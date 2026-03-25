Kokoomuksen Valkonen: Hallituksen on toimittava polttoainekriisissä harkiten, ei hätiköiden

25.3.2026 14:28:53 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Lähi-idän kiristynyt turvallisuustilanne ja epävarmuus öljykuljetuksille keskeisellä Hormuzinsalmella ovat nostaneet polttoaineiden hintaa myös Suomessa. Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkosen mukaan ihmisten huoli on aiheellinen, sillä hinnannousu kasvattaa arjen kustannustaakkaa, erityisesti alueilla, joissa auto on välttämättömyys. Valkosen mukaan hallituksen on toimittava huolella ja vastuullisesti. Nopeasti muuttuvaan kansainväliseen kriisiin ei pidä vastata hätiköidyillä miljardiluokan ratkaisuilla.

Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen
Polttoaineiden hinnannousun taustalla on ennen kaikkea kiristynyt turvallisuustilanne Lähi-idässä ja epävarmuus Hormuzinsalmen alueella, jonka kautta kulkee merkittävä osa maailman öljystä.

– Monelle suomalaiselle auto ei ole valinta, vaan välttämättömyys. Kun polttoaine kallistuu nopeasti, se näkyy heti työmatkoissa, lapsiperheiden arjessa ja yrittäjien kustannuksissa. Pitkien etäisyyksien Suomessa tämä on aivan todellinen huoli, eikä sitä pidä vähätellä, sanoo Valkonen.

Oppositio ja osa hallituspuolueidenkin kansanedustajista on toivonut valtion kompensoivan polttoaineiden hinnannousua veronalennuksilla.

– Sellaista ongelmaa ei SDP:lle olekaan, jota ei veronmaksajien rahalla saa ratkaistua. Huoli on yhteinen, mutta jos edes vähän tutkisimme ennen hutkimista, Valkonen sanoo.

Valkosen mukaan laajat polttoaine- ja energiaveron alennukset tai yleiset hintatuet eivät kuitenkaan ole tässä tilanteessa ongelmattomia ratkaisuja. Kun energian tarjonta on kansainvälisesti niukkaa, yleinen veroale voi tulla erittäin kalliiksi ilman, että se tuo pysyvää helpotusta suomalaisten arkeen.

– Hallituksessa polttoaineiden hinnannousuun suhtaudutaan vakavasti, ja tilannetta seurataan tiiviisti. Nyt tarvitaan vakautta ja harkintaa. Hätiköidyt ratkaisut voivat tulla veronmaksajille hyvin kalliiksi ilman, että ne poistavat itse ongelmaa. Jo yhden sentin kevennys bensaverossa maksaa valtiolle karkeasti noin 35 miljoonaa euroa. Polttoaineveroa keventämällä kriisiä edeltävät hinnat saadaan kiinni karkeasti miljardin hintalapulla. Tällaista ehdotusta ei voi vakavissaan valtiovarainministeripuolue esittää, koska tiedossa on suuri sopeutustarve, jotta velkalaiva saadaan käännettyä, Valkonen toteaa.

Valkosen mukaan öljykriisi osoittaa konkreettisesti, miksi Suomen on vähennettävä riippuvuuttaan fossiilisesta energiasta ja vahvistettava energiaomavaraisuuttaan.

– Tämä kriisi osoittaa suoraan, miksi fossiiliriippuvuutta on vähennettävä. Kun talous nojaa liikaa fossiiliseen energiaan, olemme haavoittuvia kansainvälisille kriiseille ja geopoliittisille jännitteille. Ja siitä laskun maksavat lopulta suomalaiset kotitaloudet ja yrittäjät. Siksi Suomen on vahvistettava määrätietoisesti kotimaista ja puhdasta energiantuotantoa, Valkonen sanoo.

Ville Valkonen

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Puh:044 567 2201

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

