. Samassa yhteydessä nykyisen Villilännen sillan eteläpuolelle rakennetaan uusi raittisilta. 

Tehtaantien ja Metsä Boardin yksityisraiteen väliseen tasoristeykseen rakennetaan varoituslaitteisto. Samassa yhteydessä Tehtaantielle rakennetaan tievalaistus.

Varsinaiset rakennustyöt alkavat toukokuussa 2026.

etelä-karjalasimpelepuuston poisto

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Esa Turpeinen, p. 0295 029 100, esa.turpeinen@elinvoimakeskus.fi

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa elinkeinoihin ja osaamiseen, maahanmuuttoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, ympäristöön ja vesivaroihin sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

Lue lisää julkaisijalta Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus

Elinvoimakeskus avasi 9,5 miljoonan euron rahoitushaun Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yrityksille13.3.2026 13:21:28 EET | Tiedote

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus avasi 13.3.2026 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pienille ja keskisuurille yrityksille rahoitushaun, jonka tavoitteena on parantaa maakuntien elinvoimaa ja yritysten kilpailukykyä. Rahoitusta on käytettävissä tänä vuonna 9,5 miljoonaa euroa. Rahoitus on osa Itäisen Suomen ohjelmaa, joka vahvistaa alueen talouskasvua, investointeja, osaamista ja työvoiman saatavuutta. Ohjelma tukee myös koko Suomen huoltovarmuutta muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa.

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus käynnistää täysin uuden työelämän kehittämisen verkoston – mahdollisuus haastatteluihin 26.3.2026 Kouvolassa13.3.2026 10:47:58 EET | Kutsu

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus (Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme) rakentaa nyt jotakin, mitä ei ole aikaisemmin tehty tällä laajuudella: alueellisen työelämän kehittämisen verkoston, joka kokoaa yhteen yritykset, työelämätoimijat, TKI-organisaatiot, koulutuksen tarjoajat, hyvinvointialueet, viranomaiset ja kuntien elinkeinotoimijat.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye