Kelan johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma jää eläkkeelle 1.8.2026

Neurokehityksellisten oireyhtymien diagnoosien yleistyminen heijastuu Kelan järjestämään kuntoutukseen – erityisesti esi- ja alakouluikäiset pojat korostuvat saajissa 24.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote

Kelan järjestämään kuntoutukseen osallistuvien alle 16-vuotiaiden määrä on kasvanut viime vuosina. Kasvu kohdistuu erityisesti puhe- ja toimintaterapiaan ja heijastaa neurokehityksellisten häiriöiden, kuten kehityksellisen kielihäiriön ja ADHD:n, diagnoosien yleistymistä. Vuonna 2025 kuntoutusta sai noin 21 700 poikaa ja 10 000 tyttöä. Merkittävin saajaryhmä ovat esi- ja alakouluikäiset pojat.