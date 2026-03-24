Kelan johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma jää eläkkeelle 1.8.2026
25.3.2026 15:47:18 EET | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma jää eläkkeelle Kelan toimialajohtajan tehtävästä 1.8.2026. Mäki-Lohiluoma toimii parhaillaan Kelan vs. pääjohtajana.
Pitkän työuran julkishallinnossa ja Kelassa palvellut Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma jää eläkkeelle Kelan johtajan tehtävästä 1.8.2026. Hän ilmoitti päätöksestään Kelan hallituksen kokouksessa keskiviikkona 25.3.2026.
Mäki-Lohiluoma on työskennellyt Kelassa johtajana vuodesta 2015 lähtien. Hänen toimialaansa kuuluvat Kelan etuus- ja asiakkuuspalvelut sekä tietopalvelut.
Mäki-Lohiluoma toimii Kelan vs. pääjohtajana Lasse Lehtosen sairausloman ajan 31.5.2026 saakka.
Kelan hallitus käynnistää Mäki-Lohiluoman ilmoituksen pohjalta prosessin jatkotoimenpiteistä. Kelan hallitus kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään asiaa.
Yhteyshenkilöt
Kari-Pekka Mäki-LohiluomajohtajaKela
yhteydenotot: johdon assistentti Riitta Haahti
Jaana Laitinen-Pesolahallituksen puheenjohtajaKela
yhteydenotot Kelan viestinnän kautta
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
