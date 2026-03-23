Uudistettu Luontoarvot.fi -markkinapaikka on julkaistu – maanomistajien luontoteot ja ostajat kohtaavat aiempaa helpommin

Luonnonarvokaupassa maanomistaja saa tuloa luonnon monimuotoisuutta edistävistä toimista, kuten arvokkaiden elinympäristöjen säilyttämisestä tai ennallistamisesta. Yrityksille ja muille toimijoille luonnonarvokauppa tarjoaa konkreettisen ja todennettavan keinon edistää luonnon monimuotoisuutta ja omia vastuullisuustavoitteita ja vastata ekologisen kompensaation tarpeisiin.

MTK on kehittänyt pitkään maanomistajalähtöisiä luonnonarvomarkkinoita. Luontoarvot.fi -markkinapaikan kehittäminen on tärkeä osa toimivien markkinoiden syntymistä.

- Palvelun kautta voimme tuoda esiin maanomistajien toteutettuja tai suunnitteilla olevia luonnonhoitokohteita sekä ekologisen kompensaation hyvitysalueita. Ostajat puolestaan voivat löytää vaikuttavia, todennettavissa olevia kohteita vastuullisuustavoitteidensa ja ekologisen kompensaation tarpeidensa tueksi, MTK:n ympäristöasiantuntija Heli Siitari kommentoi.

Myytäviä kohteita voivat ilmoittaa esimerkiksi palveluun kirjautuneet luonnonhoitopalveluja tarjoavat yritykset. Ostajat taas voivat helposti selata myytäviä kohteita. Maanomistajat löytävät sivustolta myös yhteydenottolomakkeen ja kootusti luonnonhoito- ja ympäristöasiantuntijoita, joihin olla yhteydessä luonnonarvokaupan edistämiseksi. Palvelua kehitetään edelleen, ja sinne tuodaan uusia toimintoja vaiheittain vuosien 2026–2027 aikana.

- Palvelun kautta löytyy kootusti myynnissä olevat kohteet sekä ohjeet maanomistajalle, miten omia luontoarvoja voi tarjota myyntiin. Alkuun pääsee esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta. Uskomme, että luonnonarvokaupassa avustavien asiantuntijoiden ja tarjottavien kohteiden määrä kasvaa jyrkästi, MTK:lla työskentelevä luontoarvot.fi -palvelun kehittämisestä vastaava projektipäällikkö Janne Tyynismaa kommentoi.

LUMA-hanke tähtää markkinoiden kehittämiseen

Vuonna 2025 Koneen Säätiön Metsän puolella -aloite myönsi 500 000 euron rahoituksen MTK:n kolmivuotiselle LUMA-hankkeelle, joka tukee luonnonarvokaupan kehitystä, luo yhteisiä toimintamalleja ja kehittää metsänhoitoyhdistysten luonnonarvokauppapalveluja. Yksi hankkeen merkittävimmistä kehityskohteista on luontoarvot.fi -markkinapaikan kehittäminen.

Käytännön luonnonarvokohteiden löytämisen ja luonnonarvokaupan kehittämisen kannalta LUMA-hanke keskittyy myös metsänhoitoyhdistyksien palvelujen kehittämiseen.

- Yhdessä kehittyvä luontoarvot.fi-palvelu ja metsänhoitoyhdistyksien luonnonhoidon asiantuntijuus auttavat tunnistamaan arvokkaita luontokohteita ja tuomaan niitä markkinoille, Siitari korostaa.

Tallenne markkinapaikan julkistuswebinaarista tallennetaan myöhemmin MTK:n YouTube-kanavalle.

Lisätietoja:

Heli Siitari, ympäristöasiantuntija, MTK

Heli.siitari@mtk.fi , p. +358 50 591 2771

Janne Tyynismaa, projektipäällikkö, MTK